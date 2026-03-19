Tổng Bí thư Tô Lâm:

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Nguyên Anh

16:27 | 19/03/2026
Ngày 15/3/2026, 76 triệu cử tri trên cả nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu gần 100%. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là "ngày hội non sông" mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, tiếp nối 80 năm truyền thống dân chủ từ Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, đồng thời đặt ra trọng trách lớn cho những đại biểu vừa được nhân dân trao quyền.
Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân" của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ngày 15/3/2026 vừa qua, 76 triệu cử tri trên mọi miền đất nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của dân tộc, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cuộc bầu cử này mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, tiếp nối truyền thống 80 năm xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân Việt Nam kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người dân, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai tươi đẹp của đất nước, đồng thời khẳng định bản chất Nhà nước ta - “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VGP

Trên khắp mọi miền đất nước, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi như ngày hội. Từ sáng sớm, cử tri ở các địa phương đã đến các điểm bỏ phiếu, lựa chọn những người “đủ đức, đủ tài” để gửi gắm niềm tin và khát vọng về một tương lai tốt đẹp cho quê hương, đất nước.

Nhiều cử tri lớn tuổi dù đã trải qua nhiều kỳ bầu cử vẫn không giấu được niềm xúc động, tự hào khi cầm lá phiếu trên tay. Không khí bầu cử diễn ra trang trọng và tràn đầy niềm tin: cử tri cả nước vui mừng thể hiện ý chí, nguyện vọng qua lá phiếu, tin tưởng lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho mình.

Tinh thần “ngày hội non sông” lan tỏa từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến biên giới, hải đảo. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, mặc dù địa bàn đi lại khó khăn, cử tri vẫn hăng hái đi bầu cử từ rất sớm và hoàn thành bỏ phiếu sớm với tỷ lệ gần như tuyệt đối.

Nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa đã chủ động đưa hòm phiếu lưu động đến tận nhà cho người già yếu, bệnh nhân trong bệnh viện, bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử. Bộ đội, Công an hỗ trợ các tổ bầu cử hoàn thành nhiệm vụ tại các đảo xa và ngư dân hoạt động dài ngày trên biển.

Ở các thành phố lớn, dù số lượng cử tri rất đông và địa bàn rộng, các đơn vị tổ chức bầu cử đã nỗ lực cao độ để tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên cả nước đạt 99,68%. Không ở đâu bỏ phiếu chỉ là hình thức - thật sự trên cả nước, ngày bầu cử đã trở thành ngày hội của non sông, ngày hội của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong việc xây dựng chính quyền của chính mình.

Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946). Khi đó, giữa muôn vàn khó khăn của những ngày đầu giành độc lập, quốc dân Việt Nam đã tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I. Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đó là “một ngày vui sướng của đồng bào ta”, bởi lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam bắt đầu được hưởng quyền dân chủ của mình. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử 1946 khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân - “từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình”, xây dựng nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ đã qua của Quốc hội, dân tộc ta luôn tự hào về truyền thống yêu nước và ý thức làm chủ của nhân dân. Dù trong kháng chiến gian khổ hay thời bình dựng xây đất nước, nhân dân Việt Nam đều một lòng tin tưởng theo Đảng, tích cực tham gia các cuộc bầu cử để xây dựng bộ máy nhà nước của mình.

Quốc hội Việt Nam từ khóa I đến khóa XV luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp những đại biểu ưu tú từ mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, không phân biệt thành phần xã hội. Chính truyền thống dân chủ đó đã hun đúc nên tinh thần ngày bầu cử hôm nay - mỗi lá phiếu là một minh chứng sống động cho quyền làm chủ của nhân dân và cho sự tiếp nối liên tục của Nhà nước ta “do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, chúng ta càng trân trọng những hy sinh của thế hệ cha anh để giành lấy lá phiếu tự do cho nhân dân. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, cuộc bầu cử 15/3/2026 thêm một lần nữa khẳng định ý chí, nghị lực và khát vọng dân chủ của dân tộc Việt Nam trên con đường phát triển.

Trong cuộc “Tổng tuyển cử” lần này, tỷ lệ cử tri đi bầu gần 100% mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây chính là sự thể hiện ý thức chính trị và trách nhiệm công dân, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi lá phiếu là một lá phiếu niềm tin - người dân gửi gắm kỳ vọng vào sự lựa chọn những đại biểu xứng đáng, qua đó khẳng định sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ đối với chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và con đường phát triển đất nước. Tỷ lệ gần như tuyệt đối cũng cho thấy hệ thống tổ chức bầu cử đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cử tri đều thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình.

Bên cạnh đó, kết quả bầu cử còn cho thấy ý thức xây dựng Nhà nước của Nhân dân ngày càng nâng cao. Người dân không chỉ đi bầu đông đủ, mà còn quan tâm tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất. Cuộc bầu cử đã thực sự diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm - thể hiện bản lĩnh và trình độ dân trí của một dân tộc gần một thế kỷ thực hành dân chủ. Dư luận trong và ngoài nước đều đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch của Việt Nam trong cuộc bầu cử lần này.

