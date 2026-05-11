Việc Netflix tăng giá gói đăng ký tiêu chuẩn không quảng cáo lên 19,99 đô la là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của dịch vụ phát trực tuyến đang tiến gần đến điểm bùng phát.

Netflix tiến gần mô hình truyền hình truyền thống

Netflix từng là biểu tượng của cuộc cách mạng “xóa sổ truyền hình cáp”. Nhưng giờ đây, chính nền tảng streaming lớn nhất thế giới lại đang ngày càng giống mô hình truyền hình truyền thống, nơi quảng cáo trở thành nguồn thu quan trọng không kém phí thuê bao.

Sự thay đổi này diễn ra khi các công ty streaming nhận ra rằng khách hàng giá trị nhất không nhất thiết là người trả nhiều tiền nhất. Thay vào đó, nhóm người dùng xem nhiều giờ nội dung mới là đối tượng mang lại doanh thu lớn hơn trong kỷ nguyên quảng cáo số.

Tháng 3 vừa qua, Netflix tiếp tục tăng giá gói tiêu chuẩn không quảng cáo lên gần 20 USD mỗi tháng, trong khi gói có quảng cáo chỉ ở mức khoảng 9 USD. Khoảng cách lớn này cho thấy công ty đang chủ động đẩy người dùng sang mô hình hỗ trợ quảng cáo.

Theo Kevin Krim, CEO công ty đo lường quảng cáo EDO, các nền tảng streaming hiện hưởng “nguồn thu kép” từ cả thuê bao lẫn quảng cáo.

“Nếu người dùng gói có quảng cáo xem nội dung thường xuyên và tương tác với quảng cáo, họ có thể tạo ra giá trị ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn người dùng trả phí cao”, Krim nhận định.

Dựa trên phân tích của EDO, một thuê bao có quảng cáo trả khoảng 8,99 đô la mỗi tháng có thể tạo ra tổng doanh thu hàng tháng khoảng 12,89 đô la sau 10 giờ xem, 16,79 đô la sau 20 giờ và khoảng 20 đô la sau khoảng 28,5 giờ. Với khoảng 41 giờ xem, thuê bao đó có thể tạo ra gần 25 đô la doanh thu hàng tháng, cao hơn đáng kể so với mức phí tiêu chuẩn hiện nay của gói Netflix không có quảng cáo là 19,99 đô la.

Người xem nhiều trở thành “mỏ vàng” mới

Khác với truyền hình cáp trước đây, các nền tảng streaming có thể đo lường chi tiết hành vi người xem theo thời gian thực. Điều này giúp quảng cáo được cá nhân hóa hơn và có giá trị cao hơn với doanh nghiệp.

Theo phân tích của EDO, một thuê bao Netflix gói có quảng cáo với mức phí khoảng 8,99 USD mỗi tháng có thể tạo ra tổng doanh thu gần 13 USD nếu xem 10 giờ nội dung. Con số này tăng lên gần 17 USD với 20 giờ xem và chạm khoảng 20 USD sau gần 28,5 giờ xem mỗi tháng.

Nếu người dùng xem khoảng 41 giờ mỗi tháng, doanh thu tạo ra có thể lên tới gần 25 USD, cao hơn cả gói tiêu chuẩn không quảng cáo hiện nay của Netflix.

Mô hình này được xây dựng dựa trên CPM quảng cáo khoảng 43 USD cho mỗi 1.000 lượt hiển thị và khoảng 9 quảng cáo 30 giây mỗi giờ xem.

“Điều này thay đổi hoàn toàn cách các nền tảng streaming định giá người dùng”, Krim nói.

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Netflix đang đặt cược lớn vào quảng cáo

Sau nhiều năm tránh xa quảng cáo để giữ hình ảnh “xem không gián đoạn”, Netflix hiện xem đây là ưu tiên chiến lược.

Đồng CEO Greg Peters cho biết công ty đang chứng kiến “cơ hội tăng trưởng rất lớn” từ mảng quảng cáo. Theo ông, việc thu hẹp khoảng cách doanh thu giữa người dùng gói có quảng cáo và không quảng cáo sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai.

Theo báo cáo quý IV/2025, Netflix đã vượt 325 triệu thuê bao toàn cầu. Người dùng nền tảng này xem hơn 95 tỷ giờ nội dung chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Quy mô khổng lồ này giúp Netflix có lợi thế vượt trội so với các đối thủ như Disney, Warner Bros. Discovery hay Comcast trong việc bán quảng cáo.

Netflix cho biết doanh thu quảng cáo đang trên đà đạt 3 tỷ USD vào năm 2026, gấp đôi năm trước.

Paul Frampton Calero, CEO Goodway Group, cho rằng người dùng gói có quảng cáo hiện đã tạo ra khoảng 50% đến 75% giá trị của người dùng cao cấp và có thể sớm đạt mức tương đương.

Người dùng ngày càng chấp nhận quảng cáo

Sự dịch chuyển này cũng phản ánh thay đổi trong tâm lý người tiêu dùng toàn cầu.

Theo báo cáo Xu hướng Truyền thông Kỹ thuật số 2026 của Deloitte, chi tiêu trung bình cho streaming của mỗi hộ gia đình hiện ở mức khoảng 69 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, 61% người dùng cho biết họ sẽ hủy dịch vụ nếu giá tăng thêm 5 USD.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, các gói có quảng cáo trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Khoảng 68% người đăng ký streaming hiện sử dụng các gói hỗ trợ quảng cáo.

Theo công ty nghiên cứu Antenna, khoảng 71% lượng thuê bao streaming mới trong hai năm qua đến từ các gói có quảng cáo. Trong số đó, khoảng 65% là người dùng hoàn toàn mới thay vì khách hàng chuyển xuống gói rẻ hơn.

Điều này cho thấy quảng cáo không còn chỉ là lựa chọn phụ. Nó đang trở thành cánh cửa chính để người dùng bước vào hệ sinh thái streaming.

Trong nhiều năm, Netflix được xem là biểu tượng phá vỡ mô hình truyền hình truyền thống bằng trải nghiệm không quảng cáo và xem theo yêu cầu.

Tuy nhiên, khi thị trường streaming bước vào giai đoạn bão hòa, tăng trưởng thuê bao chậm lại và chi phí sản xuất nội dung ngày càng cao, các nền tảng buộc phải tìm nguồn thu mới.

Mô hình kết hợp thuê bao và quảng cáo thực tế lại rất giống truyền hình cáp trước đây, nơi doanh nghiệp kiếm tiền từ cả phí người xem lẫn quảng cáo thương mại.

Khác biệt lớn nhất nằm ở dữ liệu. Các nền tảng streaming hiện có thể theo dõi chính xác người dùng xem gì, vào thời điểm nào và tương tác ra sao. Điều đó giúp quảng cáo được nhắm mục tiêu hiệu quả hơn rất nhiều so với truyền hình truyền thống.

Jessica Reif Ehrlich, nhà phân tích truyền thông tại BofA Securities, cho rằng thuê bao cao cấp hiện vẫn có giá trị lớn hơn, nhưng lợi thế này đang thu hẹp nhanh chóng.

“Đến một lúc nào đó, giá thuê bao sẽ chạm giới hạn tăng trưởng. Khi đó, quảng cáo sẽ trở thành động cơ doanh thu chính”, bà nhận định.