Trong các ngày đầu tháng 5/2026, phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng ghi nhận thực trạng băng rôn quảng cáo phủ kín nhiều tuyến phố Kim Mã, Bưởi, Quan Hoa, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Nghiêm Xuân Yêm,… thành phố Hà Nội.

Nổi bật trong số đó là tên tuổi của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT), đơn vị vận hành chuỗi Nhà thuốc Long Châu và hệ thống FPT Shop, cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), đơn vị chủ quản hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Nhiều băng rôn quảng cáo mang thương hiệu Nhà Thuốc Long Châu được giăng ngang trên hàng cây giữa tuyến phố đông phương tiện qua lại.

Đây đều là những tập đoàn bán lẻ công nghệ hàng đầu Việt Nam, sở hữu hệ thống quản lý chuỗi số hóa hoàn chỉnh, ứng dụng di động hàng triệu người dùng, kênh quảng cáo trực tuyến và hạ tầng thanh toán điện tử quy mô lớn. Song hình thức quảng bá đang được ghi nhận tại nhiều điểm trên đường phố Hà Nội lại là băng rôn vải khổ lớn, buộc thẳng lên thân cây xanh hoặc giăng ngang qua kết cấu hạ tầng công cộng mà phóng viên chưa ghi nhận dấu hiệu thể hiện việc được cấp phép theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại các vị trí khảo sát.

Thực trạng này không chỉ gây phản cảm về mỹ quan đô thị mà còn khiến dư luận băn khoăn về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với không gian công cộng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Băng rôn phủ kín cây xanh, cột điện tại các tuyến phố

Tại đường Kim Mã, băng rôn Thế Giới Di Động quảng bá chương trình "Thu cũ đổi mới, trả chậm lên đến 12 tháng" được buộc vào cột đèn đường vỉa hè. Cùng một mẫu băng rôn xuất hiện liên tiếp tại nhiều cột dọc tuyến phố, ngay cạnh hàng cây cổ thụ. Dây buộc tại một số vị trí đã cứa sâu vào vỏ cây, để lại vết hằn rõ ràng trên thân.

Tại đường Liễu Giai, một băng rôn Thế Giới Di Động khổ ngang cực lớn được giăng qua dải phân cách, che khuất gần như toàn bộ tán cây phía sau.

Băng rôn quảng cáo của Điện Máy Xanh được treo trên cột điện gần biển báo giao thông tại khu vực phố Quan Hoa, Hà Nội.

Tại phố Quan Hoa, băng rôn Điện máy Xanh quảng bá chương trình "Sale to giá rẻ" ngày 9/5, địa chỉ cửa hàng 260 Cầu Giấy, được buộc vào thân cột điện ngay cạnh biển tên phố và biển báo giao thông. Vị trí treo nằm sát hệ thống đường dây điện phía trên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện trong điều kiện mưa ẩm.

Tại đường Nghiêm Xuân Yêm, băng rôn Điện máy Xanh quảng cáo điều hòa Panasonic khổ lớn được giăng ngang giữa hai thân cây xanh trên vỉa hè, phủ kín khoảng không giữa hai cây và che tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Băng rôn quảng cáo điều hòa của Điện Máy Xanh được giăng ngang giữa hai cây xanh trên tuyến phố tại Hà Nội.

Tại đường Nguyễn Văn Huyên, hàng loạt băng rôn FPT Shop quảng bá chương trình "Bình tĩnh làm bài, Tự Teen vượt ải", địa chỉ cửa hàng 422 Cầu Giấy, được buộc trực tiếp lên thân cây xanh ven đường. Băng rôn cố định theo chiều dọc thân cây bằng dây buộc bao quanh vỏ cây, tạo áp lực cơ học liên tục lên lớp mô bảo vệ bên ngoài. Cùng một mẫu xuất hiện trên nhiều thân cây liên tiếp, trải dài hàng trăm mét.

Tại đường Nguyễn Khánh Toàn, băng rôn FPT Shop cùng mẫu được treo đồng loạt lên thân cây xanh của dải phân cách giữa đường. Nhìn dọc tuyến phố, hàng cây trên dải phân cách thay nhau mang một mẫu băng rôn giống hệt nhau. Vị trí treo nằm giữa hai làn giao thông có lưu lượng xe lớn, tạo thêm yếu tố phân tán tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.

Tại đường Hoàng Quốc Việt, băng rôn của cả Nhà thuốc Long Châu lẫn FPT Shop cùng xuất hiện tại nhiều vị trí liên tiếp. Các nội dung ghi nhận được gồm "Chuyên thuốc theo đơn bệnh viện", "Chuyên gia: Thuốc mới, Thuốc hiếm, Thuốc ung thư" và chương trình khuyến mại của FPT Shop. Tất cả đều được buộc vào thân cây xanh ven đường hoặc giăng ngang giữa các cây trên dải phân cách, phóng viên chưa ghi nhận dấu hiệu thể hiện việc được cấp phép tại các vị trí khảo sát.

Điểm chung tại tất cả các địa điểm khảo sát là không có dấu hiệu cấp phép theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Không có biển xác nhận của cơ quan chức năng, các vị trí ghi nhận chủ yếu nằm trên cây xanh đô thị, cột điện và hạ tầng công cộng.

Băng rôn này được treo tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Băng rôn quảng bá chương trình của FPT Shop được buộc trực tiếp lên thân cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội.

Về tác động với cây xanh, khi dây buộc siết quanh thân cây trong thời gian dài, lớp vỏ bảo vệ tự nhiên của cây có thể bị tổn thương, tạo điều kiện cho nấm bệnh và côn trùng xâm nhập. Cây phát triển theo thời gian nhưng dây buộc không giãn ra, dần cắt đứt mạch dẫn nhựa và làm chết mô cây theo từng mùa. Băng rôn treo trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng tự nhiên của cây, đồng thời làm tăng nguy cơ gãy đổ khi mưa lớn, gió mạnh.

