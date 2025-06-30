CATL mở rộng toàn cầu: Đặt cược lớn vào châu Âu và thay đổi cục diện xe điện

CATL của Trung Quốc là đơn vị chủ chốt trong quá trình chuyển đổi toàn cầu sang phương tiện giao thông bền vững hơn, với thị phần trong lĩnh vực xe điện chiếm khoảng 38%. Ảnh: Getty.

Công ty TNHH Công nghệ Amperex đương đại (CATL), là nhà cung cấp pin chính của Tesla, BMW, Volkswagen hiện chiếm tới 38% thị phần pin xe điện toàn cầu. Sau nhiều năm phát triển trong “ánh sáng mờ”, tên tuổi CATL bất ngờ bùng nổ hồi tháng 5 với thương vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2025 trên Sở giao dịch Hồng Kông, thu về hơn 5,2 tỷ USD.

Tăng tốc toàn cầu hoá, nhắm vào trái tim của châu Âu

Ngay sau IPO, CATL đã xác định châu Âu là mặt trận chiến lược. Gần 90% số tiền huy động từ IPO sẽ được đầu tư vào các cơ sở sản xuất mới, đặc biệt là nhà máy trị giá 8,2 tỷ USD tại Hungary và dự kiến vận hành ngay trong năm nay.

Không chỉ dừng lại ở Hungary, CATL đã vận hành một cơ sở sản xuất tại Đức từ năm 2023 và chuẩn bị bắt tay với Stellantis để xây dựng một nhà máy pin tại Tây Ban Nha.

“Nhà máy Hungary là cửa ngõ chiến lược vào thị trường EU,” chuyên gia Bill Russo, CEO Automobility nhận định. “Hungary có vị trí gần các nhà sản xuất ô tô lớn, chi phí lao động thấp và ưu đãi chính phủ hấp dẫn và đó là một trung tâm lý tưởng cho tham vọng châu Âu của CATL.”

Sự chuyển hướng sang châu Âu không chỉ là chiến lược tăng trưởng, mà còn là phản ứng trước sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc, đó là nơi các công ty như BYD đang dẫn đầu cuộc chiến giá khiến biên lợi nhuận toàn ngành suy giảm.

Tu Le, CEO Sino Auto Insights, cho biết: “CATL đã cung cấp cho hầu hết các hãng xe EV tại Trung Quốc, nên thị trường nội địa gần như không còn dư địa tăng trưởng.”

Tuy nhiên, thị trường châu Âu không phải thiên đường. Liên minh châu Âu (EU) đã áp thuế trừng phạt với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Nhưng CATL đã tính trước: xây dựng nhà máy tại Hungary là bước đi nhằm “nội địa hóa” sản phẩm, giảm rủi ro thuế và tăng tính linh hoạt trong chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, CATL cũng mở rộng sang Đông Nam Á với một dự án tích hợp pin EV tại Indonesia, dự kiến sản xuất từ tháng 3/2026 đã đánh dấu bước tiến chiến lược vào một trong những thị trường EV tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Trong số các công ty có thể thành công trong việc phát triển ngành công nghiệp trao đổi pin ở châu Âu, không có công ty nào có vị thế tốt hơn CATL khi xét đến vị thế thị trường của công ty này. Connor Watts - Nhà phân tích nguyên liệu thô cho pin tại Fastmarkets cho biết.

CATL hiện có kế hoạch triển khai công nghệ hoán đổi và tái chế pin sang châu Âu, một động thái có thể làm thay đổi thị trường khu vực. Ảnh: Getty.

Đặt cược lớn vào công nghệ hoán đổi pin

Một trong những quân bài chiến lược khác của CATL là công nghệ hoán đổi pin, một giải pháp từng được xem là “chỉ phù hợp với Trung Quốc”. Nhưng giờ đây, CATL tuyên bố sẽ mang công nghệ này sang châu Âu, tạo ra cú hích có thể thay đổi cuộc chơi.

Thay vì chờ đợi sạc pin, người lái xe chỉ mất khoảng năm phút để đổi pin cũ lấy pin mới tại các trạm hoán đổi – tương tự trải nghiệm rửa xe tự động. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp các hãng xe cắt giảm chi phí đầu tư pin và tạo ra dòng thu nhập định kỳ.

Connor Watts, chuyên gia tại Fastmarkets, nhận định: “Với quy mô và mạng lưới khách hàng khổng lồ, CATL là ứng viên số một để chuẩn hóa và mở rộng công nghệ hoán đổi pin tại châu Âu.”

Tương lai của thị trường EV: Cuộc chơi mới bắt đầu

CATL không đơn độc trong hành trình mở rộng toàn cầu. BYD và nhiều hãng xe điện Trung Quốc khác cũng đang tăng tốc tiến vào châu Âu giữa bối cảnh dư thừa nguồn cung và chính sách bảo hộ tại phương Tây.

Tuy nhiên, với vị thế thị trường vững chắc, tiềm lực tài chính mạnh mẽ sau IPO và chiến lược bài bản từ sản xuất đến công nghệ đột phá, CATL đang đặt nền móng cho một tương lai nơi châu Âu không chỉ là thị trường tiêu thụ, mà còn trở thành trung tâm sản xuất và đổi mới pin xe điện toàn cầu.