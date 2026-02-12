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Lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 hay và ý nghĩa nhất

11:21 | 12/02/2026
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Tổng hợp 20 lời chúc Tết 2026 hay, ý nghĩa và dễ dùng nhất chúc sức khỏe, tài lộc, công danh, tình yêu, gia đình an khang.
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Xu hướng Tìm kiếm Tết 2026 có gì thú vị? Xu hướng Tìm kiếm Tết 2026 có gì thú vị?
Xu hướng tìm kiếm của người Việt liên quan đến Tết Nguyên đán Xu hướng tìm kiếm của người Việt liên quan đến Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là một ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Các phong tục ngày Tết cũng là một nét đẹp văn hóa, các món ăn trong ngày Tết cũng là phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chúc Tết không chỉ là một truyền thống thường lệ trong các dịp Tết Nguyên Đán mà đó còn là cách bày tỏ lòng trân trọng, mong muốn những điều tốt đẹp đến với đối phương trong năm mới.

Vì vậy không thể thiếu những câu chúc Tết ý nghĩa để dành cho gia đình và bạn bè của mình để họ thấy được sự chu đáo và tấm lòng của chúng ta. Sau đây là một số lời chúc hay và ý nghĩa mà quý độc giả có thể tham khảo.

20 lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 hay nhất chúc sức khỏe, tài lộc, bình an và hạnh phúc
20 lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 hay nhất chúc sức khỏe, tài lộc, bình an và hạnh phúc

1. Năm cũ qua đi, năm mới đã tới. Chúc bạn bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng.

2. Năm Bính Ngọ 2026 đến rồi, cầu chúc những người thân yêu của tôi có một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, ngọt ngào và viên mãn, thành công rực rỡ.

3. Năm hết Tết đến, rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc.

4. Năm 2026 đã tới, thời khắc này, tôi chỉ muốn gửi tới những người thân của mình lời chúc mừng xuân sang, chúc năm mới thịnh vượng. Ai chưa có người yêu thì sớm có, ai chưa thành công sẽ phát triển trong năm nay và đặc biệt luôn dồi dào sức khỏe.

5. Năm mới 2026 chúc bạn sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên và chẳng ai làm phiền. Happy New Year!

6. Năm mới, tấn tài tấn lộc, tiền vào phơi phới, cung chúc tân xuân. Chúc mừng năm mới những người thân yêu của tôi. Mong rằng bạn sẽ có một năm Bính Ngọ thật hoành tráng và ý nghĩa.

7. Nhân dịp năm mới 2026 sắp đến, tôi chúc bạn đáng mến sự nghiệp tiến lên, gặp nhiều điều hên!

8. Happy New Year 2026! Chúc bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!

9. Chúc mừng năm mới! Năm 2026 sẽ mang lại cho gia đình mình nhiều may mắn, niềm vui và thành công mới.

10. Xuân đến rồi, đây là thời khắc thiêng liêng nhất. Chỉ mong năm nay mọi sự như ý với bản thân và những người tri kỉ, người thân của mình. Một năm Bính Ngọ trọn vẹn niềm vui và thành công. Chúc mừng năm mới.

11. Kính chúc một năm mới an lành! Hy vọng mỗi ngày của năm Bính Ngọ 2026 sẽ mở ra những cánh cửa mới, mang đến cơ hội và niềm vui mới cho chúng ta!

12. Chúc mừng năm mới! Mong rằng năm Bính Ngọ 2026 sẽ là một chặng đường mới với những câu chuyện hấp dẫn và niềm vui bất ngờ, tuyệt vời dành cho bạn.

13. Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026, chúc bạn nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc.

14. Chúc bạn và gia đình một năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, an khang, phú quý, thái bình. Năm nay gặt hái nhiều thành công hơn nữa nhé bạn. Cung chúc tân xuân!

15. Chúc bạn sang xuân sự nghiệp hanh thông, tài cao, chí lớn vẫy vùng đó đây, ra ngoài gặp được bạn hiền, quay về gặp được người yêu thương mình.

16. Cung chúc tân xuân những người bạn của tôi. Chúc cho tình bạn của chúng ta mãi tươi đẹp. Mong rằng năm nay mọi sự như ý, tình duyên phơi phới, tiền bạc đầy nhà, sức khỏe dồi dào. Mong chờ kết quả tốt đẹp của năm Bính Ngọ.

17. Một năm mới lại đến, chúng ta hãy cùng nâng ly cho một năm đầy thăng tiến trong công việc và thật hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc mừng năm Bính Ngọ!

18. Năm qua đã trải qua nhiều khó khăn thách thức, nhưng chúng ta hãy quên hết muộn phiền để đón một năm mới hanh thông, tràn ngập niềm vui. Chúc cho các bạn của tôi có một năm Bính Ngọ hạnh phúc, vui vẻ và luôn tỏa sáng.

19. Chúc mọi người năm mới vui vẻ như chim sẻ, khỏe mạnh như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu.

20. Năm mới đến rồi, chúc cho những người bạn tri kỉ, người thân của tôi luôn hạnh phúc, vui vẻ, viên mãn trong tình yêu, tiền tài công danh, lợi lộc đầy nhà. Mừng năm Bính Ngọ 2026 rực rỡ, tươi sáng.

chúc mừng năm mới tết bính ngọ Tết Nguyên đán tết 2026 lời chức tết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

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