Với cột điện và hạ tầng điện lực, băng rôn treo gần đường dây hạ thế là nguy cơ an toàn điện tiềm ẩn, nhất là trong điều kiện mưa ẩm kéo dài. Băng rôn khổ lớn căng ngang tại các nút giao còn che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, tạo điểm mù giao thông không được cảnh báo.

Nghịch lý giữa thương hiệu số và cách quảng cáo vật lý

Một băng rôn quảng cáo khổ lớn được treo ngang qua dải phân cách, phủ giữa hàng cây xanh trên phố Liễu Giai

Theo Luật Quảng cáo 2012 và Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hoạt động quảng cáo ngoài trời phải bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và tuân thủ quy hoạch địa phương. Theo quy định hiện hành, cây xanh và cột điện không phải các vị trí phổ biến được sử dụng để đặt phương tiện quảng cáo thương mại. Hành vi vi phạm, tùy tính chất và mức độ, có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 40 triệu đồng, đồng thời bị buộc tháo dỡ và khôi phục hiện trạng ban đầu.

Điều đáng chú ý là cả FPT Retail lẫn Thế Giới Di Động đều là những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số bán lẻ tại Việt Nam. FPT Retail vận hành nền tảng Long Châu với ứng dụng di động hàng triệu người dùng, hệ thống đặt thuốc trực tuyến, tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử và thanh toán không tiền mặt.

Thế Giới Di Động triển khai toàn diện hệ thống quản lý chuỗi số, màn hình LED tại hàng nghìn điểm bán, và liên tục đầu tư vào quảng cáo số, mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Cả hai đều đủ năng lực kỹ thuật và tài chính để triển khai các chiến dịch quảng bá địa phương theo hình thức số hóa, có nhiều lựa chọn quảng bá khác phù hợp hơn với không gian đô thị.

Việc các băng rôn mang thương hiệu doanh nghiệp xuất hiện trên cây xanh, dù có thể xuất phát từ quyết định của đơn vị quảng cáo thuê ngoài hoặc cộng tác viên địa phương, cũng cho thấy cần xem lại cơ chế giám sát đối với các hoạt động truyền thông triển khai bên ngoài hệ thống cửa hàng. Trong mọi trường hợp, tên thương hiệu xuất hiện trên băng rôn là hình ảnh đại diện của doanh nghiệp trước công chúng và chịu ràng buộc pháp lý như nhau.

Với hệ thống nhà thuốc Long Châu, các nội dung băng rôn liên quan đến thuốc hiếm, thuốc ung thư hay thuốc theo đơn bệnh viện còn đặt ra yêu cầu rà soát về tính phù hợp với quy định quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm. Theo Luật Dược và các văn bản hướng dẫn liên quan, quảng cáo thuốc kê đơn hoặc các nội dung có thể gây hiểu nhầm về chỉ định điều trị là lĩnh vực bị kiểm soát chặt chẽ, bất kể hình thức quảng cáo là số hay truyền thống.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, mở rộng hạ tầng số và nâng chuẩn văn minh đô thị, hình ảnh băng rôn phủ kín cây xanh trên các tuyến phố trung tâm của chính những thương hiệu công nghệ lớn nhất gây nhiều tranh luận về cách ứng xử với không gian công cộng.

Một thành phố thông minh không chỉ được đo bằng mật độ phủ sóng hay tốc độ xử lý giao dịch điện tử. Nó còn được đo bằng cách mỗi chủ thể kinh tế, kể cả những doanh nghiệp công nghệ lớn nhất, ứng xử với không gian công cộng, cây xanh đô thị và hạ tầng kỹ thuật dùng chung.

Điều khiến dư luận băn khoăn không nằm ở vài tấm băng rôn, mà ở cách những thương hiệu lớn đang ứng xử với không gian công cộng giữa một đô thị liên tục kêu gọi văn minh và xanh hóa.

Băng rôn quảng bá chương trình “Thu cũ đổi mới” của Thế Giới Di Động xuất hiện trên cột đèn ven đường Kim Mã.

Theo luật sư Hoàng Văn Hà, Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội, khoản 16 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 đã quy định rõ hành vi treo, đặt, dán sản phẩm quảng cáo trên cây xanh, cột điện, cột tín hiệu giao thông là hành vi bị cấm.

Theo vị luật sư, trong thực tế nhiều doanh nghiệp thường thuê bên thứ ba triển khai các chiến dịch quảng cáo ngoài trời. Tuy nhiên, việc thuê đơn vị thi công không đồng nghĩa doanh nghiệp được miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Cơ quan chức năng khi xử lý sẽ xem xét nhiều yếu tố như chủ thể hưởng lợi từ quảng cáo, thương hiệu xuất hiện trên băng rôn, đơn vị đặt hàng và tổ chức chiến dịch truyền thông.

“Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp là chủ thể chính chịu trách nhiệm vì là đơn vị trực tiếp sử dụng dịch vụ quảng cáo nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình”, luật sư Hoàng Văn Hà nhận định.

Đối với các băng rôn có nội dung liên quan đến thuốc, thuốc hiếm hoặc thuốc theo đơn, luật sư cho rằng cơ quan chức năng cần rà soát thêm về nội dung quảng cáo theo quy định của Luật Dược 2016. Theo đó, chỉ thuốc không kê đơn mới được phép quảng cáo tới công chúng và nội dung quảng cáo phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi phát hành.