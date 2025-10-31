Bóng ma tăng giá đã qua: Phố Wall cân bằng giữa trò lừa và phép màu trong mùa Halloween

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức sự kiện Halloween tại Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 3/10/2025. Ảnh: Getty.

Halloween đến, Phố Wall cũng rùng mình trước những “bóng ma” công nghệ. Meta và Microsoft cùng lao dốc, nhưng Amazon và Netflix lại thổi bùng hy vọng: AWS tăng trưởng vượt kỳ vọng, Netflix chia tách cổ phiếu 10:1.

Cổ phiếu Meta sụt mạnh nhất kể từ tháng 10/2022 do sự hoài nghi về kế hoạch đầu tư AI lấn át kết quả kinh doanh khả quan. Microsoft cũng giảm 3%, kéo theo cả ba chỉ số chính của thị trường Mỹ đồng loạt lao dốc trong phiên thứ Năm.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn u ám. Amazon gây bất ngờ khi cổ phiếu tăng hơn 13% trong phiên giao dịch mở rộng, nhờ mảng điện toán đám mây (AWS) vượt kỳ vọng. Trong khi đó, Netflix mang lại “món quà Halloween” cho nhà đầu tư khi công bố chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, giúp cổ phiếu dễ tiếp cận hơn và hứa hẹn tăng thanh khoản trên thị trường.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại trong cuộc họp cấp cao tại Hàn Quốc vào thứ năm 30/1. Ảnh: Reuters.

Trên mặt trận thương mại toàn cầu, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Busan trong hội nghị thượng đỉnh song phương. Hai bên nhất trí tạm ngừng áp thuế, cam kết mua đậu nành Mỹ, và hoãn kiểm soát đất hiếm trong một năm. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các điều khoản vẫn còn “mơ hồ” và có thể chỉ là một thỏa thuận đình chiến tạm thời.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns nhận định: “Chúng ta đang ở trong một thỏa thuận ngừng bắn không dễ dàng trong một cuộc chiến thương mại kéo dài và vẫn đang âm ỉ.”

Trong khi đó, tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt. Trái lại, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 1%.

Ngoài ra, Disney vừa rút toàn bộ kênh ABC và ESPN khỏi YouTube TV do bất đồng về hợp đồng phát sóng, còn Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục kêu gọi các quốc gia ủng hộ thương mại tự do và ổn định chuỗi cung ứng tại hội nghị APEC.

Khi thị trường tài chính đón nhận sự pha trộn giữa lo âu, hy vọng và bất định, câu hỏi lớn vẫn còn đó: Liệu mùa lễ hội năm nay sẽ mang đến phép màu tăng giá hay là cơn ác mộng trước Giáng sinh?