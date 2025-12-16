Doanh nghiệp số
'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng' tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế

Hồng Nhung

Hồng Nhung

13:46 | 16/12/2025
Đây là chương trình do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) tổ chức nhằm trao tặng các suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở nữ giới là ung thư vú, cổ tử cung và buồng trứng, cùng gói xét nghiệm vi-rút HPV cho phụ nữ yếu thế.
Tại buổi lễ, NAPAS, Mastercard và Payoo cũng đã trao tặng 2.010 suất tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1.000 suất); Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh (1.010 suất) đã được trao tận tay cho những phụ nữ yếu thế đang công tác tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp tại TP. HCM, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trên.

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế
“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế

Sau buổi lễ, 400 chị em phụ nữ sẽ được thực hiện các dịch vụ khám tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chị em thụ hưởng còn lại sẽ lần lượt được tầm soát từ tháng 12/2025 đến hết tháng 01/2026 tại các bệnh viện: Bệnh viện Thanh Nhàn, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trong 3 tháng triển khai, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng thông qua hai chuỗi hoạt động trọng tâm:

Hoạt động chạm thẻ thanh toán: Mỗi giao dịch thành công được quy đổi thành 2.010 đồng đóng góp cho dự án tầm soát ung thư. Xuyên suốt hoạt động, hơn 2,2 triệu lượt chạm thẻ NAPAS, Mastercard để thanh toán được ghi nhận tại các cửa hàng tham gia chương trình.

Hoạt động “Bước Chạy Sống Khỏe”: Quy đổi 2.010 đồng/km chạy trực tuyến và 20.100 đồng/km chạy tại sự kiện trực tiếp, trở thành điểm nhấn gắn kết người trẻ với hoạt động thiện nguyện. Các sự kiện chạy bộ trực tiếp đã thu hút gần 3.000 người tham gia, hoàn thành gần 12.000 km chạy bộ. Sự kiện chạy bộ trực tuyến cũng đã thu hút hơn 4.400 lượt đăng ký, với hơn 240.000 km hợp lệ và hơn 32.000 cuộc chạy phát sinh trong 30 ngày.

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế
“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế
“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế

Sau buổi lễ, 400 chị em phụ nữ sẽ được thực hiện các dịch vụ khám tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bên cạnh việc trao tặng các gói tầm soát miễn phí, chương trình cũng đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm – Hành trình chủ động vì sức khỏe” với sự tham gia của các chuyên gia y khoa, đại diện truyền cảm hứng và người thụ hưởng của chương trình. Buổi tọa đàm thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên các nền tảng số, mang đến kiến thức y khoa chính thống và lan tỏa thông điệp tích cực về phát hiện sớm bệnh ung thư, đồng thời truyền cảm hứng sống lành mạnh, nhân ái và chủ động chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn phụ nữ Việt Nam.

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế
“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế
“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế

Chương trình đã để lại nhiều dấu ấn lan tỏa tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội

Chương trình đã để lại nhiều dấu ấn lan tỏa tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội với hàng chục triệu lượt tiếp cận và tương tác, hơn 100 bài viết, phóng sự từ các cơ quan báo chí, hàng trăm bài chia sẻ từ cộng đồng thiện nguyện, các nhóm chạy bộ, nhóm hoạt động sinh viên và fanpage chính thức của các trường đại học, các đơn vị đồng hành.

Từ chính sự hưởng ứng và quan tâm sâu rộng của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã giúp chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” gây quỹ thành công hơn 4 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn ngân sách này sẽ được sử dụng để trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí.

Năm nay, hoạt động “Gian hàng 0 đồng” tiếp tục được triển khai tại các bệnh viện, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm,… nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày và giảm nỗi lo tài chính cho nhóm phụ nữ thụ hưởng.

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế
“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế
“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế

Năm nay, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” gây quỹ thành công hơn 4 tỷ đồng

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết: “Hành trình ba năm đồng hành cùng Payoo và Mastercard trong chương trình Chạm sẻ chia, Trao hy vọng đã góp phần khẳng định cam kết của NAPAS trong việc phát triển bền vững gắn liền với các giá trị đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, việc ký kết hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho giai đoạn 2025–2030 tiếp tục củng cố định hướng lâu dài của chúng tôi trong các hoạt động CSR hướng đến phụ nữ. NAPAS tin rằng những hỗ trợ thiết thực mà chương trình mang lại sẽ tiếp tục lan tỏa và tạo nên tác động tích cực, bền vững cho xã hội.”

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” đã thể hiện rõ tinh thần “Làm hiệu quả bằng cách làm tốt” mà Mastercard theo đuổi tại những thị trường chúng tôi hoạt động. Mastercard vinh dự tiếp tục đồng hành cùng NAPAS và Payoo hoàn thành thêm một năm đầy ý nghĩa của chương trình, chứng kiến sự phát triển ấn tượng về đóng góp cộng đồng và mức độ lan tỏa trong xã hội. Năm nay, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư sớm, mà còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thiết thực, mang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho nhóm phụ nữ yếu thế, giúp họ có cơ hội sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn,” ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ.

Đại diện Payoo, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt, đơn vị phát triển nền tảng thanh toán Payoo nhấn mạnh về tiềm năng nhân rộng của chương trình “Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, các doanh nghiệp có cùng chí hướng xây dựng những hoạt động an sinh xã hội thường niên, mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người yếu thế, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.”

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” tiếp tục đến với hơn 2.000 phụ nữ yếu thế
Cả ba đơn vị cam kết duy trì nỗ lực dài hạn, mở rộng các chương trình hướng đến chăm sóc và hỗ trợ cho người phụ nữ khó khăn yếu thế trong những năm tới

Với sự chung tay của NAPAS, Mastercard và Payoo, chiến dịch “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” đã khép lại bằng những kết quả thiết thực, tiếp tục khẳng định sức mạnh của thanh toán số khi được lan tỏa vì cộng đồng. Cả ba đơn vị cam kết duy trì nỗ lực dài hạn, mở rộng các chương trình hướng đến chăm sóc và hỗ trợ cho người phụ nữ khó khăn yếu thế trong những năm tới, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tử tế và giàu sự sẻ chia.

Thông tin thêm chương trình xem tại đây: https://chamsechia.payoo.vn/

Chạm sẻ chia Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025 tầm soát và xét nghiệm vi-rút HPV cho phụ nữ yếu thế Đại học Y Hà Nội NAPAS Mastercard Payoo

Việc sửa chữa và nâng cấp toàn diện điểm trường vùng cao tại Tuyên Quang cũng như tài trợ thiết bị cho hai ngôi trường tại Thái Nguyên là một phần trong hoạt động hỗ trợ giáo dục trong khuôn khổ Xiaomi Renovation 2025 do Xiaomi triển khai.
