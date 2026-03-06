DJI Romo ra mắt tại Việt Nam: Hãng drone lần đầu lấn sân robot hút bụi thông minh

Robot hút bụi lau nhà thông minh DJI Romo được ứng dụng nhiều công nghệ điều hướng vốn được phát triển cho drone, kết hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống làm sạch tự động nhằm tối ưu hóa việc vệ sinh trong gia đình.

Robot hút bụi lau nhà thông minh DJI Romo. Ảnh: DJR

DJI Romo được định vị như một hệ thống làm sạch tự động toàn diện. Thiết bị sử dụng công nghệ lập bản đồ 3D, nhận diện vật thể bằng AI và thuật toán tối ưu đường di chuyển theo thời gian thực. Nhờ đó, robot có thể tự xác định khu vực cần làm sạch, tránh chướng ngại vật và điều chỉnh hướng di chuyển phù hợp với từng không gian sống.

Sản phẩm hướng đến nhiều nhóm người dùng khác nhau, đặc biệt là các gia đình có diện tích nhà lớn, người bận rộn muốn tự động hóa việc dọn dẹp hoặc người dùng yêu thích hệ sinh thái nhà thông minh. Với khả năng hút bụi và lau sàn đồng thời, DJI Romo giúp giảm đáng kể thời gian dọn dẹp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch trong căn hộ hoặc nhà nhiều tầng.

DJI Romo là robot hút bụi lau nhà thông minh dành riêng cho gia đình. Ảnh: DJR

Một trong những điểm nhấn của DJI Romo là hệ thống điều hướng kế thừa trực tiếp từ công nghệ drone của DJI. Robot trang bị camera fisheye kép kết hợp radar laser góc rộng để xây dựng bản đồ 3D chi tiết của toàn bộ ngôi nhà.

Hệ thống cảm biến có thể phát hiện các vật thể nhỏ chỉ từ 2 mm như dây điện hoặc đồ vật nhỏ trên sàn và tự động điều chỉnh hướng di chuyển để tránh va chạm. Thuật toán AI đa lớp liên tục phân tích môi trường xung quanh nhằm tối ưu lộ trình làm sạch theo thời gian thực.

Hệ thống cảm biến của DJI Romo có thể phát hiện các vật thể nhỏ. Ảnh: DJI

Về khả năng làm sạch, DJI Romo sở hữu lực hút tối đa lên tới 25.000Pa, nằm trong nhóm cao nhất trên thị trường robot hút bụi hiện nay. Mức lực hút này cho phép thiết bị xử lý bụi mịn, tóc, lông thú cưng và các mảnh vụn trên nhiều bề mặt khác nhau như sàn gỗ, sàn gạch hoặc thảm.

Hệ thống con lăn kép chống rối giúp hạn chế tình trạng kẹt tóc, đồng thời duy trì hiệu suất hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Thiết bị đi kèm dock sạc thông minh tích hợp nhiều chức năng tự động. Dock có thể hút rác từ robot vào túi chứa riêng, giặt và sấy khô khăn lau, đồng thời thực hiện khử khuẩn và khử mùi. Hệ thống cũng tự động bổ sung nước lau sàn khi cần thiết. Nhờ cấu trúc dock “all-in-one”, người dùng gần như không cần can thiệp vào quá trình vệ sinh robot sau mỗi chu kỳ làm sạch.

DJI Romo đi kèm dock sạc thông minh tích hợp nhiều chức năng tự động. Ảnh: DJI

DJI Romo sử dụng pin dung lượng lớn, cho phép vận hành liên tục tới ba giờ sau mỗi lần sạc. Thời lượng này đủ để làm sạch không gian từ 150 đến 200 m². Thời gian sạc đầy khoảng 2,5 giờ giúp robot nhanh chóng quay lại chu kỳ hoạt động tiếp theo.

Ngoài chức năng làm sạch, DJI Romo còn tích hợp hệ thống kết nối thông minh thông qua ứng dụng DJI Home. Người dùng có thể theo dõi bản đồ căn nhà theo thời gian thực, thiết lập lịch dọn dẹp tự động, điều khiển robot từ xa hoặc chỉ định khu vực cần vệ sinh. Camera và cảm biến tích hợp cũng cho phép robot hoạt động như một thiết bị giám sát di động trong nhà.

Người dùng có thể theo dõi bản đồ căn nhà theo thời gian thực qua DJI Romo. Ảnh: DJI

DJI cung cấp ba phiên bản thiết kế cho dòng sản phẩm mới gồm Romo S, Romo A và Romo P. Trong đó Romo S tập trung vào phong cách tối giản, Romo A cân bằng giữa thiết kế và hiệu năng, còn Romo P là phiên bản cao cấp với thiết kế trong suốt mang phong cách công nghệ.

Tại Việt Nam, DJI Romo được phân phối và bảo hành chính hãng bởi Roboboss. Người dùng có thể tìm hiểu thông tin và đặt mua Robot hút bụi lau nhà thông minh DJI Romo thông qua hệ thống bán lẻ FlycamPro: https://flycampro.vn/products/dji-romo

Về Roboboss: Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ RoBoBoss là nhà phân phối Uỷ Quyền các sản phẩm của thương hiệu DJI từ năm 2010 với nhãn hiệu bán lẻ FlycamPro và là đơn vị độc quyền vận hành trung tâm dịch vụ sau mua DJI ASC dưới sự uỷ quyền và tuân theo mọi quy định chất lượng nghiêm ngặt của DJI tại thị trường Việt Nam.

Theo kế hoạch, DJI Romo mở bán với ba mức giá dự kiến: Romo S 22,99 triệu đồng, Romo A 25,99 triệu đồng và Romo P 32,99 triệu đồng. Sản phẩm bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 4/3/2026 thông qua website và các cửa hàng bán lẻ đối tác.

Việc ra mắt DJI Romo cho thấy DJI đang mở rộng chiến lược công nghệ từ lĩnh vực drone sang các thiết bị thông minh trong gia đình, đồng thời tận dụng thế mạnh về cảm biến, điều hướng và trí tuệ nhân tạo để phát triển những sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.