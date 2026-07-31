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LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

Hải Nguyên

Hải Nguyên

08:00 | 31/07/2026
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Theo đó, hai dòng TV được áp dụng chính sách bảo hành mới này sẽ bao gồm TV LG OLED evo AI W6 và TV LG OLED evo AI G6.
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Chương trình bảo hành mới sẽ giúp người tiêu dùng an tâm khi lựa chọn đầu tư vào TV OLED cao cấp, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu giải trí tại gia ngày càng được quan tâm.

Chia sẻ về chương trình mới lần này, ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Giải trí & Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: "LG luôn nỗ lực mang đến cho người dùng những trải nghiệm giải trí cao cấp, không chỉ thông qua công nghệ hiển thị tiên tiến mà còn bằng các chính sách chăm sóc chính hãng, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Chương trình bảo hành đặc biệt cho TV LG OLED evo AI W6 và TV LG OLED evo AI G6 là một phần trong cam kết đó, giúp người dùng thêm an tâm khi lựa chọn các sản phẩm OLED cao cấp của LG”.

LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

Nhiều năm qua OLED luôn được xem là một trong những chuẩn mực hiển thị của phân khúc TV cao cấp nhờ khả năng kiểm soát ánh sáng ở cấp độ từng điểm ảnh, tạo nên màu đen sâu, độ tương phản cao và cảm giác hình ảnh giàu chiều sâu. Đây cũng là nền tảng giúp TV OLED phù hợp với nhiều nhu cầu giải trí, từ điện ảnh, thể thao, gaming đến các nội dung chất lượng cao trên màn hình lớn.

Với một sản phẩm có giá trị đầu tư lớn, trải nghiệm người dùng không chỉ dừng ở chất lượng hiển thị, mà còn nằm ở sự an tâm trong quá trình sử dụng dài hạn. Chính vì thế để mang tới sự an tâm hơn nữa cho khách hàng, LG đã chính thức triển khai chương trình bảo hành lên tới 5 năm dành cho TV LG OLED evo AI W6 và TV LG OLED evo AI G6 bao gồm tấm nền, linh kiện và chi phí sửa chữa. Đây là một trong những điểm cộng lớn giúp người dùng an tâm tuyệt đối khi lựa chọn TV OLED, đặc biệt là khi tuổi thọ tấm nền là một trong những quan tâm hàng đầu của người dùng.

Chương trình đặc biệt này được áp dụng đến hết ngày 30/09/2026 và dự kiến sẽ mở rộng triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, người dùng sẽ được chăm sóc chính hãng bởi các dịch vụ của LG Best Care, như Ontime Care giúp chủ động chọn lịch sửa chữa hoặc bảo dưỡng, Evening Care+ hỗ trợ ngoài giờ hành chính và Bright Care dành cho bảo dưỡng, vệ sinh chuyên sâu.

LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

Việc mở rộng thời gian bảo hành lên đến 5 năm không chỉ thể hiện năng lực dẫn đầu của LG trong lĩnh vực công nghệ hiển thị, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng người dùng tại Việt Nam.

BOX: Theo dữ liệu từ GfK, thị trường TV OLED tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2026 với sản lượng và giá trị tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể bạn chưa biết?

Mới đây LG đã chính thức trình làng thế hệ TV 2026. Theo đó, LG tiếp tục nâng cấp dải TV LG OLED evo AI với những cải tiến về thiết kế, chất lượng hiển thị và trải nghiệm thông minh. Tâm điểm của dải sản phẩm năm nay là TV LG OLED evo AI W6, mẫu TV đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường trong hình thái mới. Với độ dày chỉ khoảng 9,9 mm, W6 gần như tiệp vào bề mặt tường hoặc kính. Khi đặt vào không gian sống, TV không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn trở thành một phần của bố cục nội thất cao cấp.

Công nghệ Zero Connect Box cho phép TV LG OLED evo AI W6 truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây chất lượng cao lên đến 4K 165Hz, hạn chế sự xuất hiện của dây kết nối phía sau màn hình. W6 cũng đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland, xác nhận khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc ở các tiêu chí như độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR.

Bên cạnh W6, TV LG OLED evo AI G6 tiếp tục hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm chất lượng hiển thị OLED cao cấp trên các kích thước màn hình lớn. Dải TV LG OLED evo AI 2026 được trang bị Hyper Radiant Color Technology, hỗ trợ tăng cường độ sáng, cải thiện khả năng tái tạo màu sắc và tối ưu hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời giữ các lợi thế đặc trưng của OLED như màu đen sâu, độ tương phản cao và khả năng kiểm soát điểm ảnh chính xác. Dải TV LG OLED evo AI 2026 cũng đạt chứng nhận Reflection Free Premium từ Intertek, với độ phản chiếu chỉ 0,3%, giúp hình ảnh giữ được độ rõ nét tốt hơn trong các không gian nhiều ánh sáng tự nhiên.

LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

Đáng chú ý thế hệ LG OLED TV năm nay được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba, với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước. Nhờ đó, TV có thể tối ưu hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm cá nhân hóa theo thời gian thực.

Với các nội dung tốc độ cao như thể thao hay gaming, TV LG OLED evo AI 2026 hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz, Cloud Gaming chất lượng 4K 120Hz và kết nối tay cầm với độ trễ dưới 2,5ms. Đây cũng là điểm cộng với những người dùng muốn nâng cấp TV trước các giải đấu thể thao lớn như ASEAN Cup 2026, khi màn hình lớn, hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động góp phần hoàn thiện trải nghiệm xem thể thao tại gia.

Đồng thời, trên nền tảng webOS, LG tích hợp Microsoft Copilot và Gemini trực tiếp trên TV, cùng các tính năng như AI Voice ID, AI Concierge và AI Chatbot, hỗ trợ tìm kiếm nội dung, cá nhân hóa giao diện và xử lý một số nhu cầu trong quá trình sử dụng.

Có thể nói chương trình bảo hành đặc biệt cho TV LG OLED evo AI W6 và G6 góp phần hoàn thiện trải nghiệm sở hữu TV OLED cao cấp, đồng thời gia tăng sự an tâm cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,700 ▲100K
Hà Nội - PNJ 136,700 141,700 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,700 ▲100K
Miền Tây - PNJ 136,700 141,700 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,700 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,700 ▲100K
Cập nhật: 31/07/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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NZD 0 15117 15705
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

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