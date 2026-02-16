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Bảo đảm an toàn giao thông, đi lại thuận tiện cho người dân trong dịp Tết

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ĐT&ƯD

23:46 | 16/02/2026
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Chiều 16/2 (29 Tết), Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp thị sát các phương thức, loại hình vận tải như đường bộ, hàng không, đường sắt, đường sắt đô thị trong dịp Tết và thăm Cục Cảnh sát giao thông trước thềm Xuân mới.
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Bảo đảm an toàn giao thông, đi lại thuận tiện cho người dân trong dịp Tết

Phục vụ tốt nhu cầu của người dân

Thị sát tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị, nỗ lực của các đơn vị hàng không trong việc bảo đảm những chuyến bay tuyệt đối an toàn, phục vụ hành khách trong dịp Tết với chất lượng tốt, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay.

Báo cáo Bộ trưởng về công tác phục vụ của ngành hàng không, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, trong dịp cao điểm Tết, lĩnh vực hàng không ghi nhận sản lượng hành khách và hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ. Ba cảng hàng không trọng điểm gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đều tăng trưởng hai con số về lượng hành khách.

Cụ thể, từ ngày 23 đến ngày 29 Tết (10 đến 16/2), các hãng hàng không khai thác 14.900 chuyến bay (quốc tế 5.700 chuyến, nội địa 9.200 chuyến), vận chuyển 1,73 triệu khách (quốc tế gần 1 triệu khách, nội địa 730 nghìn khách) tăng tương ứng 20% và 29% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ 4.745 lượt cất hạ cánh, với 775 nghìn khách thông qua cảng, tương ứng tăng 18,6% về số lượt cất hạ cánh và tăng 21,5% về hành khách so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nội địa đạt 2.497 lượt cất hạ cánh (tăng 17,8%) với 438,4 nghìn khách (tăng 22,3%); quốc tế đạt 2.248 lượt cất hạ cánh (tăng 19,5%) với 336,3 nghìn khách (tăng 20,3%).

Theo ông Dũng, dự kiến từ ngày 1 Tết đến ngày mồng 7 tháng giêng, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đạt 4.655 lượt cất hạ cánh với 761,5 nghìn khách, tương ứng tăng 23,6% về số lượt cất hạ cánh và tăng 15,3% về hành khách so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nội địa đạt 2.423 lượt cất hạ cánh (tăng 15,6%) với 416,5 nghìn khách (tăng 5,6%); quốc tế đạt 2.232 lượt cất hạ cánh (tăng 33,6%) với 345 nghìn khách (tăng 29,8%).

“Dự kiến, Tết Nguyên đán năm nay, ngày cao điểm nhất rơi vào ngày mồng 5 Tết (tức ngày 21/2), lượng hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam sẽ đạt mức kỷ lục với gần 334 nghìn khách, tăng hơn 7,7% so với ngày mồng 5 Tết năm trước (310 nghìn khách).

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Bộ trưởng thị sát các khu vực trọng yếu ở sân bay như nhà ga hành khách T1, khu vực check in, khu vực an ninh.

Sau khi thị sát các khu vực trọng yếu ở sân bay như nhà ga hành khách T1, khu vực check in, khu vực an ninh, Bộ trưởng cho biết, dịp Tết luôn là dịp cao điểm của vận tải, trong đó có hàng không nên các đơn vị quản lý và vận hành phải tập trung phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách, hạn chế thấp nhất tình trạng chậm chuyến, huỷ chuyến.

Tại Bến xe Mỹ Đình, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã trực tiếp vào bến, hỏi thăm hành khách đang chờ xe về quê và lì xì động viên người dân. Bộ trưởng cũng trực tiếp khảo sát ý kiến hành khách về chất lượng dịch vụ tại bến xe, giá vé mà nhà xe thu trong dịp này.

Báo cáo Bộ trưởng, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, những ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, các bến xe đã nỗ lực kiểm soát chặt chất lượng dịch vụ, bảo đảm 100% khách tới bến có xe đi. Đến thời điểm này, các tuyến xe đều phục vụ hiệu quả, an toàn hành khách trên hành trình. Đơn vị quản lý bến xe chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng nhồi nhét, tăng giá trái quy định.

"Trong những ngày cao điểm phục vụ vừa qua, các bến xe do công ty quản lý đã không để tình trạng xe chở quá tải, bán vé tùy tiện, bảo đảm mọi hành khách trên xe đều có vé trước khi xuất bến, hoạt động của bến và xe an toàn", ông Hùng nhấn mạnh.

Đánh giá cao công tác tổ chức ở bến xe đã bảo đảm nền nếp, sạch sẽ, không có tình trạng nhồi nhét, chèn ép khách, tăng giá vé, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý đơn vị quản lý bến xe phải tiếp tục bảo đảm an toàn, thuận tiện cho hành khách khi còn ít giờ nữa là sang năm mới.

