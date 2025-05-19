Thị Trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương lao dốc khi Moody's hạ xếp hạng Hoa Kỳ. Hiện tăng trưởng doanh số bán lẻ tháng 4 của Trung Quốc là 5,1% không đạt kỳ vọng vì tiêu dùng vẫn là mối lo ngại. Ảnh: Reuters.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,54%, trong khi Topix mất 0,36%. Hàn Quốc chứng kiến chỉ số Kospi giảm 0,47% và Kosdaq giảm 0,77%. Tại Úc, chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 giảm 0,15%. Hồng Kông cũng không thoát khỏi xu hướng này khi chỉ số Hang Seng giảm mạnh 1,07%, còn chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,26%.

Moody’s hạ xếp hạng tín dụng Hoa Kỳ: Nguyên nhân và tác động

Vào cuối tuần trước, Moody’s đã chính thức hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ từ Aaa xuống Aa1, với lý do là những thách thức ngày càng tăng trong việc tài trợ cho thâm hụt ngân sách liên bang và chi phí tái cấp vốn nợ trong bối cảnh lãi suất cao. Quyết định này của Moody’s đã đưa Hoa Kỳ gia nhập danh sách các quốc gia bị hạ xếp hạng tín nhiệm cùng với S&P (2011) và Fitch (2023).

Theo Vasu Menon, giám đốc điều hành nhóm chiến lược đầu tư của OCBC, việc hạ xếp hạng tín dụng này sẽ không gây ra đợt bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán và trái phiếu Hoa Kỳ, nhưng lại làm gia tăng mối lo ngại về thâm hụt ngân sách và nợ công. "Đây không phải là vấn đề mới và đã được thảo luận rộng rãi trong vài tháng, thậm chí là vài năm qua," Menon nhấn mạnh.

Sự chú ý của thị trường không chỉ tập trung vào Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư còn đang dõi theo một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc, bao gồm giá nhà và sản xuất công nghiệp trong tháng 4. Kết quả của các chỉ số này sẽ là yếu tố then chốt định hình tâm lý thị trường trong tuần này.

Tại Thái Lan, GDP quý đầu tiên dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày, trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày để đưa ra các quyết định chính sách quan trọng.

Phố Wall đóng cửa trái chiều, hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm

Trái ngược với tình hình tại Châu Á - Thái Bình Dương, các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu với diễn biến trái chiều. S&P 500 tăng 0,7%, Nasdaq Composite tăng 0,52%, trong khi Dow Jones tăng 331,99 điểm, tương đương 0,78%, lên mức 42.654,74 điểm.

Tuy nhiên, hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm trong phiên giao dịch sau đó. Hợp đồng tương lai Dow Jones mất 292 điểm, tương đương 0,7%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 cũng lần lượt giảm 0,7% và 0,8%.

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương mở đầu tuần mới với sắc đỏ, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi việc Moody’s hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ và sự không chắc chắn từ dữ liệu kinh tế Trung Quốc. Những diễn biến này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư khi đối diện với những rủi ro tài chính và kinh tế toàn cầu.