Tuyên bố lịch sử từ diễn đàn thiết bị điện 2026

Tại Diễn đàn Thiết bị Điện 2026 tổ chức tại Trung Quốc, Wu Kai, Nhà khoa học trưởng của CATL kiêm Viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc, chính thức công bố công nghệ pin lithium-air là hướng đi ưu tiên hàng đầu cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo của tập đoàn. Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới xác nhận một mục tiêu kỹ thuật cụ thể cho thế hệ sản phẩm vượt ra ngoài lộ trình thương mại hóa hiện tại.

Sự lựa chọn này không đơn thuần là thay thế vật liệu. Nó phá vỡ toàn bộ kiến trúc thiết kế chi phối vận tải điện trong nhiều thập kỷ.

Khác với các thiết kế truyền thống, pin lithium-air không cần các vật liệu bên trong nặng để bao bọc cực âm. Ảnh: CATL

Pin "thở" bằng không khí hoạt động ra sao

Pin lithium-ion truyền thống vận hành theo cơ chế hộp kín. Bên trong chứa các kim loại chuyển tiếp nặng như niken, coban, mangan tạo thành cấu trúc tinh thể giữ ion lithium. Toàn bộ hệ thống phải mang theo cả điện cực dương lẫn vật liệu lưu trữ năng lượng, khiến khối lượng tổng thể của pin trở thành gánh nặng không thể tránh.

Pin lithium-air vận hành theo nguyên lý hoàn toàn khác. Điện cực âm là kim loại lithium nguyên chất. Điện cực dương không phải vật liệu rắn mà là oxy lấy thẳng từ không khí xung quanh. Pin về cơ bản "thở" trong khi hoạt động, loại bỏ hoàn toàn điện cực dương rắn và kéo theo đó là phần lớn khối lượng kết cấu trong cụm pin. Khi khối lượng chết giảm mạnh, mật độ năng lượng theo lý thuyết đạt tới 12.000 Wh/kg, ngang bằng khả năng chứa năng lượng của xăng dầu thông thường.

Con số 12.000 Wh/kg có ý nghĩa gì trong thực tế

Pin lithium-ion thương mại hiện tại đạt mật độ năng lượng khoảng 250 đến 270 Wh/kg. Pin thể rắn thế hệ kế tiếp được kỳ vọng đạt khoảng 500 Wh/kg. Pin lithium-air trong phòng thí nghiệm đã vượt ngưỡng 1.200 Wh/kg, tức hơn bốn lần hiệu suất của xe điện sản xuất hàng loạt hiện nay.

Quan trọng hơn, nếu thương mại hóa thành công ở quy mô lớn, công nghệ này sẽ thay đổi căn bản phạm vi di chuyển của xe điện thông thường. Theo CarNewsChina, người dùng có thể lái xe hơn 1.600 km, tức khoảng 1.000 dặm, chỉ với một lần sạc. Con số đó xóa bỏ hoàn toàn lo ngại về cạn pin vốn là rào cản tâm lý lớn nhất cản trở hàng triệu người chuyển từ xe xăng sang xe điện trên toàn cầu. Để so sánh, một chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1.700 km, nghĩa là xe điện thế hệ lithium-air gần như có thể hoàn thành hành trình xuyên Việt chỉ với một lần dừng sạc.

Phản ứng điện hóa trong môi trường mở khiến pin lithium-air vô cùng nhạy cảm với độ ẩm và khí carbon dioxide. Tiếp xúc với không khí thực tế làm pin suy giảm nhanh, xúc tác hoạt động thất thường, tuổi thọ chu kỳ thấp. Đây là lý do công nghệ này tồn tại trong phòng thí nghiệm suốt nhiều thập kỷ mà chưa thể thương mại hóa.

Năm 2025, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Illinois và Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne công bố bước đột phá mang tính nền tảng. Các thế hệ trước bị giới hạn vì phản ứng hóa học tạo ra lithium superoxide hoặc lithium peroxide, hai hợp chất làm giảm hiệu suất lưu trữ năng lượng tổng thể. Nhóm nghiên cứu tìm ra con đường phản ứng bốn electron ở nhiệt độ phòng, tạo thành và phân hủy lithium oxide thay vì các hợp chất kém hiệu quả trước đây, từ đó mở rộng dung lượng lưu trữ năng lượng.

Về an toàn và tuổi thọ, nhóm thay thế chất điện phân lỏng dễ cháy bằng lớp composite thể rắn gồm polymer polyethylene oxide gốc ceramic tích hợp hạt nano giàu lithium. Lớp thể rắn này cô lập quá trình phản ứng, ngăn rò rỉ và giữ ổn định pin trong các chu kỳ năng lượng cao.

Chiến lược hai tốc độ của CATL

Hiện CATL đang triển khai pin sodium-ion chi phí thấp sang xe du lịch như GAC Aion UT và Changan Oshan 520, trong khi các nền tảng của Geely, Chery và FAW cũng xếp hàng tích hợp công nghệ này. Khi mảng sodium-ion xử lý phân khúc phổ thông và giải phóng dòng tiền, CATL tái phân bổ nguồn lực kỹ thuật dài hạn vào giải quyết nút thắt vật lý của lithium-air.

Tầm nhìn ứng dụng không dừng ở xe hơi. CATL hướng công nghệ này vào vận tải hạng nặng và lưới điện tích hợp năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Ở quy mô lưới điện, mật độ năng lượng cao đồng nghĩa với kho lưu trữ nhỏ hơn, rẻ hơn cho cùng một lượng điện dự phòng.

Khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và đường phố

Những tiến bộ nêu trên mang tính định hướng quan trọng nhưng vẫn còn khoảng cách lớn với sản xuất đại trà. Tuy nhiên, việc CATL chính thức chọn lithium-air làm hướng nghiên cứu chiến lược tạo ra áp lực cạnh tranh buộc toàn bộ ngành phải tăng tốc.

Lịch sử phát triển pin cho thấy khoảng cách từ công bố phòng thí nghiệm tới sản phẩm xe điện thường mất 10 đến 15 năm. Bài toán của thế kỷ này là liệu tốc độ đổi mới của CATL và các đối tác nghiên cứu có rút ngắn hành trình đó xuống còn một thập kỷ hay không.