"Thời điểm sau Tết Nguyên đán, các xe khách trở lại Thủ đô dự báo sẽ tăng rất cao, bến xe phải phối hợp với các đơn vị vận tải, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Đơn vị quản lý bến xe cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bán vé, tạo sự hấp dẫn, an toàn, có nhiều ưu thế để hành khách lựa chọn”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn

Ở ga đường sắt trên cao Cát Linh, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị vận hành đặt an toàn lên hàng đầu, rà soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật, tín hiệu, phòng cháy chữa cháy; bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng hành khách; hỗ trợ người già, trẻ em, người khuyết tật; phối hợp địa phương bảo đảm an ninh, kết nối thuận tiện với xe buýt, taxi, bãi gửi xe, chủ động số hóa trong vận hành...Tất cả các tuyến đường sắt đô thị sau này khi hoạt động cũng phải đưa ngay công nghệ thẻ vé liên thông vào.

Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, Hà Nội Metro cùng với các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô thực hiện miễn phí vé cho hành khách đi lại trong 9 ngày Tết (từ ngày 14/2 đến 22/2) và được nhân dân đón nhận tích cực. Ông cũng cam kết với Bộ trưởng, đơn vị sẽ nỗ lực tối đa, bảo đảm cho hành khách đi lại xuyên Tết an toàn, thuận tiện theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng.

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Bộ trưởng Xây dựng thị sát tại Hà Nội Metro.

Tại Ga Hà Nội, Bộ trưởng kiểm tra phương án chạy tàu Tết và yêu cầu ngành đường sắt thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, bảo dưỡng đầu máy, toa xe; bảo đảm các thiết bị an toàn, hoạt động chính xác. Các đơn vị phải công khai đường dây nóng, minh bạch bán vé, ngăn chặn "cò vé", tiêu cực và vận chuyển hàng cấm. Công tác vệ sinh toa xe, điều hòa, nước sinh hoạt, trang thiết bị y tế trên tàu được đặc biệt lưu ý.

Báo cáo Bộ trưởng, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, năm 2025, với nhiều đổi mới tích cực, sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt đã đạt kết quả tích cực (10.700 tỷ đồng, riêng doanh thu vận tải đạt khoảng 5.000 tỷ đồng; tăng trưởng 10% trở lên). Ngành đường sắt đã đưa nhiều sản phẩm vận tải mới, đặc sắc phục vụ người dân, điển hình như các đoàn tàu khách phục vụ du lịch trải nghiệm, kết nối văn hóa di sản, như tàu Hà Nội 5 cửa ô, hành trình ga Hà Nội-ga Từ Sơn (Bắc Ninh) kết nối giữa Thăng Long và Kinh Bắc xưa, đoàn tàu này cũng được đưa ra phục vụ người dân du xuân dịp Tết Nguyên đán này.

Biểu dương ngành đường sắt năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị trong ngành sang năm 2026 và đặc biệt trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy, cố gắng hơn nữa để bảo đảm việc đi lại cho nhân dân thuận tiện và an toàn, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ thông tin, số hóa trong quản lý, điều hành, nhất là quản lý con người,...

Cũng trong chiều 16/2, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông.

Giới thiệu với Bộ trưởng về những đổi mới trong áp dụng công nghệ vào chỉ huy, giám sát giao thông, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cảnh sát giao thông cho biết, cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng tiên phong về áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cải cách thủ tục hành chính; triển khai hệ thống camera AI tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm; chuyển mạnh từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu.

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Bộ trưởng Trần Hồng Minh động viên, tặng quà lực lượng cảnh sát giao thông.

Trong 3 ngày nghỉ Tết (từ 27 đến 29 Tết), cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 87 tỷ đồng. Tai nạn giao thông trong 3 ngày đầu nghỉ Tết đã giảm cả 3 tiêu chí: Xảy ra 145 vụ, làm chết 87 người, bị thương 91 người, giảm 52 vụ (26,4%); giảm 24 người chết (21,62%); giảm 44 người bị thương (32,59%) so với 3 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát giao thông trong năm qua, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đây là kết quả ấn tượng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Các bộ, ngành và địa phương, nhất là Bộ Công an với nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông, đã nỗ lực triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để quản lý giao thông một cách trật tự, an toàn, khoa học, minh bạch và hiện đại hơn. Bộ trưởng gửi lời chúc Tết các chiến sĩ cảnh sát giao thông và mong muốn các chiến sĩ tiếp tục phát huy, để người dân đi lại thuận lợi, an toàn nhất, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí.

nhandan.vn
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh Đảm bảo an ninh Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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KRW 0 16 18
NZD 0 15035 15626
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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