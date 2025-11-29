Phường Hoàng Liệt diễn tập chữa cháy nhà dân trong ngõ sâu, kiểm tra khả năng ứng phó sự cố

Theo tình huống giả định được đặt ra, trưa 28/11, khu vực để xe tại một nhà cho thuê trọ ở phố Bằng Liệt (phường Hoàng Liệt) bất ngờ bốc cháy do chập điện xe máy. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa lan nhanh, tạo nhiều khói và khí độc khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà.

Sau khi có sự cố xảy ra, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng cắt điện toàn bộ cơ sở, sử dụng các phương tiện tại chỗ đã được trang bị để tổ chức chữa cháy.

Hà Nội diễn tập chữa cháy nhà trọ trong ngõ sâu tại phường Hoàng Liệt.

Nhận tin báo từ cơ sở, UBND, Công an phường Hoàng Liệt và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường thực hiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.

Trước tình huống khu vực cháy nằm trong ngõ sâu nhỏ hẹp, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 đã đưa vào vận hành 2 xe máy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường cứu người bị nạn, tổ chức chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng. Sau khoảng 30 phút, đám cháy giả định đã được dập tắt hoàn toàn; toàn bộ người bị mắc kẹt đã được lực lượng chức năng hướng dẫn, giải cứu đến nơi an toàn.

Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, hoạt động nhằm “kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống cháy nổ phức tạp tại khu dân cư”.

Bên cạnh đó, hoạt động cũng góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân; tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng, phương tiện tại chỗ.

Trên cơ sở kết quả thực tập, UBND phường Hoàng Liệt sẽ tiếp tục nhân rộng, tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn phường.

Ông Tạ Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, nhấn mạnh, việc tổ chức diễn tập thường xuyên giúp lực lượng cơ sở nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy và thiệt hại nếu xảy ra sự cố cháy gây ra.

“Đây là dịp quan trọng để rà soát quy trình chỉ đạo, huy động lực lượng và vận hành phương tiện tại chỗ, bảo đảm an toàn cho người dân. UBND phường Hoàng Liệt sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn”. ông nói.