Cuộc bầu cử thành công còn là tiền đề vững chắc để bộ máy nhà nước ta bước vào giai đoạn mới. Kết quả bầu cử ngày 15/3/2026 là thắng lợi của nhân dân, nhưng cũng đồng thời đặt lên vai các đại biểu vừa được bầu những trọng trách lớn. Các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 chính là những người được nhân dân tin tưởng gửi gắm trao quyền. Họ sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử mình và của nhân dân cả nước trong suốt 5 năm tới. Vai trò, vị trí của đại biểu rất cao quý: mỗi đại biểu là cầu nối giữa nhân dân với cơ quan quyền lực, tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Do đó, Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước đòi hỏi mỗi đại biểu phải ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Nhiệm kỳ mới 2026-2031 mở ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, với thời cơ và thách thức đan xen. Đại hội XIV của Đảng đã xác định các mục tiêu chiến lược cho đất nước, trong đó có quyết tâm đưa Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao vào 2045. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới phải nỗ lực đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ trong mọi hoạt động. Các đại biểu cần bám sát thực tiễn sôi động của công cuộc đổi mới, tích cực đóng góp trí tuệ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu quả giám sát tối cao và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách, quốc phòng, đối ngoại… trước yêu cầu mới.

Song song với việc nỗ lực trong nghị trường, từng đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Đây vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là yêu cầu đạo đức đối với người đại biểu của nhân dân. Cử tri kỳ vọng các đại biểu khóa mới sẽ gần gũi với nhân dân hơn, sâu sát cơ sở hơn, kịp thời đưa những vấn đề bức xúc của đời sống vào nghị trường để thảo luận và giải quyết. Đồng thời, mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần gương mẫu, liêm chính, “phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng” như lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh[1]. Đó là yêu cầu về đạo đức và bản lĩnh: đại biểu được nhân dân trao quyền thì phải tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tránh xa mọi cám dỗ của quyền lực và lợi ích nhóm. Chỉ khi thực sự “đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết”, những người đại biểu mới có thể hoàn thành trọng trách vẻ vang mà nhân dân giao phó.

Mặt khác, cơ cấu Quốc hội và HĐND khóa này có tỷ lệ lớn đại biểu lần đầu tham gia (hơn 70% ứng viên Quốc hội là người lần đầu ứng cử). Đây là làn gió mới, hứa hẹn mang lại năng lượng sáng tạo và tư duy đổi mới cho cơ quan dân cử, nhưng cũng đặt ra đòi hỏi các đại biểu trẻ cần nhanh chóng nắm bắt kỹ năng, tri thức để làm tốt vai trò của mình. Mỗi đại biểu phải chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, đồng thời phát huy sở trường, chuyên môn của bản thân trong hoạt động nghị trường. Kỷ luật và đoàn kết trong Quốc hội cũng là yếu tố hết sức quan trọng: các đại biểu cần phối hợp chặt chẽ, tuân thủ quy chế, đồng thời mạnh dạn đóng góp chính kiến trên tinh thần xây dựng. Có như vậy, Quốc hội và HĐND các cấp mới thực sự trở thành những tập thể lãnh đạo trí tuệ, đoàn kết, hành động vì lợi ích nhân dân.

Thành công của cuộc bầu cử mở ra tiền đề, động lực mới để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới. Trước mắt, chúng ta cần nhanh chóng ổn định tổ chức Quốc hội và chính quyền các cấp sau bầu cử, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI sắp khai mạc sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, thông qua chương trình hành động của Quốc hội cả nhiệm kỳ, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng và trách nhiệm cao của mỗi đại biểu. Các đại biểu trúng cử cần nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, bắt tay ngay vào công việc với năng lượng mới, quyết tâm mới, không phụ sự mong đợi của cử tri.

Chặng đường 5 năm tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng để Việt Nam bứt phá vươn lên, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Thời cơ và thách thức đang đan xen; vận hội mới đòi hỏi toàn dân tộc phải chung sức, đồng lòng hơn bao giờ hết. Tôi thiết tha mong muốn toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ủng hộ và giám sát hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2031.

Với niềm vui, niềm phấn khởi trước thắng lợi của Ngày hội non sông, chúng ta càng nhớ lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Tinh thần đoàn kết toàn dân đã giúp chúng ta làm nên những chiến công hiển hách trong quá khứ, và ngày nay chính là chìa khóa để chinh phục những đỉnh cao phát triển mới.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào trí tuệ và nghị lực của dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thành công của cuộc bầu cử lần này là tiền đề vững chắc để Quốc hội và HĐND các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc trên con đường đổi mới và hội nhập. Tương lai tươi sáng đang ở phía trước; cả nước cùng chung sức, đồng lòng, biến niềm vui ngày bầu cử thành hành động thiết thực, xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, để hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

[1] Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Cứu quốc, số 134 ra ngày 5/1/1946.

Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp cuộc tổng tuyển cử năm 1946 Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á Đại hội XIV của Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 Nhà nước của Nhân dân do Nhân dân vì Nhân dân

