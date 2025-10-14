Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới LMHT 2025 được chia thành 3 giai đoạn thi đấu

Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại (CKTG) là giải đấu eSports đỉnh cao, nơi hội tụ những đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh. Diễn ra định kỳ hằng năm, đây không chỉ là sân chơi danh giá bậc nhất của tựa game này mà còn là nơi tìm ra “Nhà vô địch thế giới” của tựa game.

Về thể thức thi đấu, CKTG 2025 được chia thành 3 giai đoạn thi đấu:

Vòng Khởi Động (Play-ins) diễn ra duy nhất vào ngày 14/10: Chỉ có hai đội T1 và IG đối đầu trong loạt Bo5 loại trực tiếp. Đội chiến thắng sẽ giành quyền bước vào Vòng Thụy Sĩ.

Vòng Thụy Sĩ (Swiss Stage) thi đấu từ ngày 15/10 - 25/10: 16 đội tham dự, thi đấu 5 vòng theo thể thức Thụy Sĩ. Mỗi đội thắng 3 trận sẽ đi tiếp, thua 3 trận sẽ dừng bước. Các trận quyết định tấm vé đi tiếp hoặc bị loại sẽ diễn ra dưới hình thức Bo3.

Vòng Knockout diễn ra từ ngày 28/10 - 9/11: 8 đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong loạt Bo5 loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch CKTG 2025.

Nguồn: Thể thao 247

Điểm mới đáng chú ý là thể thức “Fearless Draft” được áp dụng lần đầu tiên. Theo đó, các đội không được chọn lại tướng đã sử dụng trong cùng một loạt Bo5, buộc họ phải linh hoạt, sáng tạo hơn trong việc xây dựng chiến thuật.

CKTG 2025 có sự tham gia của 17 đội tuyển hàng đầu đến từ 5 khu vực lớn trên thế giới, sau khi Riot Games chính thức sáp nhập hệ thống giải quốc nội:

Khu vực Đội tuyển tham dự Hàn Quốc (LCK) Gen.G Esports (GEN), KT Rolster (KT), Hanwha Life Esports (HLE), T1. Trung Quốc (LPL) Bilibili Gaming (BLG), Anyone’s Legend (AL), Top Esports (TES), Invictus Gaming (IG) APAC (LCP) CTBC Flying Oyster (CFO), Team Secret Whales (TSW), PSG Talon (PSG) EMEA (LEC) G2 Esports (G2), Movistar KOI (MKOI), Fnatic (FNC) Châu Mỹ (LTA) FlyQuest (FLY), Vivo Keyd Stars (VKS), 100 Thieves (100T)

Tổng giải thưởng lên đến 5 triệu USD

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 triệu USD, giải đấu năm nay hứa hẹn mức cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Đội vô địch sẽ nhận 20% tổng giải thưởng cùng phần doanh thu từ trang phục CKTG do Riot Games phát hành. Bên cạnh đó, Riot còn bổ sung các hạng mục vinh danh đặc biệt như “Đội tuyển thi đấu ấn tượng nhất”, “MVP giải đấu” và “Chiến thuật sáng tạo nhất” theo thể thức mới Fearless Draft.

Với loạt thay đổi mang tính đột phá trong thể thức cùng sự góp mặt của 17 đội tuyển mạnh nhất hành tinh, CKTG 2025 hứa hẹn trở thành một trong những mùa giải đáng nhớ nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.