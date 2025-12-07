Doanh nghiệp số
Thương vụ định hình lại Hollywood: Netflix chi 82,7 tỷ USD thâu tóm Warner Bros. Discovery

Thành Biên

Thành Biên

18:32 | 07/12/2025
Ngày 5/12/2025, Netflix và Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) đã ký kết một thỏa thuận chính thức. Theo đó, Netflix sẽ mua lại Warner Bros., bao gồm các studio phim ảnh và truyền hình, cùng với HBO Max và HBO.
Thương vụ biến Netflix trở thành “gã khổng lồ Hollywood”

Theo thỏa thuận, Netflix sẽ mua lại toàn bộ mảng xưởng phim và dịch vụ phát trực tuyến của WBD, bao gồm Warner Bros., HBO và HBO Max. Thỏa thuận được chốt sau nhiều tuần đàm phán và một cuộc đấu thầu kéo dài với sự tham gia của Paramount Skydance và Comcast.

Netflix sẽ mua lại Warner Bros. trong một thương vụ lịch sử
Netflix sẽ mua lại Warner Bros. trong một thương vụ lịch sử

Theo thông tin hai bên công bố, thương vụ có tổng giá trị doanh nghiệp khoảng 82,7 tỷ USD. Trong đó, giá trị vốn chủ sở hữu đạt 72 tỷ USD. Netflix chi trả 27,75 USD cho mỗi cổ phiếu WBD, gồm 23,25 USD tiền mặt và 4,50 USD cổ phiếu phổ thông Netflix. Đây là thương vụ lớn nhất mà Netflix từng thực hiện.

Trước đó, Warner Bros. Discovery chọn Netflix bước vào đàm phán độc quyền sau khi hãng streaming này đưa ra mức giá 30 USD/cổ phiếu trong vòng đấu thầu, kèm khoản phí hủy lên tới 5,8 tỷ USD tùy giai đoạn thương lượng. Điều này trở thành yếu tố then chốt giúp Netflix vượt Paramount và Comcast.

Thỏa thuận bao gồm toàn bộ doanh nghiệp phim ảnh và truyền hình của Warner Bros., HBO, HBO Max và quyền sở hữu kho tài sản trí tuệ quy mô lớn gồm Harry Potter, vũ trụ điện ảnh DC, Game of Thrones, The Sopranos, Friends và nhiều thương hiệu lâu năm khác.

Netflix cho biết sẽ duy trì chiến lược phát hành phim chiếu rạp của Warner Bros. vốn đã được thiết lập đến năm 2029, đồng thời tiếp tục để HBO Max hoạt động như một dịch vụ độc lập trong giai đoạn chuyển giao.

Thương vụ đánh dấu lần đầu tiên một nền tảng streaming thâu tóm hoàn toàn một hãng phim truyền thống của Hollywood.
Thương vụ đánh dấu lần đầu tiên một nền tảng streaming thâu tóm hoàn toàn một hãng phim truyền thống của Hollywood.

Thương vụ chỉ được hoàn tất sau khi WBD hoàn tất việc tách mảng truyền hình cáp Discovery Global (CNN, TBS, TNT,…) thành công ty độc lập, dự kiến vào quý 3/2026. Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong khoảng từ cuối 2026 đến giữa 2027, tùy tiến độ phê duyệt của cơ quan quản lý chống độc quyền và thủ tục từ phía cổ đông WBD.

Netflix khẳng định việc sáp nhập sẽ tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và dự kiến tiết kiệm chi phí 2–3 tỷ USD mỗi năm sau ba năm. Hãng cũng nhấn mạnh rằng thư viện tác phẩm của Warner Bros. sẽ được tích hợp từng bước vào hệ sinh thái Netflix, mở rộng số lượng nội dung mà người dùng có thể truy cập.

Việc chi 82,7 tỷ USD đánh dấu bước chuyển lớn của Netflix, từ một nền tảng phát trực tuyến sang mô hình kiểm soát một xưởng phim lớn và toàn bộ hệ thống nội dung liên quan. Đây cũng là lần đầu tiên một nền tảng streaming thâu tóm hoàn toàn một hãng phim truyền thống lớn của Hollywood.

Tác động của thương vụ lịch sử đối với thị trường phim ảnh thế giới

Việc Netflix thâu tóm Warner Bros. Discovery tạo ra thay đổi lớn đối với ngành giải trí Mỹ và toàn cầu. Trước hết, đây là thương vụ sáp nhập giữa một nền tảng phát trực tuyến dẫn đầu thị trường và một hãng phim sở hữu thư viện nội dung mang tính di sản. Điều này làm tăng đáng kể sức mạnh thị trường của Netflix, vốn đã có hơn 300 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Câu hỏi lớn đặt ra là liệu thương vụ có vượt qua kiểm duyệt chống độc quyền hay không. Nghị sĩ Mỹ Darrell Issa, Cinema United và nhiều nhóm trong ngành đã bày tỏ lo ngại rằng Netflix sẽ có khả năng chi phối hoạt động phân phối nội dung, từ đó ảnh hưởng đến cạnh tranh và nguồn thu của các hãng phim còn lại. Paramount Skydance, trong thư gửi cơ quan chức năng, nhấn mạnh Netflix “không có đối thủ thực sự” trên thị trường streaming sau sáp nhập.

