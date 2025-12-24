Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số

Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

Nam Giang

Nam Giang

12:23 | 24/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Cuộc thi do Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp tổ chức đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi tác hại của khói thuốc lá thông qua các sản phẩm truyền thông sáng tạo.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá Tăng thuế thuốc lá - bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng trưởng bền vững Số ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử, nung nóng giảm 70% sau lệnh cấm

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá”.

Sự kiện là dịp để vinh danh các tác giả xuất sắc và nhìn lại hành trình lan tỏa những thông điệp nhân văn về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi những nguy cơ nghiêm trọng của khói thuốc.

Được phát động từ tháng 10/2025, cuộc thi hướng tới đối tượng là viên chức và người lao động đang công tác tại các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) trên toàn quốc. Mục tiêu của cuộc thi nhằm phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế trao giải Nhất cho tác giả.

Các thông điệp mạnh mẽ từ video và poster sẽ giúp cộng đồng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nguy cơ của việc sử dụng thuốc lá. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc.

Ngay sau lễ phát động, công tác truyền thông về cuộc thi được triển khai mạnh mẽ, thông tin về cuộc thi được quảng bá rộng rãi trên các cơ quan thông tấn báo chí. Ban Tổ chức cho biết, chỉ sau hơn 01 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng vượt kỳ vọng với 258 tác phẩm dự thi gửi về từ 27/34 CDC các tỉnh, thành phố.

Trong đó bao gồm: 219 tác phẩm Poster. 39 tác phẩm Video clip. Tỷ lệ sản phẩm hợp lệ đạt tới 94,6%, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và tuân thủ tốt thể lệ của các đơn vị dự thi.

Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá
Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo trao giải Nhì cho các tác giả.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo chất lượng sản phẩm dự thi năm nay rất đồng đều thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm túc thể lệ của các đơn vị dự thi. Đối với Poster nhiều tác phẩm có bố cục ấn tượng, hình ảnh chất lượng cao, tạo dấu ấn sâu sắc đối với người xem. Đối với Video clip, các tác phẩm không chỉ đảm bảo kỹ thuật dựng mà còn khai thác tốt những câu chuyện cảm xúc, cảnh báo mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá điện tử xâm nhập học đường hay những hệ lụy sức khỏe đối với người hút thuốc thụ động.

Qua quá trình triển khai, kết quả thống kê cho thấy các địa phương như CDC Đà Nẵng, CDC Hưng Yên và CDC Phú Thọ đã dẫn đầu về số lượng poster gửi về, riêng CDC Cần Thơ nổi bật là đơn vị đóng góp nhiều video clip nhất đối với cuộc thi lần này.

Phát biểu tại buổi Lễ tổng kết và trao giải, PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sáng kiến của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức Cuộc thi ý nghĩa này trong năm 2025. Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng trong hệ thống truyền thông y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

Bộ Y tế trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá
Trao giải Ba cho các tác giả.

Thứ trưởng cũng đề nghị Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá sớm xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm của Cuộc thi; ưu tiên truyền thông rộng rãi các tác phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đơn vị đạt giải, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; coi truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; mỗi cán bộ y tế thực sự là một tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng.

Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao thưởng cho 38 tác phẩm xuất sắc đoạt giải (Quyết định giải thưởng kèm theo). Trong đó:

Hạng mục video clip có các giải thưởng: 01 Giải Nhất: 15.000.000đ/giải; 03 Giải Nhì: 12.000.000đ/giải; 05 Giải Ba: 10.000.000đ/giải; 07 Giải Khuyến khích: 8.000.000đ/giải; 01 Giải Tác phẩm có thông điệp ấn tượng nhất: 10.000.000 đ/giải; 01 Giải Tác phẩm có tính sáng tạo cao nhất: 10.000.000 đ/giải; 01 Giải Đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự nhất: 20.000.000đ/giải

