Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái 'Human × Car × Home'

Cụ thể, AI sẽ không còn giới hạn trong giao diện số hay các tính năng riêng lẻ nữa, mà thay vào đó Xiaomi đang từng bước đưa AI hiện diện trực tiếp trong không gian sống, từ những phương tiện di chuyển, cho đến các thiết bị di động và thiết bị gia dụng của họ.

“Với Xiaomi, AI được thiết kế để phục vụ con người trong đời sống thực. Với tầm nhìn chiến lược Human x Car x Home, chúng tôi đang đưa trí tuệ nhân tạo vượt khỏi giới hạn của những chiếc màn hình, tích hợp tự nhiên vào cách con người sống, di chuyển và tương tác mỗi ngày. Đây là bước khởi đầu để AI thực sự bước vào đời thực.” Ông Angus Ng, Giám đốc Truyền thông Xiaomi Quốc tế, chia sẻ.

Xiaomi tại MWC 2026

Cụ thể, tại MWC 2026, Xiaomi đã trưng bày tất cả các sản phẩm mới của hãng để thể hiện được mục tiêu chiến lược này. Nổi bật ở dải thiết bị di động là Xiaomi 17 Series và LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi. Trong dệ sinh thái các thiết bị AIoT thế hệ mới, với Xiaomi Electric Scooter 6 Series và cả dải sản phẩm gia dụng thông minh Mijia. Trong lĩnh vực phương tiện di chuyển thông minh, Xiaomi cũng tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn của mình với Xiaomi SU7 Ultra và mẫu xe ý tưởng tương lai Xiaomi Vision GT.

Cụ thể, Xiaomi đã hiện thực hóa AI vào đời thực như thế nào?

Để đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo tại MWC 2026, Xiaomi đã tích hợp sâu AI vào hệ sinh thái Human x Car x Home, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa thiết bị cá nhân, nhà thông minh và phương tiện di chuyển.

Cụ thể, Xiaomi đã giới thiệu Xiaomi Miloco, (viết tắt của Xiaomi Local Copilot) đây là bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực nhà ở thông minh. Bên cạnh đó, Xiaomi cũng lần đầu tiên đưa Xiaomi MiMo (mô hình nền tảng do hãng tự phát triển) vào ứng dụng thực tế. Qua đó, thương hiệu chuyển từ các tính năng thông minh riêng lẻ trên từng thiết bị sang một hệ thống trí tuệ có khả năng điều phối và vận hành toàn bộ không gian sống.

Để làm được điều này, Xiaomi đã xây dựng hệ thống dựa trên kiến trúc edge-cloud kết hợp, cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị, đồng thời phối hợp linh hoạt với nền tảng đám mây khi cần thiết. Cách tiếp cận này giúp dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ và xử lý cục bộ, tăng cường bảo mật và đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.

Bằng cách học hỏi thói quen sinh hoạt trong gia đình, hệ thống có thể tự động điều chỉnh ánh sáng theo hoạt động như xem TV, đọc sách hoặc sử dụng điện thoại; phát hiện tình trạng bừa bộn để kích hoạt robot hút bụi; điều chỉnh nhiệt độ dựa trên trạng thái ngủ và mức độ thoải mái. Người dùng chỉ cần giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên để hệ thống tự động xử lý các tác vụ, mà không cần cài đặt thủ công phức tạp.

Quan trọng hơn, Xiaomi Miloco còn cho phép các thiết bị phối hợp đa chiều như là nhận diện cảm xúc để phát nhạc phù hợp, đồng bộ màu ánh sáng theo tâm trạng, hay điều chỉnh ánh sáng dựa trên yếu tố thị giác trong không gian sống. Như vậy, AI của Xiaomi không chỉ phản hồi theo lệnh, mà trở thành nền tảng trí tuệ chủ động vận hành môi trường sống.

Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Xiaomi HyperAI, tích hợp năng lực AI xuyên suốt smartphone, xe điện và thiết bị gia dụng thông minh bằng cách hợp tác với Google Gemini

Vượt ra khỏi không gian gia đình, Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Xiaomi HyperAI, tích hợp năng lực AI xuyên suốt smartphone, xe điện và thiết bị gia dụng thông minh thông qua hợp tác với Google Gemini. Thay vì các tính năng rời rạc theo từng ứng dụng, Xiaomi HyperAI tạo nên lớp trí tuệ thống nhất cấp hệ thống, mang lại trải nghiệm đa thiết bị mượt mà và liền mạch.

Xiaomi cũng giới thiệu hình thức tương tác AI mới thông qua thiết kế phần cứng. Cụ thể là trên mà hình Dynamic Back Display của Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max đã có thể hiển thị nội dung cá nhân hóa, xem trước ảnh selfie từ camera chính và trải nghiệm game trên mặt lưng, mở rộng cách người dùng tương tác với AI vượt khỏi giới hạn của những chiếc màn hình.

Tâm điểm của Xiaomi tại MWC 2026 lần này còn có những sản phẩm rất đáng chú ý, có thể kể đến Xiaomi Vision Gran Turismo.

