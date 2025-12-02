Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025

Chương trình diễn ra từ 1/12/2025 đến hết 18/1/2026, bao trùm giai đoạn mua sắm cao điểm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, với phạm vi triển khai trên toàn quốc.

Theo ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), chương trình không chỉ mang ý nghĩa kích cầu tiêu dùng mà còn là giải pháp chiến lược góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại chương trình.

Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, 10 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.772,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực đạt 7%, cho thấy niềm tin tiêu dùng đang được củng cố vững chắc. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2%, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 được kỳ vọng sẽ tạo nên mùa mua sắm sôi động nhất trong năm, với sự tham gia đồng bộ của các tập đoàn bán lẻ, siêu thị, chuỗi cửa hàng, doanh nghiệp thương mại điện tử, cùng hàng triệu hộ kinh doanh trên khắp cả nước.

Điểm nổi bật nhất của chương trình là mọi thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều được áp dụng mức khuyến mại tối đa lên tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì giới hạn 50% như quy định thông thường. Doanh nghiệp được tham gia tự do, không qua khâu xét chọn hay phê duyệt của cơ quan nhà nước, một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục, khuyến khích sáng tạo, linh hoạt của khu vực tư nhân.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 không chỉ thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam, điểm đến hấp dẫn cho du lịch và mua sắm quốc tế. Chương trình hướng đến kết nối thương mại truyền thống với thương mại điện tử, mở rộng hệ sinh thái mua sắm đa kênh, từ siêu thị, chợ, trung tâm thương mại đến các sàn thương mại điện tử giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá tốt, đồng thời quảng bá thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2025.

Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2025” được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc do Cục Xúc tiến thương mại làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các hiệp hội, ngành hàng; các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động phát động, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mại kết hợp thương mại truyền thống và thương mại điện tử giúp tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực.

Tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng, tham gia Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2025” bằng việc chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn hướng đến khách hàng, người tiêu dùng; chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa (lên đến 100%).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hành. Đây là cơ hội để người tiêu dùng tìm kiếm những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý, đồng thời giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và tăng cường kết nối với khách hàng.