Hạng mục poster bao gồm các giải thưởng: 01 Giải Nhất: 15.000.000đ/giải; 03 Giải Nhì: 12.000.000đ/giải; 05 Giải Ba: 10.000.000đ/giải; 07 Giải Khuyến khích: 8.000.000đ/giải; 01 Giải Tác phẩm có thông điệp ấn tượng nhất: 10.000.000 đ/giải; 01 Giải Tác phẩm có tính sáng tạo cao nhất: 10.000.000 đ/giải; 01 Giải Đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự nhất: 20.000.000đ/giải.

thuốc lá Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế)

Bài liên quan

Số ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử, nung nóng giảm 70% sau lệnh cấm

Số ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử, nung nóng giảm 70% sau lệnh cấm

Tăng thuế thuốc lá - bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng trưởng bền vững

Tăng thuế thuốc lá - bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng trưởng bền vững

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

Có thể bạn quan tâm

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

Viễn thông - Internet
Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chuyên môn, nhiều bệnh viện đã chú trọng hơn tới trải nghiệm của bệnh nhân trong quá trình lưu trú và điều trị. Bên cạnh yếu tố khám chữa bệnh, các tiện ích hỗ trợ sinh hoạt, cung cấp thông tin và giải trí được xem là một phần giúp người bệnh ổn định tâm lý, phối hợp tốt hơn với đội ngũ y tế.
Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu

Đại học Monash triển khai chương trình trải nghiệm toàn cầu

Giáo dục số
Theo đó, Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo của chương trình flagship của Đại học Monash (Úc) nhờ vai trò ngày càng nổi bật trong việc giải quyết các thách thức về phát triển bền vững, đặc biệt trong an ninh nguồn nước và nông nghiệp.
Triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực biên giới, hải đảo

Triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực biên giới, hải đảo

Chuyển đổi số
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa diễn ra tại Hà Nội với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới - Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”. Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu đại diện hơn 90.000 thầy thuốc trẻ trên toàn quốc.
Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Chuyển đổi số
Trong hai ngày 18–19/12, tại Hà Nội, Bệnh viện K đã tổ chức Hội thảo khoa học “Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lý y khoa cho kỷ nguyên điều trị chính xác”.
Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số
Chiều ngày 18/12/2025, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn "Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp".
Xem thêm

