Doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ lưu trữ

Doanh nghiệp phải đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, bảo mật

Nghị định 113/2025/NĐ-CP quy định tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trữ phải có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật để bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ giấy và tài liệu lưu trữ trên vật mạng tin khác. Đồng thời, doanh nghiệp cần có hạ tầng công nghệ thông tin hiện có và năng lực thiết bị công nghệ thông tin hiện có để đáp ứng yêu cầu gia tăng tài liệu lưu trữ số và lượt truy cập theo thời gian.

Đặc biệt, doanh nghiệp được thực hiện việc cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu theo quy định của pháp luật về viễn thông và đặt tại Việt Nam để phục vụ thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân về lưu trữ hồ sơ, tài liệu lưu trữ số.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trữ có trách nhiệm bàn giao an toàn, toàn vẹn hồ sơ, tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Hệ thống phần mềm xử lý nghiệp vụ và thông tin nội bộ của cơ quan, tổ chức phải kết nối, tích hợp đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bảo đảm sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phòng lưu trữ Nhà nước Việt Nam.

Nghị định phân chia kho lưu trữ số thành 4 mức độ căn cứ vào dung lượng cần lưu trữ. Mức độ 1 dành cho kho có dung lượng dưới 3.000 mét giá tài liệu. Mức độ 2 từ 3.000 mét giá tài liệu đến dưới 6.000 mét giá tài liệu. Mức độ 3 từ 6.000 mét giá tài liệu đến dưới 10.000 mét giá tài liệu. Mức độ 4 từ 10.000 mét giá tài liệu trở lên.

Sở Nội vụ cấp giấy phép kinh doanh lưu trữ cho doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ do Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp theo đề nghị của tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trữ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 53 Luật Lưu trữ.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 36 nghị định gồm đơn đề nghị theo mẫu số 03, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận hoặc giấy phép tương đương với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp. Thêm vào đó là bản thuyết minh đáp ứng hạ tầng kỹ thuật theo mẫu số 05, quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý về phòng cháy, chữa cháy cũng cần thiết. Danh mục các thiết bị bảo vệ, bảo quản theo quy định tại khoản 4 Điều 10 nghị định cũng thuộc hồ sơ bắt buộc.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm công khai thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 7 năm 2025. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, cơ quan, tổ chức đã xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ thuộc Phòng lưu trữ Nhà nước Việt Nam phải cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo quy định. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý tài liệu lưu trữ thuộc Phòng lưu trữ Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, nâng cấp, sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số.