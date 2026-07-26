AI for Everything – Từ thuật toán, khám phá khoa học đến tri thức và trách nhiệm xã hội

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện đại. Từ công việc, học tập, giao tiếp đến sáng tạo nội dung, các công cụ AI ngày càng tham gia sâu vào cách con người tìm kiếm thông tin, xử lí dữ liệu, xây dựng tài liệu và tiếp cận tri thức.

Dịch giả Lang Minh và chuyên gia Đinh Trần Tuấn Linh chia sẻ tại sự kiện.

Sự hiện diện rộng khắp của AI mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, song cũng đặt ra nhiều thách thức về chất lượng dữ liệu, thiên kiến, đạo đức công nghệ và trách nhiệm của con người. Theo đó, việc tìm hiểu AI nên được đặt trong mối tương tác đa chiều với đời sống xã hội, thay vì chỉ nhìn nhận công nghệ mới này từ góc độ kĩ thuật.

Trong bối cảnh đó, thương hiệu sách 2045 Books của Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt bộ sách AI for Everything gồm 5 cuốn, khám phá vai trò của AI trong nhiều địa hạt khác nhau của đời sống đương đại: AI trong khám phá khoa học, AI vì sự đa dạng, AI trong giao tiếp, AI vì phát triển bền vững và AI cho tri thức.

Với cách tiếp cận cân bằng và thực tế, AI for Everything là cẩm nang nhập môn tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo dưới góc độ nghiên cứu xã hội. Qua từng chủ đề, bộ sách giúp độc giả nhận diện những tiềm năng, tác động tích cực nhằm thúc đẩy xã hội của của công nghệ AI, đồng thời phân tích các vấn đề liên quan đến thiên kiến dữ liệu, đạo đức công nghệ và trách nhiệm của con người trong quá trình phát triển, ứng dụng AI.

Bộ sách AI for Everything gồm 5 cuốn, khám phá vai trò của AI trong nhiều địa hạt khác nhau của đời sống đương đại.

Lấy cảm hứng từ bộ sách AI for Everything, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi trò chuyện và đối thoại về trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của tác giả, dịch giả Lang Minh trong vai trò người điều phối và chuyên gia Đinh Trần Tuấn Linh, Giám đốc kĩ thuật tại UNIKON, nhà sáng lập Urah Network, TUVA, Sakédemy. Nội dung chương trình xoay quanh sự hiện diện của AI trong đời sống, khả năng hỗ trợ khám phá khoa học, quá trình hình thành tri thức cùng những câu hỏi về thiên khiến dữ liệu, đạo đức trách nhiệm xã hội.

Đây là một sự kiện mở đầu chuỗi “Sách-urday - Thứ Bảy cùng sách” do 2045 BOOKS - Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức định kì vào mỗi thứ Bảy cuối cùng trong tháng. Tên gọi “Sách-urday” được tạo nên từ “Sách” và “Saturday”, gợi mở về một cuộc hẹn cuối tuần kết nối độc giả với những trang sách, lắng nghe chia sẻ từ khách mời và cùng trao đổi về các lĩnh vực được người trẻ quan tâm. Qua đó, mỗi buổi gặp gỡ, mỗi cuốn sách của 2045 BOOKS có thể là một viên gạch, góp phần xây dựng nền tảng cho một thế hệ trẻ hiểu biết hơn, tự chủ hơn và có trách nhiệm hơn trong tương lai.