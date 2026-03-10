Doanh nghiệp số
Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

07:45 | 10/03/2026
Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan Motor và dịch vụ đặt xe công nghệ của Mỹ Uber Technologies đang thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lái xe tự động. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng công nghệ và ô tô trên thế giới đang tăng tốc đầu tư vào phương tiện tự hành nhằm đón đầu xu hướng giao thông thông minh trong tương lai.
Theo các nguồn tin trong ngành, Nissan hiện đang hợp tác với công ty khởi nghiệp công nghệ của Anh Wayve Technologies để phát triển thế hệ xe tự lái mới dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ này được thiết kế nhằm nâng cao khả năng nhận diện môi trường giao thông và hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống phức tạp.

Hãng xe Nhật Bản dự kiến sẽ trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thế hệ mới sử dụng AI trên các mẫu xe ra mắt từ năm tài khóa 2027, bắt đầu từ tháng 4/2027. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ xe tự hành của Nissan, khi hãng đặt mục tiêu nâng cao mức độ tự động hóa trên các dòng xe trong tương lai.

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái
Hệ thống ProPILOT thế hệ tiếp theo của Nissan tích hợp phần mềm lái xe thông minh "AI Driver" được xây dựng trên trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, Uber Technologies đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại Nhật Bản thông qua ứng dụng đặt dịch vụ taxi được cấp phép. Công ty cũng đã triển khai dịch vụ vận tải sử dụng xe tự lái tại Hoa Kỳ và đang hướng tới mục tiêu đưa mô hình dịch vụ này vào hoạt động tại thị trường Nhật Bản trong thời gian tới.

Việc hợp tác giữa Nissan và Uber, nếu được triển khai, có thể tạo ra sự kết hợp giữa năng lực sản xuất ô tô và nền tảng công nghệ dịch vụ vận tải, qua đó thúc đẩy quá trình thương mại hóa các phương tiện tự hành. Nissan cho rằng sự hợp tác này có thể giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hãng thông qua việc mở rộng doanh số các dòng xe tích hợp công nghệ tự lái.

Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 tới, Nissan dự kiến ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 650 tỷ yên (tương đương khoảng 4 tỷ USD), chủ yếu do chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp. Trước bối cảnh này, hãng đang đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ chiến lược, trong đó xe tự lái được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong kế hoạch phục hồi và tăng trưởng dài hạn.

Sự hợp tác tiềm năng giữa Nissan và Uber cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, khi các nhà sản xuất xe và công ty công nghệ tìm cách liên kết để phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh, hướng tới kỷ nguyên phương tiện tự hành trong tương lai.

Nissan Motor Uber Technologies giao thông thông minh phương tiện tự hành trí tuệ nhân tạo (AI)

