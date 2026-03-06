Điện tử tiêu dùng
Oukitel WP63: Smartphone tích hợp bật lửa gây sốt tại MWC 2026

Tạ Thành

Tạ Thành

15:41 | 06/03/2026
Tại MWC 2026, nơi các hãng công nghệ lớn trình diễn các mẫu điện thoại hiện đại với thiết kế siêu mỏng, Oukitel lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt, khi giới thiệu mẫu smartphone WP63, gây chú ý nhờ tính năng hiếm thấy: tích hợp bật lửa trực tiếp trên thân máy.
Sự xuất hiện của Oukitel WP63 nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn kỳ lạ nhất tại triển lãm Mobile World Congress 2026. Thay vì cạnh tranh bằng thiết kế mỏng nhẹ hay sức mạnh AI, Oukitel tập trung vào khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và các tính năng phục vụ sinh tồn ngoài trời.

Tích hợp bật lửa, tính năng hiếm thấy trên smartphone

Điểm nổi bật nhất của WP63 là bộ đánh lửa được tích hợp ở cạnh trên thiết bị. Cơ chế này sử dụng cuộn dây kim loại có thể nung nóng nhanh chóng để tạo nguồn nhiệt đủ mạnh nhằm châm lửa.

Khi cần sử dụng, người dùng kích hoạt bộ đánh lửa thông qua phần mềm điều khiển. Bộ phận kim loại sẽ nóng lên và cho phép đốt cháy các vật liệu dễ bắt lửa như giấy hoặc bông khô. Thiết kế này hoạt động tương tự tẩu châm thuốc từng xuất hiện phổ biến trên nhiều mẫu ô tô trong quá khứ.

Bộ phận đánh lửa độc đáo của Oukitel WP63. Ảnh: Oukitel
Bộ phận đánh lửa độc đáo của Oukitel WP63. Ảnh: Oukitel

Tại khu vực trưng bày của hãng trong triển lãm, đại diện Oukitel đã trực tiếp trình diễn khả năng tạo lửa bằng cách đốt cháy một mẩu giấy cuộn. Hệ thống bảo vệ và phần mềm điều khiển được tích hợp nhằm đảm bảo người dùng kích hoạt tính năng này một cách an toàn.

Theo định hướng của nhà sản xuất, chức năng bật lửa không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân như châm thuốc mà còn hướng đến các tình huống sinh tồn ngoài trời. Trong các chuyến thám hiểm, cắm trại hoặc hoạt động cứu hộ, việc tạo nguồn lửa có thể trở thành yếu tố quan trọng khi người dùng không mang theo bật lửa hoặc diêm.

Thiết kế siêu bền và dung lượng pin lớn, hướng tới môi trường khắc nghiệt

Bên cạnh bộ đánh lửa độc đáo, WP63 còn gây chú ý nhờ dung lượng pin lên tới 20.000 mAh. Đây là mức dung lượng cao gấp nhiều lần so với phần lớn smartphone hiện nay.

Nhờ viên pin lớn, thiết bị có thể duy trì hoạt động trong nhiều ngày, đặc biệt trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt như dã ngoại hoặc công trường. Oukitel cũng tích hợp sẵn cáp USB-C trên thân máy, cho phép người dùng biến WP63 thành một nguồn sạc dự phòng để nạp năng lượng cho các thiết bị khác.

Hệ thống sạc hỗ trợ công suất 18 W, đủ để cung cấp năng lượng cho smartphone hoặc phụ kiện di động khi cần thiết. Nhờ đó, WP63 có thể đóng vai trò như một “trạm năng lượng di động” trong các chuyến đi dài ngày.

Thiết kế siêu bền của Oukitel WP63. Ảnh: Oukitel
Thiết kế siêu bền của Oukitel WP63. Ảnh: Oukitel

Giống nhiều sản phẩm trước đây của Oukitel, WP63 sở hữu thiết kế hầm hố với lớp vỏ cao su dày giúp tăng khả năng chịu lực. Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống nước và chống bụi IP69K, mức bảo vệ cao nhất dành cho smartphone hiện nay.

Chuẩn này cho phép điện thoại chống bụi hoàn toàn và chịu được tia nước áp suất cao cùng nhiệt độ lên đến 80°C. Nhờ vậy, thiết bị có thể hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp, công trường xây dựng hoặc các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Viên pin dung lượng lớn khiến WP63 có độ dày lên tới khoảng 27 mm, vượt xa phần lớn smartphone trên thị trường. Thiết kế này khiến thiết bị trông giống một “khối gạch công nghệ” hơn là một chiếc điện thoại thông thường. Tuy nhiên, độ dày lớn cũng góp phần tăng độ bền và khả năng bảo vệ linh kiện bên trong.

Oukitel trang bị thêm nhiều tính năng hướng đến người dùng thường xuyên hoạt động ngoài trời. WP63 sở hữu đèn pin công suất cao có thể sử dụng làm đèn cắm trại hoặc đèn cảnh báo khẩn cấp.

Oukitel WP63 có độ dày lên tới khoảng 27 mm. Ảnh: Oukitel
Oukitel WP63 có độ dày lên tới khoảng 27 mm. Ảnh: Oukitel

Ngoài ra, loa ngoài công suất lớn cho phép phát tín hiệu âm thanh mạnh, phục vụ việc liên lạc hoặc phát cảnh báo trong không gian rộng. Những trang bị này cho thấy hãng muốn định vị WP63 như một thiết bị hỗ trợ sinh tồn thay vì chỉ là smartphone thông thường.

Về phần cứng, WP63 sử dụng màn hình 6,7 inch với tần số làm tươi 120 Hz. Tuy nhiên, độ phân giải của màn hình chỉ dừng ở mức HD, cho thấy Oukitel ưu tiên độ bền và thời lượng pin hơn là chất lượng hiển thị cao cấp.

Thiết bị vận hành bằng vi xử lý Unisoc T8200, đi kèm RAM 8 GB và bộ nhớ lưu trữ 512 GB. Hệ thống camera sau sử dụng cảm biến chính 64 megapixel, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

Nhìn chung, cấu hình của WP63 không nhắm tới nhóm người dùng yêu cầu hiệu năng cao mà tập trung vào độ ổn định và thời gian sử dụng dài.

Mức giá và thị trường mục tiêu của sản phẩm

Oukitel dự kiến đưa WP63 ra thị trường châu Âu trong năm nay với mức giá dao động từ 500 đến 600 USD. Đây được xem là mức giá hợp lý đối với một thiết bị chuyên dụng có độ bền cao, pin dung lượng lớn và tích hợp nhiều công cụ phục vụ hoạt động ngoài trời.

Với thiết kế độc đáo cùng tính năng bật lửa hiếm thấy, WP63 không hướng tới số đông người dùng đô thị. Thay vào đó, sản phẩm nhắm đến nhóm khách hàng làm việc trong môi trường khắc nghiệt, người đam mê thám hiểm.

Sự xuất hiện của WP63 tại Mobile World Congress 2026 cho thấy thị trường smartphone vẫn còn nhiều không gian cho những ý tưởng khác biệt. Trong bối cảnh các hãng liên tục chạy đua về thiết kế và trí tuệ nhân tạo, Oukitel chọn cách gây chú ý bằng một thiết bị mang đậm tính thực dụng, kết hợp giữa điện thoại thông minh và bộ công cụ sinh tồn.

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

