Linh vật 'Kim mã 4.0' thử nghiệm lên đèn, trở thành điểm nhấn mới của Đà Nẵng dịp Tết

Linh vật “Kim mã 4.0” tại TP Đà Nẵng trong giai đoạn thử nghiệm lên đèn. (Ảnh: tuoitre.vn)

Linh vật được đặt tại khu vực sàn cảnh quan phía nam cầu Rồng, góp phần tạo điểm nhấn mới cho không gian trung tâm thành phố. Theo thiết kế, “Kim mã 4.0” mang phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa kết hợp yếu tố công nghệ, truyền tải thông điệp về sự phát triển năng động, đổi mới và tinh thần chuyển đổi số của Đà Nẵng.

Điểm nổi bật của linh vật là tạo hình lộ hệ thống mạch điện, kết cấu khung xương, mang dáng dấp mô hình cơ khí trong kỷ nguyên số. Trên thân ngựa được bố trí nhiều dải đèn LED, tạo hiệu ứng thị giác mạnh khi lên đèn vào ban đêm.

“Kim mã 4.0” có quy mô lớn, cao 4,3m, dài 5,1m, bề rộng phần đế 2,6m, được đặt trên bệ cao, nổi bật giữa không gian cảnh quan. Đơn vị thi công cho biết hệ thống đèn LED dự kiến chính thức vận hành từ tối 8/2, hứa hẹn trở thành điểm check-in thu hút người dân và du khách trong dịp Tết.

Xung quanh linh vật được bố trí hoa, tiểu cảnh và các mô hình trang trí đồng bộ, tạo không gian rực rỡ, sinh động. Nhiều du khách đánh giá linh vật ngựa năm nay của Đà Nẵng có thiết kế hiện đại, khác biệt so với các năm trước, mang dấu ấn riêng và giàu tính sáng tạo.