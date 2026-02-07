Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Điểm hẹn văn hóa - du lịch dịp Tết Bính Ngọ

Tối 6/2, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 (chợ hoa Hàng Lược) đã chính thức khai mạc tại khu vực ngã năm phố Hàng Lược - Hàng Cót - Phùng Hưng, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thương mại phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, việc tổ chức Chợ hoa truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn của Nhân dân, mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của khu phố cổ. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản sắc tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, chợ hoa Xuân năm nay được tổ chức với nhiều điểm nhấn mới, bảo đảm hài hòa giữa việc giữ gìn nét truyền thống và phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại. Không gian chợ được bố trí khang trang, sạch đẹp, văn minh, có sự kết nối hài hòa giữa khu vực chợ hoa Hàng Lược và không gian bích họa phố Phùng Hưng, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị và mang đến trải nghiệm văn hóa đa dạng cho người dân, du khách.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 (chợ hoa Hàng Lược) đã chính thức khai mạc tại khu vực ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Cót – Phùng Hưng.

Theo Ban tổ chức, chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được mở rộng quy mô, tạo sự liên kết giữa nhiều tuyến phố, hình thành một “tuyến xuân” liên hoàn trong khu phố cổ. Công tác tổ chức được thực hiện theo hướng thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm văn minh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Ban Tổ chức bố trí khoảng 180-200 gian hàng, chia thành các phân khu gồm làng nghề truyền thống, chợ hoa Tết, không gian nghệ thuật dân gian và khu workshop trải nghiệm. Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua bán hoa, cây cảnh và sản phẩm truyền thống, chợ hoa còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như hát xẩm, viết chữ thư pháp tại khu vực các vòm cầu hai bên không gian bích họa phố Phùng Hưng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân Thủ đô.

Dự kiến, chợ hoa sẽ thu hút khoảng 25.000–35.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm trong suốt thời gian diễn ra.

Cụ thể, trên tuyến phố Phùng Hưng bố trí gần 80 gian hàng tre cùng sân khấu chính và sân khấu phụ phục vụ biểu diễn nghệ thuật dân gian; các tuyến phố Hàng Lược – Hàng Khoai – Hàng Rươi trưng bày hoa, cây cảnh đặc trưng của chợ hoa truyền thống; hai cụm gian hàng “Phố xưa” được thiết kế tái hiện không gian buôn bán Hà Nội xưa, tạo điểm nhấn cho không gian chợ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ Lê Văn Linh đến Hàng Cót).

Chợ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, riêng ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) kết thúc vào 20 giờ. Dự kiến, chợ hoa sẽ thu hút khoảng 25.000-35.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm trong suốt thời gian diễn ra.