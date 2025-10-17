Kinh tế số
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tụt giảm do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang

Thế Kiên

Thế Kiên

10:18 | 17/10/2025
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mở cửa trong sắc đỏ sáng 17/10, theo sau làn sóng bán tháo tại Phố Wall do lo ngại về sức khỏe tài chính của các ngân hàng Mỹ và căng thẳng thương mại leo thang.
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tụt giảm khi nỗi lo về ngân hàng và thương mại lan rộng trên Phố Wall
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tụt giảm khi nỗi lo về ngân hàng và thương mại lan rộng trên Phố Wall

Chứng khoán châu Á giảm theo đà Phố Wall do lo ngại về sức khỏe tài chính của các ngân hàng Mỹ và căng thẳng thương mại leo thang.

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực cùng tập đoàn đầu tư Jefferies đồng loạt lao dốc trong phiên 16-10 (giờ Mỹ), khi giới đầu tư cảnh giác trước khả năng một số khoản nợ xấu đang tiềm ẩn trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Tâm lý bi quan này nhanh chóng lan sang thị trường châu Á.

Tại Đài Loan, cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) giảm 2% dù doanh nghiệp này vừa công bố lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng sau khi thị trường Đài Loan đóng cửa hôm 16-10. Nhà đầu tư lo ngại kết quả tích cực này khó duy trì trong bối cảnh nhu cầu chip toàn cầu vẫn chưa phục hồi mạnh.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,37%, còn Topix mất 0,3%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng giảm 0,22%, trong khi CSI 300 tại Trung Quốc đại lục gần như đi ngang. S&P/ASX 200 của Úc mất 0,6%.

Ngược lại, thị trường Hàn Quốc ghi nhận đà tăng hiếm hoi, với Kospi tăng 0,96% và Kosdaq - chỉ số dành cho các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng 0,53%.

Trong khi đó, Singapore bất ngờ công bố xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ tháng 9 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược dự báo giảm 2,1% của giới phân tích. Mức tăng này cũng đảo ngược tình trạng sụt giảm 11,3% trong tháng 8, phần nào tạo điểm sáng hiếm hoi cho khu vực.

Trên Phố Wall, thị trường Mỹ khép lại phiên đêm qua trong sắc đỏ: Dow Jones Industrial Average giảm 301,07 điểm (0,7%) xuống 45.952,24 điểm, S&P 500 mất 0,6% còn 6.629,07 điểm, và Nasdaq Composite lùi 0,5% xuống 22.562,54 điểm. Các chỉ số chính đều rơi mạnh sau giai đoạn đầu tăng điểm, phản ánh tâm lý bất ổn trước diễn biến của lĩnh vực ngân hàng và thương mại.

