LG và Điện Máy Xanh hợp tác chiến lược

Cụ thể, khi mua TV LG NanoCell AI 2025 tại Điện Máy Xanh trong tháng 6/2025, khách hàng sẽ nhận được:

● Giảm giá trực tiếp lên đến 25% cùng chương trình trả góp 0% lãi suất trong 12 tháng;

● Nhân đôi thời gian bảo hành, nâng tổng thời gian lên 4 năm;

● Voucher mua sắm trị giá 5 triệu đồng áp dụng cho sản phẩm điện tử gia dụng từ LG;

● Gói ứng dụng giải trí cao cấp trị giá hơn 2 triệu đồng (bao gồm K+, FPT Play, VieON…)

Điện Máy Xanh chính thức trở thành đối tác chiến lược của LG tại Việt Nam

“Là một trong những đối tác chiến lược đã đồng hành bền bỉ cùng LG tại Việt Nam với hơn 2.000 cửa hàng trên toàn quốc, tôi rất tự tin khi dòng sản phẩm TV LG NanoCell 2025 được Điện Máy Xanh phân phối với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Từ đây, người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng lựa chọn và sở hữu TV LG AI cùng loạt ưu đãi thiết thực,” bà Thân Trọng Xuân Phương, Giám đốc Kinh doanh kênh DMX – LG Electronics Việt Nam chia sẻ.

TV LG NanoCell AI 2025 sở hữu chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội với bộ xử lý Alpha AI 7 Gen 8

TV LG NanoCell AI 2025 là bước tiến mới của LG trong việc nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia. Thế hệ TV LG NanoCell AI 2025 sở hữu cải tiến đột phá về hiệu suất với Bộ xử lý Alpha AI 7 thế hệ thứ 8, có khả năng xử lý mượt mà, hiển thị hình ảnh sắc nét và chiều sâu vượt trội. Thừa hưởng tinh hoa công nghệ, thế hệ TV NanoCell 2025 được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, đồng hành xuyên suốt cùng người dùng trên hành trình trải nghiệm từ khi bật đến khi tắt TV nhờ khả năng tự động nhận diện người dùng, cá nhân hóa và chăm sóc toàn diện từng người dùng.

Ví dụ, tính năng Voice ID trên TV LG NanoCell AI 2025 có thể nhận diện chính xác từng thành viên trong gia đình thông qua giọng nói, tự động chuyển đổi hồ sơ và đề xuất các nội dung phù hợp theo thói quen và sở thích. Bên cạnh đó, TV còn có khả năng tìm kiếm thông minh thông qua Microsoft Copilot, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin ngoài phạm vi giải trí một cách hiệu quả.

Thế hệ TV LG NanoCell AI 2025 cũng sẽ tận dụng công nghệ 4K Upscaling

Thế hệ TV LG NanoCell AI 2025 cũng sẽ tận dụng công nghệ 4K Upscaling phân tích và xử lý từng khung hình, tái tạo lại các chi tiết bị mất ở độ phân giải thấp, mang đến trải nghiệm hình ảnh rõ ràng, chân thực và sắc nét.

Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của AI ứng dụng thuật toán nghiên cứu sâu để tái tạo hiệu ứng âm thanh vòm ảo 9.1.2 lan tỏa khắp không gian trên các sản phẩm còn lại mang đến cảm giác chân thực như đang chìm đắm trong không gian đa chiều. Trong đó, công nghệ AI Sound Pro có khả năng nhận diện các loại nội dung khác nhau để tinh chỉnh chất âm phù hợp.

Song hành cùng thế hệ TV mới, điều khiển từ xa cũng được thay đổi hoàn toàn về thiết kế. Bên cạnh ngoại hình mỏng nhẹ và sang trọng, điều khiển được tích hợp phím AI thông minh. Qua đó, người dùng chỉ cần nhấn, giữ hoặc nhấn giữ và ra lệnh bằng giọng nói để kích hoạt trợ lý AI. Từ đó dễ dàng tìm kiếm nội dung, đặt câu hỏi, tùy chỉnh chế độ âm thanh và hình ảnh hay nhận hỗ trợ từ AI Chatbot và Microsoft Copilot một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Thế hệ TV LG AI 2025 có thể hoạt động như một trung tâm điều khiển nhà thông minh (LG Home Hub). Với khả năng kết nối đa nền tảng qua LG ThinQ và Google Home, người dùng có thể quản lý các thiết bị điện tử gia dụng thông minh với một giao diện trực quan duy nhất.