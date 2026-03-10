Dự án AI 500 tỷ USD Stargate gặp trục trặc khi OpenAI hủy kế hoạch mở rộng

Theo Bloomberg, Oracle và OpenAI đã chấm dứt kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu AI tại Abilene, bang Texas. Đây là phần quan trọng trong dự án Stargate được công bố tại Nhà trắng đầu năm ngoái. Nguyên nhân được cho là tiến độ đàm phán kéo dài nhưng không đạt được đồng thuận về phương án tài chính, trong khi OpenAI liên tục thay đổi dự báo về nhu cầu năng lượng.

Từ giữa 2025, Oracle, OpenAI và đơn vị vận hành Crusoe đã thảo luận về việc nâng công suất tiêu thụ điện của trung tâm này từ 1,2 GW lên khoảng 2 GW. Tuy nhiên, phương án này vấp phải sự phản đối từ người dân địa phương. Quá trình thương thảo càng bế tắc khi điều khoản tài chính trở nên phức tạp và OpenAI không đưa ra được con số dự báo năng lượng ổn định.

Dù các cơ sở hiện tại vẫn hoạt động, thỏa thuận sơ bộ về thuê thêm mặt bằng để mở rộng quy mô chính thức bị hủy bỏ. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tương lai của dự án Stargate trong bối cảnh toàn ngành AI đang chạy đua về hạ tầng.

Bên trong trung tâm dữ liệu của Oracle. Ảnh: Oracle

Mối quan hệ giữa Oracle và đơn vị vận hành Crusoe cũng được cho là đang căng thẳng do các vấn đề về độ tin cậy. Đầu năm nay, thời tiết khắc nghiệt mùa đông làm hỏng hệ thống tản nhiệt chất lỏng, khiến nhiều tòa nhà ngừng hoạt động trong nhiều ngày. Dù các bên khẳng định vẫn duy trì hợp tác, những sự cố kỹ thuật này để lại nghi ngại lớn trong lòng tin của đối tác.

Trước nguy cơ dư thừa công suất sau khi OpenAI rút lui, Crusoe đã bắt đầu tìm kiếm khách hàng mới. Nvidia được cho là đã đặt cọc 150 triệu USD cho Crusoe và giúp lôi kéo Meta, đối tác không thuộc dự án Stargate, thuê phần dung lượng còn trống này. Hiện Meta chưa xác nhận về việc tham gia kế hoạch tại Abilene.

Mặc dù kế hoạch mở rộng tại Texas bị đình trệ, thỏa thuận tổng thể giữa Oracle và OpenAI chưa thay đổi. Tháng 7 năm ngoái, hai bên đã đồng ý phát triển tổng công suất 4,5 GW cho các trung tâm dữ liệu phục vụ OpenAI. Các dự án tại các địa điểm khác, bao gồm một cơ sở gần Detroit, vẫn đang được triển khai theo kế hoạch.

Stargate là dự án xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ, dẫn đầu bởi OpenAI, Oracle của Mỹ và SoftBank của Nhật Bản, mục tiêu đầu tư 500 tỷ USD trong vòng bốn năm, hoặc trước khi nhiệm kỳ của Donald Trump kết thúc. SoftBank chịu trách nhiệm tài chính, trong khi OpenAI giám sát vận hành.

"Stargate sẽ đầu tư ít nhất 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ. Dự án lớn lao này là tuyên bố vang dội về niềm tin vào tiềm năng của nước Mỹ dưới thời tổng thống mới", ông Trump cho biết trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21/1/2025.