Xiaomi Vision Gran Turismo, mẫu siêu xe điện mang định hướng tương lai

Đây là mẫu siêu xe điện mang tính định hướng tương lai, được phát triển cho tựa game huyền thoại Gran Turismo theo lời mời của Kazunori Yamauchi (nhà sáng tạo của series này). Chính vì thế, Xiaomi Vision Gran Turismo thể hiện bước đi táo bạo của Xiaomi trong thiết kế siêu xe thế hệ mới.

Tại khu vực triển lãm, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng khoang lái hình giọt nước, các kênh khí động học điêu khắc, hệ thống Active Wake Control và dải đèn hậu dạng halo đặc trưng… phản ánh triết lý thiết kế “Sculpted by the Wind” của Xiaomi. Trong khi đó, không gian nội thất được định hình theo ý tưởng “Sofa Racer”, với cấu trúc vòng lặp liền mạch tích hợp các tính năng thông minh như Xiaomi Pulse, mang lại trải nghiệm lái xe êm ái như đang ngồi trên chiếc sofa, tất cả được kết nối liền mạch với hệ sinh thái thông minh “Human × Car × Home”.

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong mối quan hệ hợp tác 4 năm giữa hai thương hiệu

Một tâm điểm đáng chú ý khác đó chính là LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi. Đây là mẫu smartphone đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong mối quan hệ hợp tác 4 năm giữa hai thương hiệu. Lấy cảm hứng thiết kế từ dòng Leica M huyền thoại với mặt lưng hai tông màu kết hợp chất liệu giả da và bề mặt nhám, LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và ngôn ngữ thiết kế đậm chất nhiếp ảnh.

Xiaomi 17 Ultra là một trong những mẫu smartphone flagship đầu tiên được phát triển theo khuôn khổ hợp tác mới

Bên cạnh đó điểm nhấn là LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi thì Xiaomi cũng mang đến MWC 2026 bộ đôi Xiaomi 17 Series trong đó Xiaomi 17 Ultra dành cho thị trường toàn cầu là một trong những mẫu smartphone flagship đầu tiên được phát triển theo khuôn khổ hợp tác mới. Cụ thể, Xiaomi 17 Ultra sở hữu hệ thống thấu kính quang học Leica thế hệ mới, bao gồm cảm biến chính 1 inch với công nghệ LOFIC hoàn toàn mới và ống kính tele zoom quang học đạt chứng nhận Leica APO đầu tiên trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Hệ thống này mang lại cải thiện rõ rệt về khả năng chụp đêm, độ chính xác chi tiết trong điều kiện tương phản cao và hiệu năng zoom tele.

Ngoài ra, để mở rộng mảng gia dụng thông minh, củng cố nền tảng sản xuất bền vững, Xiaomi cũng đang tăng tốc mở rộng danh mục thiết bị gia dụng thông minh lớn như điều hòa, tủ lạnh và máy giặt ra thị trường quốc tế. Đây không chỉ là bước phát triển về mặt danh mục sản phẩm, mà còn là quá trình nâng cấp vai trò của thiết bị gia đình từ những sản phẩm vận hành độc lập thành các điểm chạm thông minh trong một hệ sinh thái AI thống nhất.

Các thiết bị gia dụng của Xiaomi có thể kết nối linh hoạt với smartphone và phương tiện di chuyển, tạo nên trải nghiệm liền mạch

Thông qua khả năng kết nối với nền tảng Xiaomi HyperAI tiên tiến và hệ thống điều phối trung tâm, các thiết bị gia dụng của Xiaomi có thể kết nối linh hoạt với smartphone và phương tiện di chuyển, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa không gian và trải nghiệm sống mỗi ngày. Tại đây, AI có thể giúp thiết bị thấu hiểu thói quen sử dụng, tối ưu hiệu suất vận hành, điều chỉnh theo ngữ cảnh thực tế và chủ động hỗ trợ người dùng thay vì chỉ phản hồi theo lệnh.

Song song với quá trình toàn cầu hóa, ngoài chuyện tung các sản phẩm gia dụng thông minh đến 4 khu vực lớn và 14 quốc gia trên thế giới, Xiaomi cũng tiếp tục củng cố nền tảng sản xuất bền vững. Theo đó, hãng đã đẩy mạnh sản xuất thông minh nhằm tối ưu hiệu quả vận hành. Điểm hình là trong giai đoạn 1 của việc vận hành Nhà máy gia dụng thông minh tại Vũ Hán đã được triển khai. Xiaomi cũng tích hợp tự động hóa, số hóa và AI trong quá trình vận hành nhà máy giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và tối ưu toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Có thể nói, tất cả những sản phẩm trên đều cho thấy một sự nỗ lực không ngừng của Xiaomi trong việc chinh phục người dùng, dẫn đầu thị trường thiết bị thông minh cũng như vươn tới một ước mơ không xa, nơi mà AI có thể thấu hiểu và mang đến trải nghiệm sống thú vị hơn.

Những thành tựu này đã giúp nâng hạng MSCI ESG của Xiaomi lên hạng A, đưa thương hiệu vào danh sách Forbes China ESG 50 năm 2025 và bảng xếp hạng World’s Best Employers.