Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Tại MWC 2026, Tecno giới thiệu Tecno Atom với độ dày chỉ 4,9 mm, một trong những thiết kế mỏng nhất xuất hiện tại triển lãm. Mặt lưng bố trí tám vùng kết nối từ tính nhằm gắn các mô-đun phần cứng rời. Cách tiếp cận này hướng tới giải quyết hạn chế quen thuộc của smartphone siêu mỏng, gồm dung lượng pin thấp cùng năng lực xử lý hình ảnh chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Techno Atom cùng bộ phụ kiện mô đun tại MWC 2026. Ảnh: CellphoneS

Hệ sinh thái phụ kiện trở thành điểm nhấn của concept. Pin rời 3.000 mAh dày 4,5 mm hỗ trợ xếp chồng nhiều lớp, giúp kéo dài thời gian hoạt động khi cần xử lý tác vụ nặng hoặc quay video dài. Bên cạnh đó, Tecno trình diễn micro rời, loa ngoài, gương selfie kèm đèn cùng mô-đun tăng cường tín hiệu di động. Các phụ kiện gắn trực tiếp lên điện thoại bằng nam châm, tạo cấu hình thiết bị linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng.

Khả năng nhiếp ảnh gây nhiều sự chú ý nhờ hệ ống kính rời. Telephoto extender mở rộng dải zoom quang học từ 3,5x lên 10x. Phụ kiện Telephoto Lens thiết kế như tay cầm máy ảnh hỗ trợ zoom 10x đến 20x, tích hợp chống rung quang học OIS. Hệ thống truyền dữ liệu giữa các mô-đun vận hành thông qua Wi-Fi, Bluetooth và mmWave, sử dụng màn hình smartphone làm khung ngắm khi chụp ảnh.

Ý tưởng smartphone mô-đun gợi nhớ các dự án trước đây như Project Ara của Google, thiết kế LG G5 của LG Electronics hay hệ phụ kiện Moto Mods từ Motorola Mobility. Những thử nghiệm này từng dừng lại do thị trường ưu tiên thiết bị hoàn chỉnh thay vì hệ sinh thái lắp ghép phức tạp.

Tecno chưa công bố cấu hình vi xử lý hoặc kế hoạch thương mại hóa. Tuy vậy, concept Tecno Atom vận hành thực tế tại gian trưng bày với khả năng mở ứng dụng, thử nghiệm camera và gắn phụ kiện trực tiếp. Màn trình diễn tại MWC 2026 cho thấy nỗ lực tìm hướng đi mới trong thiết kế smartphone, nơi phần cứng mở rộng đóng vai trò tăng năng lực pin, nhiếp ảnh và xử lý dữ liệu.