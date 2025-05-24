LG ra mắt loạt TV AI mới tại sự kiện 'Đột phá AI - Tuyệt đỉnh Thấu cảm'

Ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing - LG Electronics Việt Nam

Chia sẻ về thế hệ TV LG AI mới, ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing - LG Electronics Việt Nam cho biết: “Thế hệ TV LG AI 2025 là minh chứng cho chiến lược lấy người dùng làm trọng tâm của LG. Không chỉ sở hữu chất lượng hình ảnh và âm thanh tuyệt đỉnh, thế hệ TV mới còn mở ra một cánh cửa của những trải nghiệm chưa từng có.”

Thế hệ TV LG AI mới

Vậy thế hệ TV LG AI mới ‘thấu cảm’ như thế nào?

LG gọi TV thế hệ mới 2025 được tích hợp trí tuệ nhân tạo của họ là dòng TV ‘thấu cảm’ một cách toàn diện (Affectionate Intelligence)

LG gọi TV thế hệ mới 2025 được tích hợp trí tuệ nhân tạo của họ là dòng TV ‘thấu cảm’ một cách toàn diện (Affectionate Intelligence). Cụ thể trong suốt quá trình đồng hành cùng người dùng, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, mọi thao tác, chuyển kênh, tìm hiểu thông tin, gợi ý chương trình… theo đúng nhu cầu của từng cá nhân người dùng trong gia đình. Điểm thú vị là dù gia đình bạn có bao nhiêu người, mỗi người là một nhu cầu tiếp nhận thông tin và giải trí khác nhau, và TV LG AI hoàn toàn hiểu nhu cầu đó để có thể dễ dàng đưa ra các gợi ý… chỉ bằng một câu lệnh đơn giản để TV có thể nhận biết, ai đang là người ngồi trước TV.

Thông qua Voice ID trên remote TV, TV LG AI 2025 có thể nhận diện chính xác từng thành viên trong gia đình thông qua giọng nói

Ví dụ, với Voice ID, TV LG AI 2025 có thể nhận diện chính xác từng thành viên trong gia đình thông qua giọng nói, tự động chuyển đổi hồ sơ và đề xuất các nội dung phù hợp theo thói quen và sở thích. Ngoài các chế độ hình ảnh và âm thanh tiêu chuẩn, người dùng có thể tùy chỉnh theo sở thích riêng với 1.6 tỷ chế độ hình ảnh và 40 triệu chế độ âm thanh khác nhau. Bên cạnh đó, TV LG AI còn có khả năng tìm kiếm thông minh thông qua Microsoft Copilot, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin ngoài phạm vi giải trí một cách hiệu quả.

TV LG AI còn có khả năng tìm kiếm thông minh thông qua Microsoft Copilot, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin ngoài phạm vi giải trí một cách hiệu quả.

LG cũng tận dụng công nghệ AI Super Upscaling và 4K Upscaling để phân tích và xử lý từng khung hình, giúp tái tạo lại các chi tiết bị mất ở độ phân giải thấp, mang đến trải nghiệm hình ảnh rõ ràng, chân thực và sắc nét. Bên cạnh đó, thế hệ TV LG AI 2025 còn được ứng dụng thuật toán nghiên cứu sâu để tái tạo hiệu ứng âm thanh lan tỏa với âm thanh vòm ảo 11.1.2 (trên TV LG OLED evo) và 9.1.2 trên các sản phẩm còn lại mang đến cảm giác chân thực như đang chìm đắm trong không gian đa chiều.

Tính năng AI Voice Remastering trên dòng sản phẩm OLED G5 và M5 giúp phân tách giọng nói khỏi âm thanh nền, nâng cao độ rõ và chi tiết cho âm thanh.

Công nghệ AI Sound Pro cũng có khả năng nhận diện các loại nội dung khác nhau để tinh chỉnh chất âm phù hợp. Đặc biệt, tính năng AI Voice Remastering trên dòng sản phẩm OLED G5 và M5 giúp phân tách giọng nói khỏi âm thanh nền, nâng cao độ rõ và chi tiết cho âm thanh.

