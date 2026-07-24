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Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:11 | 24/07/2026
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Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn đang được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đưa ra lấy ý kiến thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM, nhằm tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao. Dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).
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Theo đó, đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn được đưa ra nhằm tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Cơ quan soạn thảo cho biết, cuộc cạnh tranh toàn cầu về công nghệ bán dẫn và AI đang diễn ra hết sức quyết liệt. Dù các chính sách hiện nay như miễn, giảm tiền thuê đất hay thuế thu nhập doanh nghiệp là cần thiết, nhưng chưa đủ sức cạnh tranh vượt trội so với các quốc gia khác trong khu vực.

Trong khi đó, các dự án sản xuất chip bán dẫn và xây dựng trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho hệ thống nhà xưởng chuyên dụng, hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng và các trang thiết bị, máy móc có giá trị lớn. Vì vậy, TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu vốn rất lớn cho hệ thống nhà xưởng và thiết bị chuyên dụng.

Dự thảo tập trung vào ba nhóm dự án được hỗ trợ, gồm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.

TP.HCM đề xuất gói hỗ trợ tài chính trực tiếp 200 tỉ đồng cho các dự án bán dẫn, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo - Ảnh minh họa
TP.HCM đề xuất gói hỗ trợ tài chính trực tiếp 200 tỉ đồng cho các dự án bán dẫn, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo - Ảnh minh họa.

Trong đó, TP.HCM dự kiến hỗ trợ 5% giá trị quyết toán hạng mục xây dựng nhà máy và hạ tầng kỹ thuật, tối đa 100 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 2% giá trị quyết toán hạng mục mua sắm trang thiết bị, máy móc, tối đa 100 tỷ đồng. Tổng mức hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Đối với các dự án đầu tư mở rộng, hạn mức này sẽ được tính cộng dồn. Để được hưởng chính sách hỗ trợ, các dự án phải đáp ứng nhiều điều kiện nhằm bảo đảm mang lại lợi ích lâu dài cho hệ sinh thái công nghệ của thành phố.

Theo dự thảo, nhà đầu tư nước ngoài phải cam kết lộ trình chuyển giao công nghệ và có thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực với ít nhất một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải có kế hoạch hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) với các tổ chức khoa học tại địa phương hoặc cam kết thành lập Trung tâm R&D tại TP.HCM trong vòng 36 tháng kể từ khi dự án đi vào vận hành. Chủ đầu tư cũng phải cam kết ưu tiên sử dụng các nhà cung cấp phụ trợ trong nước và tham gia phát triển chuỗi cung ứng nội địa.

Dự thảo quy định các dự án phải phù hợp với chương trình phát triển kinh tế số, phát triển công nghiệp công nghệ số của TP.HCM và nằm trong danh mục sản phẩm công nghệ số trọng điểm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Trường hợp chủ đầu tư là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, phải có cam kết bằng văn bản về lộ trình chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong nước theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Theo dự thảo, dự án chỉ được giải ngân sau khi đã hoàn thành xây dựng, có báo cáo kiểm toán độc lập. Đồng thời, chủ đầu tư phải cam kết duy trì hoạt động tối thiểu 3 năm và không được chuyển nhượng dự án trong thời gian này.

Dự án AI và bán dẫn hỗ trợ đầu tư công nghệ chip bán dẫn trung tâm dữ liệu AI công nghệ số trọng điểm

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28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
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35°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
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33°C
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30°C
Thứ ba, 28/07/2026 12:00
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25°C
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
33°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
35°C
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36°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
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Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
32°C
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24°C
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34°C
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33°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
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Thứ ba, 28/07/2026 00:00
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23°C
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Thứ tư, 29/07/2026 06:00
27°C
Phan Thiết

32°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
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26°C
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Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
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Quảng Bình

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Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 140,000
Hà Nội - PNJ 135,000 140,000
Đà Nẵng - PNJ 135,000 140,000
Miền Tây - PNJ 135,000 140,000
Tây Nguyên - PNJ 135,000 140,000
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 140,000
Cập nhật: 24/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,500 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,500 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 14,000
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,190 13,890
Trang sức 99.99 13,200 13,900
Cập nhật: 24/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 137
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 135,644
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 10,291
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 93,319
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 83,728
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 80,029
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 57,285
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Cập nhật: 24/07/2026 15:00
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Cập nhật: 24/07/2026 15:00
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Cập nhật: 24/07/2026 15:00
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KRW 0 17.4 0
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MYR 0 6600 0
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NZD 0 15006 0
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Cập nhật: 24/07/2026 15:00
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Cập nhật: 24/07/2026 15:00

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

Galaxy Z Flip8: thay đổi ít, trải nghiệm nhiều

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Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

Chuyên gia RMIT: Việt Nam nên phát triển AI chuyên biệt để xây dựng chủ quyền công nghệ

OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

Nhật Bản ra mắt

Nhật Bản ra mắt 'tủ lạnh cho người', làm mát cơ thể chỉ trong 5 phút

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Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

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Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

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Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn chênh nhau 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn chênh nhau 3 triệu đồng

Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

Doanh nghiệp số

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Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Thẩm quyền và cơ chế thực thi xử phạt vi phạm về tài sản mã hóa

Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

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Thử nghiệm về độ bền pin xe điện: Không xuống cấp sau 100.000 km

Thử nghiệm về độ bền pin xe điện: Không xuống cấp sau 100.000 km

VinFast trình làng hai mẫu xe điện mới: Vinfast Kinet và Vinfast Kyo

VinFast trình làng hai mẫu xe điện mới: Vinfast Kinet và Vinfast Kyo

BYD Fest 102 Mùa 2: BYD bắt tay Grab, ưu đãi xe điện tới 125 triệu đồng

BYD Fest 102 Mùa 2: BYD bắt tay Grab, ưu đãi xe điện tới 125 triệu đồng

Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

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Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang