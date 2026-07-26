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AI for Everything - Từ thuật toán, khám phá khoa học đến tri thức và trách nhiệm xã hội

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12:30 | 26/07/2026
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Chiều 25/7, thương hiệu sách 2045 BOOKS của NXB Kim Đồng tổ chức chương trình mở đầu chuỗi sự kiện: “Sách-urday - Thứ Bảy cùng sách” với chủ đề “AI for Everything - Từ thuật toán, khám phá khoa học đến tri thức và trách nhiệm xã hội”, sự kiện giới thiệu bộ sách AI for Everything và mở ra cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo tại nhiều địa hạt.
ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh VAIC 2026 chính thức khởi động, quy tụ hơn 300 đội thi phát triển AI-native Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện đại. Từ công việc, học tập, giao tiếp đến sáng tạo nội dung, các công cụ AI ngày càng tham gia sâu vào cách con người tìm kiếm thông tin, xử lí dữ liệu, xây dựng tài liệu và tiếp cận tri thức.

AI for Everything - Từ thuật toán, khám phá khoa học đến tri thức và trách nhiệm xã hội
Dịch giả Lang Minh và chuyên gia Đinh Trần Tuấn Linh chia sẻ tại sự kiện.

Sự hiện diện rộng khắp của AI mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, song cũng đặt ra nhiều thách thức về chất lượng dữ liệu, thiên kiến, đạo đức công nghệ và trách nhiệm của con người. Theo đó, việc tìm hiểu AI nên được đặt trong mối tương tác đa chiều với đời sống xã hội, thay vì chỉ nhìn nhận công nghệ mới này từ góc độ kĩ thuật.

Trong bối cảnh đó, thương hiệu sách 2045 Books của Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt bộ sách AI for Everything gồm 5 cuốn, khám phá vai trò của AI trong nhiều địa hạt khác nhau của đời sống đương đại: AI trong khám phá khoa học, AI vì sự đa dạng, AI trong giao tiếp, AI vì phát triển bền vững và AI cho tri thức.

Với cách tiếp cận cân bằng và thực tế, AI for Everything là cẩm nang nhập môn tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo dưới góc độ nghiên cứu xã hội. Qua từng chủ đề, bộ sách giúp độc giả nhận diện những tiềm năng, tác động tích cực nhằm thúc đẩy xã hội của của công nghệ AI, đồng thời phân tích các vấn đề liên quan đến thiên kiến dữ liệu, đạo đức công nghệ và trách nhiệm của con người trong quá trình phát triển, ứng dụng AI.

AI for Everything – Từ thuật toán, khám phá khoa học đến tri thức và trách nhiệm xã hội
Bộ sách AI for Everything gồm 5 cuốn, khám phá vai trò của AI trong nhiều địa hạt khác nhau của đời sống đương đại.

Lấy cảm hứng từ bộ sách AI for Everything, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi trò chuyện và đối thoại về trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của tác giả, dịch giả Lang Minh trong vai trò người điều phối và chuyên gia Đinh Trần Tuấn Linh, Giám đốc kĩ thuật tại UNIKON, nhà sáng lập Urah Network, TUVA, Sakédemy. Nội dung chương trình xoay quanh sự hiện diện của AI trong đời sống, khả năng hỗ trợ khám phá khoa học, quá trình hình thành tri thức cùng những câu hỏi về thiên khiến dữ liệu, đạo đức trách nhiệm xã hội.

Đây là một sự kiện mở đầu chuỗi “Sách-urday - Thứ Bảy cùng sách” do 2045 BOOKS - Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức định kì vào mỗi thứ Bảy cuối cùng trong tháng. Tên gọi “Sách-urday” được tạo nên từ “Sách” và “Saturday”, gợi mở về một cuộc hẹn cuối tuần kết nối độc giả với những trang sách, lắng nghe chia sẻ từ khách mời và cùng trao đổi về các lĩnh vực được người trẻ quan tâm. Qua đó, mỗi buổi gặp gỡ, mỗi cuốn sách của 2045 BOOKS có thể là một viên gạch, góp phần xây dựng nền tảng cho một thế hệ trẻ hiểu biết hơn, tự chủ hơn và có trách nhiệm hơn trong tương lai.

trí tuệ nhân tạo (AI) AI for Everything Nhà xuất bản Kim Đồng

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Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 141,200
Hà Nội - PNJ 136,200 141,200
Đà Nẵng - PNJ 136,200 141,200
Miền Tây - PNJ 136,200 141,200
Tây Nguyên - PNJ 136,200 141,200
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 141,200
Cập nhật: 26/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,150
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,150
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 14,150
NL 99.99 13,100
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,340 14,040
Trang sức 99.99 13,350 14,050
Cập nhật: 26/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 14,152
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 14,153
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 141
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 1,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 139
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 137,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 10,441
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 94,679
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 84,948
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 81,195
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 58,119
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cập nhật: 26/07/2026 14:00
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Cập nhật: 26/07/2026 14:00
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Cập nhật: 26/07/2026 14:00

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

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Thêm một nền tảng quản lý bán hàng cho doanh nghiệp Việt

Thêm một nền tảng quản lý bán hàng cho doanh nghiệp Việt

Đưa công nghệ lượng tử tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tiễn

Đưa công nghệ lượng tử tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tiễn

Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

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ORNL tích hợp máy tính lượng tử thương mại đầu tiên vào hệ thống siêu máy tính

ORNL tích hợp máy tính lượng tử thương mại đầu tiên vào hệ thống siêu máy tính

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

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Bộ GD&ĐT trình Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, AI sẽ tham gia xây dựng ngân hàng đề

Bộ GD&ĐT trình Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, AI sẽ tham gia xây dựng ngân hàng đề

Mỹ xây mạng lưới tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử, quy mô 25.000 tấn mỗi năm

Mỹ xây mạng lưới tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử, quy mô 25.000 tấn mỗi năm

Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Kinh tế số

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Khởi tố vụ án tại Công ty Việt Mỹ, điều tra đường dây chuyển giá thiết bị y tế

Khởi tố vụ án tại Công ty Việt Mỹ, điều tra đường dây chuyển giá thiết bị y tế

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Thêm một nền tảng quản lý bán hàng cho doanh nghiệp Việt

Thêm một nền tảng quản lý bán hàng cho doanh nghiệp Việt

ĐHĐCĐ bất thường PC1 có gì đáng chú ý?

ĐHĐCĐ bất thường PC1 có gì đáng chú ý?

Doanh nghiệp số

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Siba Group nhận liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Siba Group nhận liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tập đoàn Đại Dũng ký hợp đồng hơn 60 triệu USD cho dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ

Tập đoàn Đại Dũng ký hợp đồng hơn 60 triệu USD cho dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Nutifood hợp tác đào tạo nhân lực số cho lực lượng livestream và bán hàng trực tuyến

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang diễn ra tại Đà Nẵng

Hành trình kỷ niệm 80 năm Vespa đang diễn ra tại Đà Nẵng

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Lamborghini Revuelto Impavido: Siêu xe PHEV mang đậm dấu ấn Samurai

Lamborghini Revuelto Impavido: Siêu xe PHEV mang đậm dấu ấn Samurai

Đâu là mẫu xe điện dẫn đầu về khả năng duy trì hiệu suất pin?

Đâu là mẫu xe điện dẫn đầu về khả năng duy trì hiệu suất pin?

Toyota nâng cấp dòng xe Crown 2027 với hệ thống hybrid mới

Toyota nâng cấp dòng xe Crown 2027 với hệ thống hybrid mới

BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt

BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt

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DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Chung kết Free Fire tại Esports World Cup lập kỉ lục người xem

Chung kết Free Fire tại Esports World Cup lập kỉ lục người xem