OLED G5 và M5 là hai dòng TV cao cấp nhất của LG trong năm 2025 này

Song hành cùng thế hệ TV mới, điều khiển từ xa cũng được thay đổi hoàn toàn về thiết kế. Bên cạnh ngoại hình mỏng nhẹ và sang trọng, điều khiển được tích hợp phím AI thông minh. Để sử dụng, người dùng chỉ cần nhấn, giữ hoặc nhấn giữ và ra lệnh bằng giọng nói để kích hoạt trợ lý AI. Từ đó dễ dàng tìm kiếm nội dung, đặt câu hỏi, tùy chỉnh chế độ âm thanh và hình ảnh hay nhận hỗ trợ từ AI Chatbot và Microsoft Copilot một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chưa dừng lại ở đó, thế hệ TV LG AI 2025 còn có thể hoạt động như một trung tâm điều khiển nhà thông minh (LG Home Hub). Thông qua kết nối đa nền tảng qua LG ThinQ và Google Home, người dùng có thể quản lý các thiết bị điện tử gia dụng thông minh với một giao diện trực quan duy nhất.

LG OLED TV AI bao gồm 4 dòng sản phẩm LG OLED evo AI M5, LG OLED evo AI G5, LG OLED evo AI C5 và LG OLED AI B5

Không chỉ ‘thấu cảm’ với từng cá nhân người dùng, ở dòng LG OLED AI TV thế hệ mới còn được trang bị nhiều công nghệ đột phá. Theo đó, 4 dòng TV OLED được ra mắt lần này bao gồm: LG OLED evo AI M5, LG OLED evo AI G5, LG OLED evo AI C5 và LG OLED AI B5.

Trong đó, hai dòng sản phẩm G5 và M5 là hai dòng TV cao cấp nhất, được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ 2 mới nhất, mang đến hiệu năng xử lý mạnh mẽ cùng độ sáng gấp 3 lần so với dòng OLED cơ bản.

Tiên phong và dẫn đầu kỷ nguyên TV không dây, LG OLED AI TV M5 tiếp tục ứng dụng công nghệ Zero Connect độc quyền với khả năng truyền tải chất lượng 4K 144Hz mà không làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc độ trễ.

G5 và M5 đều được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ 2 mới nhất, mang đến hiệu năng xử lý mạnh mẽ cùng độ sáng gấp 3 lần so với dòng OLED cơ bản.

Còn LG OLED evo AI G5 sở hữu tốc độ làm mới 4K 165Hz đầu tiên trong ngành, được chứng nhận bởi NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync Premium.

Cùng với M5 và G5 thì dòng TV LG OLED evo AI C5 cũng được xem là sự lựa chọn hoàn hảo khi độ sáng đã được nâng cấp 13% so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời sở hữu thiết kế tinh tế với chất liệu kim loại bền bỉ.

Năm nay, dòng sản phẩm LG OLED AI B5 cũng có sự cải tiến lớn về thiết kế với viền siêu mỏng tương tự dòng C, mang đến trải nghiệm hình ảnh tràn viền, chân thực, sống động và trở thành điểm nhấn đẳng cấp cho không gian sống.

LG một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về TV OLED trong suốt 12 năm liên tiếp

Ở dải sản phẩm OLED năm nay, LG đã một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về TV OLED trong suốt 12 năm liên tiếp, đồng thời thiết lập nên một chuẩn mực giải trí tại gia mới với TV LG OLED AI 2025. Với khả năng hiển thị màu đen tuyệt đối trong mọi môi trường sáng và tối, đạt chứng nhận “Perfect Black” của UL Solutions, khả năng tái tạo màu sắc vượt trội cũng được công nhận với chứng nhận "Perfect Color" từ UL Solutions và độ trung thực màu sắc đạt 100% từ Intertek. Thế hệ TV OLED evo AI 2025 có khả năng ổn định độ sáng và nhiệt độ màu một cách nhanh chóng, đạt được chứng nhận "Quick Stability with Image Quality" của TÜV Rheinland. Điều này cho phép người dùng trải nghiệm chất lượng hình ảnh vượt trội ngay khi bật TV. Đáng chú ý, TV OLED từ LG còn được Underwriter Laboratories (UL) chứng nhận là màn hình có ánh sáng xanh thấp (chỉ 35% so với ngưỡng 50%), giúp bảo vệ hiệu quả đôi mắt người dùng.

Trong 4 dòng sản phẩm OLED thế hệ 2025 kể trên thì dòng M5 và G5 Series có thêm phiên bản 97 inch, trong khi dòng G5 và dòng B5 cũng được bổ sung thêm kích thước 77 inch để giúp đa dạng hóa kích thước khung hình, nâng cao khả năng lựa chọn cho người dùng.

Ở dải sản phẩm TV LG QNED evo AI, LG cũng mang đến ba dòng sản phẩm bao gồm QNED9M, QNED 92 và QNED 86

Ở dải sản phẩm TV LG QNED evo AI, LG cũng mang đến ba dòng sản phẩm bao gồm QNED9M, QNED 92 và QNED 86. Trong đó, LG chính thức áp dụng giải pháp Dynamic QNED Color Pro và Dynamic QNED Color độc quyền thay thế cho công nghệ chấm lượng tử, mang đến độ sâu, độ nét và độ chính xác vượt trội hơn. Dải sản phẩm thuộc dfong QNED năm nay của LG cũng được Intertek chứng nhận đạt 100% dung lượng màu, nhờ tái tạo màu sắc phong phú, trung thực trong cả môi trường sáng và tối.

