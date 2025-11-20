Kinh tế số
Giao dịch số

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Phước Hà

Phước Hà

19:59 | 20/11/2025
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), luỹ kế 9 tháng năm 2025, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị. Giao dịch qua mã QR bứt phá với mức tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử.
Thanh toán QR tăng đột phá

Ngày 19/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”. Hội thảo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ hình thức QR chuyển tiền sang QR thanh toán (QR Pay), hướng tới mục tiêu xây dựng một hạ tầng thanh toán số đồng bộ, minh bạch và hiện đại.

Hội thảo do Tạp chí Kinh tế Việt Nam phối hợp với Vụ Thanh toán, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Hội thảo có sự tham gia Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng; đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương); đại diện các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank cùng chuyên gia quốc tế đến từ Ấn Độ.

QR Code - thanh toán không giới hạn
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh nhiều chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ban hành trong hai năm 2024 - 2025. Riêng lĩnh vực ngân hàng tiếp tục là ngành tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đặc biệt trong mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông tin từ NHNN cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị. Trong đó, giao dịch qua mã QR bứt phá với mức tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử.

Đến cuối tháng 9/2025, hệ thống NAPAS đã xử lý hơn 8,3 tỷ giao dịch, với tổng giá trị đạt 47,53 triệu tỷ đồng. Có thời điểm, công suất hệ thống vượt 42,5 triệu giao dịch/ngày, với độ sẵn sàng lên đến 99,997%.

Tính đến tháng 10/2025, cả nước có gần 90 triệu tài khoản dùng Mobile Banking để quét mã VietQR mỗi ngày. Giao dịch chuyển tiền qua VietQR trong 10 tháng đầu 2025 tăng 52% về số lượng (3,6 tỷ giao dịch) và 85% về giá trị (9,2 triệu tỷ đồng) so với cùng kỳ 2024.

Nhân rộng thành công của QR Code

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhận định, sự thành công của QR Code tại Việt Nam đến từ 3 yếu tố: chính sách nhất quán của Chính phủ và NHNN về thanh toán không tiền mặt; sự ra đời của chuẩn QR phá vỡ rào cản liên ngân hàng; và sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường - từ các ngân hàng đến hàng triệu tiểu thương và người tiêu dùng.

Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, các yếu tố trên đã tạo nên nền tảng ổn định để thanh toán QR phát triển rộng khắp, trở thành thói quen trong giao dịch hàng ngày. “Tốc độ xử lý nhanh, thao tác đơn giản, tính bảo mật cao và sự sẵn sàng của các tổ chức tín dụng là lý do giúp QR Code trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng và doanh nghiệp” - đại diện NHNN chia sẻ.

QR Code - thanh toán không giới hạn
Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phát biểu tại hội thảo.

Trên thực thế, dù thanh toán QR Code đang có tốc độ phát triển đột phá, nhưng vẫn có những điểm cần lưu ý. Nhiều đơn vị vẫn dùng mã QR cá nhân để nhận thanh toán; đay là sự tiện lợi, không mất phí, cũng không cần ký hợp đồng với nhà cung ứng dịch vụ. Nhưng hạn chế kèm theo là không thể thống kê chính xác giao dịch; người tiêu dùng không được bảo vệ khi phát sinh khiếu nại; không kết nối được với hệ thống thanh toán song phương bằng QR với các nước khác.

Nhằm khắc phục những vấn đề trên, các đại biểu nhất trí cho rằng chuyển đổi sang mã QR thanh toán sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn. QR thanh toán sẽ đảm bảo minh bạch, dễ dàng tra soát, bảo mật cao đối với người tiêu dùng. Doanh nghiệp áp dụng QR thanh toán sẽ quản lý bán hàng hiệu quả, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích hành vi tiêu dùng. Cơ quan quản lý cũng có thể thông qua hệ thống QR thanh toán kiểm soát dòng tiền tốt hơn, nâng cao hiệu quả thu thuế và hoạch định chính sách thị trường, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

QR Code - thanh toán không giới hạn
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chia sẻ tại hội thảo.

Vụ trưởng Vụ thanh toán NHNN Phạm Anh Tuấn cho biết, các dự án thanh toán xuyên biên giới thông qua mã QR với Thái Lan, Lào và Campuchia đã được triển khai, cung cấp dịch vụ hai chiều cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm 2025 - 2026.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hội thảo, NAPAS cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán thực hiện nghi thức cam kết phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới, thể hiện bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành tài chính - ngân hàng. Qua đó thúc đẩy mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận VIETQRPay cho giao dịch nội địa. VIETQRPay được tích hợp trong phần mềm quản lý bán hàng, giúp hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng theo từng giao dịch; đơn vị bán hàng dễ dàng hoàn/hủy giao dịch, tra soát khiếu nại và quản lý tài chính minh bạch hơn. Bên cạnh đó, thúc đẩy VIETQRGlobal cho thanh toán xuyên biên giới, chuẩn hóa nhận diện giúp du khách dễ nhận biết các điểm chấp nhận QR tại Việt Nam và giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn.

QR Code - thanh toán không giới hạn
Trong khuôn khổ hội thảo, NAPAS cùng các ngân hàng và trung gian thanh toán thực hiện nghi thức cam kết phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Phó Tổng giám đốc NAPAS Nguyễn Hoàng Long khẳng định, thúc đẩy thanh toán thông qua VIETQRPay và VIETQRGlobal là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường minh bạch hơn, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ người dùng. Đặc biệt, VIETQRGlobal sẽ góp phần gi tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

“NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp ngân hàng và trung gian thanh toán mở rộng điểm chấp nhận VIETQRPay; đồng thời thúc đẩy hợp tác khu vực để phát triển VIETQRGlobal phục vụ thương mại điện tử, du lịch và mua sắm. NAPAS cũng sẽ đầu tư mạnh vào bảo mật và phòng chống gian lận, nâng cấp các giải pháp an toàn giao dịch để đảm bảo phát triển bền vững” - Phó Tổng giám đốc NAPAS Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

