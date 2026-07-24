Theo đó, đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn được đưa ra nhằm tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Cơ quan soạn thảo cho biết, cuộc cạnh tranh toàn cầu về công nghệ bán dẫn và AI đang diễn ra hết sức quyết liệt. Dù các chính sách hiện nay như miễn, giảm tiền thuê đất hay thuế thu nhập doanh nghiệp là cần thiết, nhưng chưa đủ sức cạnh tranh vượt trội so với các quốc gia khác trong khu vực.

Trong khi đó, các dự án sản xuất chip bán dẫn và xây dựng trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho hệ thống nhà xưởng chuyên dụng, hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng và các trang thiết bị, máy móc có giá trị lớn. Vì vậy, TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu vốn rất lớn cho hệ thống nhà xưởng và thiết bị chuyên dụng.

Dự thảo tập trung vào ba nhóm dự án được hỗ trợ, gồm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.

TP.HCM đề xuất gói hỗ trợ tài chính trực tiếp 200 tỉ đồng cho các dự án bán dẫn, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo - Ảnh minh họa.

Trong đó, TP.HCM dự kiến hỗ trợ 5% giá trị quyết toán hạng mục xây dựng nhà máy và hạ tầng kỹ thuật, tối đa 100 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 2% giá trị quyết toán hạng mục mua sắm trang thiết bị, máy móc, tối đa 100 tỷ đồng. Tổng mức hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Đối với các dự án đầu tư mở rộng, hạn mức này sẽ được tính cộng dồn. Để được hưởng chính sách hỗ trợ, các dự án phải đáp ứng nhiều điều kiện nhằm bảo đảm mang lại lợi ích lâu dài cho hệ sinh thái công nghệ của thành phố.

Theo dự thảo, nhà đầu tư nước ngoài phải cam kết lộ trình chuyển giao công nghệ và có thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực với ít nhất một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải có kế hoạch hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) với các tổ chức khoa học tại địa phương hoặc cam kết thành lập Trung tâm R&D tại TP.HCM trong vòng 36 tháng kể từ khi dự án đi vào vận hành. Chủ đầu tư cũng phải cam kết ưu tiên sử dụng các nhà cung cấp phụ trợ trong nước và tham gia phát triển chuỗi cung ứng nội địa.

Dự thảo quy định các dự án phải phù hợp với chương trình phát triển kinh tế số, phát triển công nghiệp công nghệ số của TP.HCM và nằm trong danh mục sản phẩm công nghệ số trọng điểm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Trường hợp chủ đầu tư là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, phải có cam kết bằng văn bản về lộ trình chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong nước theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Theo dự thảo, dự án chỉ được giải ngân sau khi đã hoàn thành xây dựng, có báo cáo kiểm toán độc lập. Đồng thời, chủ đầu tư phải cam kết duy trì hoạt động tối thiểu 3 năm và không được chuyển nhượng dự án trong thời gian này.