LG cho biết, năm nay hãng cũng đã mở rộng công nghệ truyền tải không dây True Wireless trên thế hệ LG OLED M độc quyền sang QNED với QNED9M. Thông qua hộp điều khiển Zero Connect Box, model TV QNED9M có thể truyền tải âm thanh và video không dây ở tốc độ lên đến 144Hz mà vẫn đáp ứng các tiêu chí của trải nghiệm AMD FreeSync™ Premium. Khi nhu cầu về màn hình siêu lớn tiếp tục tăng, kích thước của TV QNED evo 86 cũng được mở rộng lên đến 100 inch, đưa người dùng đắm chìm vào trải nghiệm giải trí chuẩn điện ảnh.

TV QNED 2025 các model QNED82, QNED81, QNED80 và QNED70 với kích thước đa dạng từ 43 đến 97 inch

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, LG cũng bổ sung vào dòng TV QNED 2025 các model QNED82, QNED81, QNED80 và QNED70 với kích thước đa dạng từ 43 đến 97 inch. Ngoài ra, các sản phẩm còn được nâng cấp về công nghệ và tinh chỉnh về thiết kế, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí của người dùng.

Với mục tiêu nâng tầm chất lượng giải trí tại gia, LG còn mang đến loạt giải pháp nghe nhìn mới, tích hợp toàn diện trên tất cả TV và loa thanh từ LG, bao gồm dòng loa thanh có thể kết hợp hoàn hảo với TV LG như bộ đôi LG OLED evo AI M5, G5 và loa SG10TY tạo nên tổng thể mỏng ấn tượng khi treo tường hay LG OLED evo AI C5 cùng loa SC9S với giá treo không khoan tường, phù hợp với mọi không gian sống hiện đại.

Thế hệ loa LG xboom AI mới này đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên của LG và nhà sản xuất âm nhạc lừng danh toàn cầu will.i.am với chất âm đỉnh cao và thiết kế trẻ trung.

Ngoài ra, LG cũng trang bị công nghệ WOW Orchestra trên tất cả các dòng loa thanh LG, giúp đồng bộ âm thanh của TV và loa thanh. Từ đó, trường âm thanh được mở rộng và trở nên sống động hơn. Ngoài ra, tính năng WOW Interface cho phép người dùng điều khiển cả loa thanh và TV trên cùng một giao diện.

LG cũng đồng thời sử dụng công nghệ Triple Sound Technology để tạo nên ba tầng âm thanh phân tách rõ nét từ âm trầm, âm trung đến âm cao, đảm bảo chất lượng âm sắc chi tiết và đầy đủ ở mọi vị trí trong không gian. Cùng với hệ thống âm thanh Dolby (Dolby Vision trên TV và Dolby Atmos trên loa thanh), để mang đến trải nghiệm giải trí tại gia trở nên chân thật và điện ảnh hơn.

Màn hình giải trí thông minh StanbyME 2 cũng được tinh chỉnh đáng kể về thiết kế

Tại sự kiện, LG cũng đồng thời hé lộ hai dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu phong cách sống trẻ trung năng động của giới trẻ đó là LG xboom AI và StanbyME 2.

Thế hệ loa LG xboom AI mới này đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên của LG và nhà sản xuất âm nhạc lừng danh toàn cầu will.i.am với chất âm đỉnh cao và thiết kế trẻ trung. Trong đó, ba dòng loa bluetooth là xboom Bounce, Grab và Stage 301 cùng tai nghe xboom Buds được tinh chỉnh chuyên nghiệp về chất âm và tích hợp AI sâu rộng, tự động nhận diện nội dung phát để điều chỉnh chế độ âm thanh.

Màn hình giải trí thông minh StanbyME 2 cũng được tinh chỉnh đáng kể về thiết kế với nhiều cải tiến về công nghệ nưh nâng cấp độ phân giải lên chuẩn 2K, màn hình đã có thể tách rời khỏi đế sạc, cho phép người dùng di chuyển thiết bị đến mọi không gian, sử dụng linh hoạt với nhiều mục đích như TV, màn hình hay khung tranh di động.

Thông tin về dải sản phẩm mới của LG 2025 xem thêm tại https://www.lg.com/vn/tv-va-loa-thanh/