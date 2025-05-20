Cổ phiếu CATL tăng vọt 14% khi lên sàn Hồng Kông, thu hút mạnh dòng tiền Quốc tế



Cổ phiếu CATL mở cửa ở mức 298 đô la Hồng Kông, cao hơn 13% so với giá chào bán công khai ban đầu (IPO) là 263 đô la Hồng Kông/cổ phiếu. Đây là mức tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn.

Theo hồ sơ công bố, đợt IPO tại Hồng Kông giúp CATL huy động được 35,7 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 4,6 tỷ USD), trở thành thương vụ niêm yết lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2025.

Tuy nhiên, trong khi cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông tăng mạnh, cổ phiếu CATL trên sàn Thâm Quyến (Trung Quốc đại lục) lại giảm nhẹ 0,5%, còn khoảng 260 nhân dân tệ/cổ phiếu. Chênh lệch này cho thấy sức hút đặc biệt của thị trường Hồng Kông đối với dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Châu Âu là tương lai của CATL

CATL cho biết 90% số tiền huy động từ đợt IPO sẽ được dùng để xây dựng nhà máy sản xuất pin mới tại Hungary – dự án nhằm phục vụ nhu cầu từ các khách hàng ô tô lớn tại châu Âu như BMW, Volkswagen và Stellantis.

Ông Neil Beveridge, chuyên gia phân tích cấp cao tại Bernstein, nhận định trên CNBC: “Châu Âu là thị trường cực kỳ quan trọng với CATL, đặc biệt khi tốc độ tăng trưởng tại Trung Quốc bắt đầu chững lại. Châu Âu mới chỉ đạt mức thâm nhập xe điện khoảng 20-25%, nên vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.”

Tuy nhiên, ông Beveridge cũng cảnh báo rằng các nhà sản xuất pin Trung Quốc, bao gồm cả CATL, đang đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt trong nước và các rào cản chính trị từ phương Tây, bao gồm các khoản thuế trừng phạt mà Mỹ và EU đang áp đặt lên xe điện Trung Quốc.

CATL từng bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa vào danh sách giám sát hồi đầu năm nay do nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc – cáo buộc mà công ty đã bác bỏ. Ngoài ra, chính quyền Mỹ và EU cũng đang siết chặt giám sát chuỗi cung ứng pin và xe điện để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, CATL còn đang chịu cạnh tranh mạnh từ các đối thủ trong nước như BYD và các startup pin thế hệ mới. Doanh thu năm 2024 của CATL giảm 9,7% so với năm trước do giá pin sụt giảm và áp lực cắt giảm chi phí từ các hãng xe. Dù vậy, lợi nhuận ròng của hãng vẫn tăng 15% nhờ mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Rho Motion (Anh), doanh số xe điện tại Trung Quốc năm 2024 đạt 11 triệu xe, tăng 40% so với năm 2023 – cho thấy nhu cầu nội địa vẫn rất mạnh nhờ các gói hỗ trợ và ưu đãi tiêu dùng.

Nhà đầu tư toàn cầu không quay lưng với Trung Quốc

Các ông lớn Phố Wall như Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America và China International Capital Corporation đều là các nhà bảo lãnh cho đợt chào bán cổ phiếu của CATL - cho thấy niềm tin của giới tài chính quốc tế vào tiềm năng dài hạn của hãng.

Ông Brendan Ahern, Giám đốc đầu tư tại KraneShares, nhấn mạnh: “CATL là một công ty bắt buộc phải sở hữu trong danh mục đầu tư vào ngành xe điện. Cùng với BYD, đây là hai trụ cột trong chiến lược EV toàn cầu.”

Cùng quan điểm này, ông Andy Maynard - Giám đốc điều hành tại China Renaissance – nhận định trên CNBC rằng đợt IPO thành công của CATL cho thấy giới đầu tư vẫn coi Trung Quốc là điểm đến cho các cổ phiếu công nghệ cao và chuỗi cung ứng EV, bất chấp các xung đột thương mại đang gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington.

Việc cổ phiếu CATL tăng mạnh trong ngày đầu lên sàn Hồng Kông không chỉ đánh dấu thành công riêng của nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, mà còn là tín hiệu tích cực cho toàn ngành xe điện và pin năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường đang tái định hình chuỗi cung ứng và dịch chuyển chiến lược sang châu Âu và Đông Nam Á, CATL đang chứng minh rằng họ vẫn là người dẫn đầu, cả về công nghệ lẫn quy mô đầu tư.

Động thái này cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của ngành công nghiệp xe điện bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.