Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đại biểu và cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 02, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Trong số 34 địa phương trên cả nước, tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương đạt 100% cử tri đi bầu. Lào Cai cũng là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất, vào 17 giờ 45 phút cùng ngày.

Đáng chú ý, tại Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên tham gia bầu cử (31 cụ ông và 142 cụ bà). Trong đó, hai cụ cao tuổi trực tiếp đến điểm bỏ phiếu là cụ ông Giàng Nủ Súa, 114 tuổi và cụ bà Sùng Thị Dủ, 111 tuổi, cho thấy tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân sâu sắc của người dân.

Tính đến 20 giờ ngày 15/3/2026, hầu hết các địa phương đều ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, nhiều tỉnh đạt trên 99%, như: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu 99,97%; Tuyên Quang 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An 99,34%; Đà Nẵng 99,92%; Tây Ninh 99,04%; Gia Lai 99,02%; Quảng Ngãi 99,01%... Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia dưới 50%.

Đánh giá sơ bộ cho thấy nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, dù điều kiện địa lý khó khăn, vẫn đạt tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao và hoàn thành sớm, tiêu biểu như Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Bên cạnh đó, các đô thị lớn với số lượng cử tri đông và thường xuyên biến động cũng đạt tỷ lệ trên 99%, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Tại các khu vực bỏ phiếu trên cả nước, không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, ổn định và đúng quy định pháp luật. Dư luận trong nhân dân bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử; việc cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu thể hiện nhận thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu và trách nhiệm công dân.

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế cũng theo sát và cập nhật diễn biến của cuộc bầu cử. Nội dung phản ánh tập trung vào không khí bầu cử tại các địa phương, việc thực hiện quyền bầu cử của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu đi bầu, đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi và các địa bàn khó khăn.

Nhiều cơ quan báo chí quốc tế như TASS, Sputnik, RT (Nga); KPL Lao News Agency và Pasaxon (Lào); The Straits Times (Singapore); Nikkei Asia (Nhật Bản); Yonhap News Agency (Hàn Quốc) đã đăng tải thông tin về Ngày bầu cử tại Việt Nam. Tính đến 19 giờ ngày 15/3, đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí và cổng thông tin điện tử trong nước phản ánh về sự kiện chính trị quan trọng này.

Trong suốt ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri trên cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Những kết quả bước đầu cho thấy cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các thiết chế dân chủ của đất nước.