Hệ thống lưu trữ NetApp EF-Series thế hệ mới phá vỡ giới hạn hiệu năng

Thế hệ tiếp theo của dòng hệ thống lưu trữ NetApp EF-Series, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng hạ tầng dữ liệu cho thời đại trí tuệ nhân tạo. Hai mẫu mới NetApp EF50 và EF80 được thiết kế chuyên biệt nhằm đáp ứng những bài toán khắt khe nhất của AI, tính toán hiệu năng cao (HPC) và cơ sở dữ liệu giao dịch theo thời gian thực.

Hệ thống lưu trữ NetApp EF80

Các hệ thống lưu trữ EF‑Series mới cung cấp hơn 110 GB/giây tốc độ đọc và 55 GB/giây tốc độ ghi, tăng 250% so với thế hệ trước. Đặt trong bối cảnh các mô hình AI ngày nay đòi hỏi luồng dữ liệu liên tục và cực kỳ nhanh để giữ GPU không bị "đói", mức hiệu năng này có sức nặng thực tế rõ ràng. Hơn nữa, toàn bộ dung lượng 1,5 petabyte được gói gọn trong khung máy chỉ cao 2U, một tỉ lệ mật độ mà ít hệ thống lưu trữ hiện tại đạt được.

Bài toán GPU không được phép "đói dữ liệu"

Trong lĩnh vực AI và HPC, một trong những nút thắt lớn nhất không nằm ở bản thân chip tính toán mà nằm ở khâu cung cấp dữ liệu. GPU có thể xử lý hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây, nhưng nếu hệ thống lưu trữ không theo kịp tốc độ nạp dữ liệu, toàn bộ cụm máy chủ đắt tiền sẽ ngồi chờ. Đây chính là lý do EF50 và EF80 được xây dựng để tích hợp trực tiếp với các hệ thống tệp song song hiệu năng cao như Lustre hoặc BeeGFS, hai tiêu chuẩn phổ biến nhất trong môi trường nghiên cứu và điện toán quy mô lớn.

Sandeep Singh, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc mảng Lưu trữ Doanh nghiệp tại NetApp, khẳng định thẳng thắn quan điểm: "Khi doanh nghiệp phải xử lý lượng dữ liệu ngày càng lớn cùng các ứng dụng yêu cầu hiệu năng mạnh mẽ như huấn luyện mô hình AI, suy luận AI hay tính toán hiệu năng cao, họ cần một hạ tầng có thể mang lại tốc độ, khả năng mở rộng và hiệu quả mà không làm tăng thêm độ phức tạp." Câu nói này phản ánh một thực tế nhiều tổ chức đang đối mặt: ngân sách đầu tư GPU rất cao nhưng hạ tầng lưu trữ không theo kịp, dẫn đến lãng phí tài nguyên theo cách không dễ nhìn thấy bằng mắt thường.

Hệ thống lưu trữ NetApp EF50

Chi phí vận hành là chiến trường thực sự

Hiệu năng cao là điều cần thiết, nhưng hiệu quả trên mỗi đồng chi phí mới là yếu tố quyết định trong bài toán đầu tư hạ tầng dài hạn. NetApp công bố chỉ số tối ưu băng thông đạt 63,7 GB/giây trên mỗi kilowatt, một thước đo nói lên rằng doanh nghiệp tốn ít điện năng hơn để đạt cùng một mức thông lượng, điều quan trọng khi chi phí vận hành trung tâm dữ liệu ngày càng trở thành áp lực tài chính thực tế.

Clayton Vipond, Kiến trúc sư Giải pháp Cấp cao tại CDW, nhìn nhận thực dụng: "Trong kỷ nguyên AI, nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng họ cần tối đa hóa hiệu năng thô để khai thác tốt nhất giá trị từ dữ liệu." Đây là cách tiếp cận thực tế hơn so với tư duy chạy theo thông số kỹ thuật: doanh nghiệp cần kết quả kinh doanh, không chỉ cần những con số ấn tượng trên tờ giới thiệu sản phẩm.

Ai sẽ hưởng lợi trực tiếp?

NetApp xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu của EF-Series thế hệ mới. Các nhà cung cấp neocloud, tức là những công ty hạ tầng đám mây thế hệ mới chuyên phục vụ nhu cầu AI, sẽ tìm thấy ở EF50 và EF80 nền tảng lưu trữ đủ mạnh để triển khai cụm GPU quy mô lớn. Bên cạnh đó, các hãng phim quản lý thư viện nội dung số khổng lồ cũng thuộc nhóm sử dụng tiềm năng, khi khối lượng dữ liệu hình ảnh và âm thanh chất lượng cao đòi hỏi khả năng đọc ghi song song với độ trễ tối thiểu.

Sumeet Arora, Giám đốc Sản phẩm của Teradata, nhận định: "Hệ thống EF-Series của NetApp mang đến hiệu năng lưu trữ cần thiết để hỗ trợ những ứng dụng đòi hỏi cao nhất." Ông cũng cho biết kỳ vọng các mẫu mới sẽ giúp giảm độ phức tạp của hạ tầng đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hiện đại hóa dữ liệu và AI mà khách hàng của Teradata đang theo đuổi.

AI tạo ra vòng xoáy nhu cầu mới

Simon Robinson, chuyên gia phân tích cấp cao tại Omdia, đặt sản phẩm vào bức tranh rộng hơn: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các tác vụ AI đòi hỏi mức hiệu năng thô vượt xa mọi ứng dụng doanh nghiệp truyền thống trước đây." Nhận định này có cơ sở thực nghiệm. Việc huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn hay chạy suy luận theo thời gian thực tạo ra áp lực đọc dữ liệu liên tục, không giống bất kỳ workload doanh nghiệp nào từng tồn tại trong thập kỷ trước.

Nhìn tổng thể, động thái của NetApp phản ánh xu hướng lớn hơn: ranh giới giữa hạ tầng lưu trữ và hạ tầng AI đang mờ dần. Doanh nghiệp nào xây dựng được lớp lưu trữ đủ nhanh và đủ tin cậy sẽ giữ được lợi thế trong cuộc chạy đua triển khai AI vào sản xuất thực tế, nơi mà độ trễ tính bằng mili giây cũng có thể tạo ra sự khác biệt về trải nghiệm người dùng cuối.

NetApp cho biết EF-Series thế hệ mới kế thừa hơn một thập kỷ kinh nghiệm về độ bền và tin cậy, với hơn một triệu hệ thống đã được triển khai trên toàn thế giới. Đây là lập luận không nhỏ trong quyết định mua sắm hạ tầng, khi rủi ro mất mát dữ liệu và thời gian ngừng hoạt động có thể gây tổn thất lớn hơn nhiều so với khoản đầu tư ban đầu.