Netflix dự phòng rủi ro bằng cam kết trả phí hủy 5,8 tỷ USD nếu giao dịch bị chặn vì lý do liên quan cơ quan quản lý. Với khoản phí này, rủi ro tài chính của hãng là không nhỏ, cho thấy quyết tâm của Netflix trong nỗ lực mở rộng quy mô.

Kho nội dung khổng lồ của Warner Bros. sẽ thuộc về Netflix
Kho nội dung khổng lồ của Warner Bros. sẽ thuộc về Netflix

Nếu được phê duyệt, thương vụ sẽ tạo ra một thực thể sở hữu kho nội dung từ phim kinh điển (Casablanca, Citizen Kane,…) đến các thương hiệu hiện đại (Harry Potter, Game of Thrones, Batman,…), kết hợp cùng các series lớn của Netflix như Stranger Things, Money Heist hay Squid Game. Điều này có thể làm thay đổi cơ cấu cạnh tranh giữa các nền tảng streaming, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tăng trưởng chậm và nhiều hãng phải tái cấu trúc.

Về phía thị trường lao động sáng tạo, tác động còn đang được theo dõi. Netflix khẳng định việc sáp nhập sẽ mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm việc làm. Tuy nhiên, một số tổ chức đại diện giới làm phim lo ngại khả năng cắt giảm chi phí hoặc thay đổi mô hình sản xuất khi hai hệ thống vận hành được hợp nhất.

Với người dùng, Netflix đặt mục tiêu mở rộng lựa chọn nội dung và đề xuất các gói dịch vụ tối ưu hơn nhờ quy mô thư viện lớn. Đồng giám đốc điều hành Greg Peters cho rằng phạm vi toàn cầu của Netflix có thể giúp tác phẩm Warner Bros. tiếp cận lượng khán giả chưa từng có trước đây.

David Zaslav, CEO của Warner Bros. Discovery
David Zaslav, CEO của Warner Bros. Discovery

CEO David Zaslav nhận định việc chuyển giao Warner Bros. cho Netflix: “Thỏa thuận này kết hợp hai hãng kể chuyện vĩ đại nhất thế giới Warner Bros. đã định hình văn hóa toàn cầu hơn một thế kỷ qua. Sự hợp tác này sẽ giúp những câu chuyện đó tiếp tục vang xa trong nhiều thế hệ”

Thương vụ 82,7 tỷ USD giữa Netflix và Warner Bros. Discovery, nếu vượt qua các rào cản pháp lý, sẽ trở thành bước ngoặt của ngành giải trí toàn cầu. Đây không chỉ là quá trình sáp nhập tài sản mà còn là cuộc tái cấu trúc sâu rộng về mô hình sản xuất, phân phối và tiêu thụ nội dung trong kỷ nguyên streaming.

Kết nối sáng tạo
Những ngày tháng 12/2025 này, khi bản nhạc Giáng sinh khe khẽ vang lên và ánh đèn ấm áp bắt đầu soi sáng những con phố đông vui, Tập đoàn Mường Thanh lại rộn ràng bước vào mùa lễ hội – mùa của sẻ chia, của yêu thương và của những điều ước đẹp đẽ.
SABECO khép lại chiến dịch

SABECO khép lại chiến dịch '150 năm di sản vươn cao'

Kết nối sáng tạo
Đây là một hành trình đầy ý nghĩa vượt lên trên một chiến dịch kỷ niệm đơn thuần, hướng đến mục tiêu thúc đẩy kết nối cộng đồng, tôn vinh di sản đáng tự hào và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần đoàn kết, kiên cường và lòng nhân ái trên khắp cả nước.
Panasonic Appliances Việt Nam nhận giải thưởng kép

Panasonic Appliances Việt Nam nhận giải thưởng kép

Doanh nghiệp số
Đó là giải thưởng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) do VCCI trao tặng và danh hiệu Năng lượng xanh 5 sao do Sở Công Thương Hà Nội trao tặng.
Lý do xử phạt Công ty Chứng khoán Mirae Asset 700 triệu đồng là gì?

Lý do xử phạt Công ty Chứng khoán Mirae Asset 700 triệu đồng là gì?

Doanh nghiệp số
Mới đây, công ty CP Chứng khoán Mirae Asset bị xử phạt tổng cộng 700 triệu đồng do hàng loạt sai phạm.
MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Doanh nghiệp số
Tổng công ty viễn thông MobiFone chính thức vận hành mô hình tổ chức mới từ 01/12/2025, cắt giảm từ 116 xuống 45 đơn vị trực thuộc sau khi chuyển giao về Bộ Công an, nhằm rút ngắn chu trình quyết định và tăng tốc chuyển đổi số.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