Đọc nhiều

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
22°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
23°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
20°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 154,000 ▲500K 157,000 ▲500K
Hà Nội - PNJ 154,000 ▲500K 157,000 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 154,000 ▲500K 157,000 ▲500K
Miền Tây - PNJ 154,000 ▲500K 157,000 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 154,000 ▲500K 157,000 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 154,000 ▲500K 157,000 ▲500K
Cập nhật: 24/12/2025 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,720 ▲20K 15,920 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 15,720 ▲20K 15,920 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 15,720 ▲20K 15,920 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,520 ▲120K 15,820 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,520 ▲120K 15,820 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,520 ▲120K 15,820 ▲120K
NL 99.99 14,830 ▲150K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,830 ▲150K
Trang sức 99.9 15,110 ▲120K 15,710 ▲120K
Trang sức 99.99 15,120 ▲120K 15,720 ▲120K
Cập nhật: 24/12/2025 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,572 ▲1415K 15,922 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,572 ▲1415K 15,923 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,526 1,556
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,526 1,557
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,506 1,541
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,074 152,574
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,237 115,737
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,448 104,948
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,566 9,416
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,499 89,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,916 64,416
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,572 ▲1415K 1,592 ▲1433K
Cập nhật: 24/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17116 17387 17964
CAD 18690 18968 19586
CHF 32760 33145 33792
CNY 0 3470 3830
EUR 30383 30658 31682
GBP 34739 35132 36070
HKD 0 3253 3455
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 15051 15641
SGD 19965 20247 20774
THB 762 826 879
USD (1,2) 26041 0 0
USD (5,10,20) 26082 0 0
USD (50,100) 26111 26130 26403
Cập nhật: 24/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,123 26,123 26,403
USD(1-2-5) 25,079 - -
USD(10-20) 25,079 - -
EUR 30,626 30,651 31,884
JPY 165.45 165.75 173.1
GBP 35,144 35,239 36,154
AUD 17,374 17,437 17,933
CAD 18,910 18,971 19,560
CHF 33,119 33,222 33,991
SGD 20,109 20,172 20,848
CNY - 3,695 3,802
HKD 3,332 3,342 3,432
KRW 16.66 17.37 18.71
THB 808.9 818.89 873.37
NZD 15,065 15,205 15,600
SEK - 2,830 2,919
DKK - 4,096 4,224
NOK - 2,586 2,667
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,073.22 - 6,829.42
TWD 756.29 - 912.65
SAR - 6,914.43 7,254.47
KWD - 83,622 88,627
Cập nhật: 24/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,123 26,403
EUR 30,464 30,586 31,733
GBP 34,933 35,073 36,057
HKD 3,315 3,328 3,440
CHF 32,847 32,979 33,917
JPY 164.64 165.30 172.60
AUD 17,291 17,360 17,925
SGD 20,144 20,225 20,797
THB 824 827 865
CAD 18,874 18,950 19,535
NZD 15,116 15,641
KRW 17.29 18.92
Cập nhật: 24/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26403
AUD 17276 17376 18303
CAD 18867 18967 19984
CHF 32974 33004 34590
CNY 0 3707 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30544 30574 32302
GBP 35032 35082 36851
HKD 0 3390 0
JPY 165.11 165.61 176.12
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15156 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20104 20234 20967
THB 0 790.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15720000 15720000 15920000
SBJ 13000000 13000000 15920000
Cập nhật: 24/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,158 26,208 26,403
USD20 26,158 26,208 26,403
USD1 23,889 26,208 26,403
AUD 17,334 17,434 18,552
EUR 30,759 30,759 32,080
CAD 18,830 18,930 20,244
SGD 20,201 20,351 21,455
JPY 165.63 167.13 171.71
GBP 35,167 35,317 36,101
XAU 15,698,000 0 15,902,000
CNY 0 3,596 0
THB 0 827 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/12/2025 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Khai mạc Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - châu Á 2025

Khai mạc Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam - châu Á 2025

Công bố nhãn hiệu chứng nhận

Công bố nhãn hiệu chứng nhận 'Gỗ Việt Nam/Vietnam wood'

Bức tranh châu Á đầy biến động năm 2025

Bức tranh châu Á đầy biến động năm 2025

CSGT Hà Nội kịp thời mở đường, đưa sản phụ đau ruột thừa đi cấp cứu trong giờ cao điểm

CSGT Hà Nội kịp thời mở đường, đưa sản phụ đau ruột thừa đi cấp cứu trong giờ cao điểm

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Cùng các chuyên gia công nghệ chấm điểm cho tai nghe soundcore R60i NC

Cùng các chuyên gia công nghệ chấm điểm cho tai nghe soundcore R60i NC

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Samsung mang gì đến CES 2026?

Samsung mang gì đến CES 2026?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Xây dựng

Xây dựng 'lá chắn tài chính số' bảo vệ an ninh tài chính quốc gia

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ấn Độ và New Zealand công bố hiệp định thương mại tự do, phần lớn hàng hóa được miễn thuế

Ấn Độ và New Zealand công bố hiệp định thương mại tự do, phần lớn hàng hóa được miễn thuế

Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn

Giá vàng hôm nay 23/12/2025: Lập kỷ lục mới, tăng mạnh cả trong nước và thế giới

Giá vàng hôm nay 23/12/2025: Lập kỷ lục mới, tăng mạnh cả trong nước và thế giới

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

AI là nguyên nhân trong hơn 50.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện 'BYD - ngày hội 102'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