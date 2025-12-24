Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá”.

Sự kiện là dịp để vinh danh các tác giả xuất sắc và nhìn lại hành trình lan tỏa những thông điệp nhân văn về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi những nguy cơ nghiêm trọng của khói thuốc.

Được phát động từ tháng 10/2025, cuộc thi hướng tới đối tượng là viên chức và người lao động đang công tác tại các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) trên toàn quốc. Mục tiêu của cuộc thi nhằm phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế trao giải Nhất cho tác giả.

Các thông điệp mạnh mẽ từ video và poster sẽ giúp cộng đồng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nguy cơ của việc sử dụng thuốc lá. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.

Ngay sau lễ phát động, công tác truyền thông về cuộc thi được triển khai mạnh mẽ, thông tin về cuộc thi được quảng bá rộng rãi trên các cơ quan thông tấn báo chí. Ban Tổ chức cho biết, chỉ sau hơn 01 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng vượt kỳ vọng với 258 tác phẩm dự thi gửi về từ 27/34 CDC các tỉnh, thành phố.

Trong đó bao gồm: 219 tác phẩm Poster. 39 tác phẩm Video clip. Tỷ lệ sản phẩm hợp lệ đạt tới 94,6%, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và tuân thủ tốt thể lệ của các đơn vị dự thi.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo trao giải Nhì cho các tác giả.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo chất lượng sản phẩm dự thi năm nay rất đồng đều thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm túc thể lệ của các đơn vị dự thi. Đối với Poster nhiều tác phẩm có bố cục ấn tượng, hình ảnh chất lượng cao, tạo dấu ấn sâu sắc đối với người xem. Đối với Video clip, các tác phẩm không chỉ đảm bảo kỹ thuật dựng mà còn khai thác tốt những câu chuyện cảm xúc, cảnh báo mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá điện tử xâm nhập học đường hay những hệ lụy sức khỏe đối với người hút thuốc thụ động.

Qua quá trình triển khai, kết quả thống kê cho thấy các địa phương như CDC Đà Nẵng, CDC Hưng Yên và CDC Phú Thọ đã dẫn đầu về số lượng poster gửi về, riêng CDC Cần Thơ nổi bật là đơn vị đóng góp nhiều video clip nhất đối với cuộc thi lần này.

Phát biểu tại buổi Lễ tổng kết và trao giải, PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sáng kiến của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức Cuộc thi ý nghĩa này trong năm 2025. Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng trong hệ thống truyền thông y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

Trao giải Ba cho các tác giả.

Thứ trưởng cũng đề nghị Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá sớm xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm của Cuộc thi; ưu tiên truyền thông rộng rãi các tác phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đơn vị đạt giải, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; coi truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; mỗi cán bộ y tế thực sự là một tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng.

Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao thưởng cho 38 tác phẩm xuất sắc đoạt giải (Quyết định giải thưởng kèm theo). Trong đó:

Hạng mục video clip có các giải thưởng: 01 Giải Nhất: 15.000.000đ/giải; 03 Giải Nhì: 12.000.000đ/giải; 05 Giải Ba: 10.000.000đ/giải; 07 Giải Khuyến khích: 8.000.000đ/giải; 01 Giải Tác phẩm có thông điệp ấn tượng nhất: 10.000.000 đ/giải; 01 Giải Tác phẩm có tính sáng tạo cao nhất: 10.000.000 đ/giải; 01 Giải Đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự nhất: 20.000.000đ/giải

Hạng mục poster bao gồm các giải thưởng: 01 Giải Nhất: 15.000.000đ/giải; 03 Giải Nhì: 12.000.000đ/giải; 05 Giải Ba: 10.000.000đ/giải; 07 Giải Khuyến khích: 8.000.000đ/giải; 01 Giải Tác phẩm có thông điệp ấn tượng nhất: 10.000.000 đ/giải; 01 Giải Tác phẩm có tính sáng tạo cao nhất: 10.000.000 đ/giải; 01 Giải Đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự nhất: 20.000.000đ/giải.