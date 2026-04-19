Mặc mưa lớn, hơn 60.000 du khách vẫn nô nức hành hương Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Mặc dù còn 7 ngày nữa mới đến chính Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, sáng 19/3, số lượng người đến hành hương cùng các phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh. Thời tiết liên tục thay đổi, lượng mưa lớn kéo dài nhưng lượng du khách thập phương về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng vẫn tăng cao, tạo nên không khí hành hương sôi động những ngày cận Giỗ. Theo thống kê từ Ban quản lý, sau 3 ngày khai mạc Tuần văn hoá , hiện có hơn 60 nghìn lượt khách đến thăm quan chiêm bái

Được biết, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10-3 âm lịch hàng năm đã trở thành điểm hẹn tâm linh của người dân Việt Nam. Theo ghi nhận thực tế phóng viên Điện tử và Ứng dụng, ngay từ sáng sớm, từng dòng người đã nối dài lên các tuyến đường dẫn vào khu di tích.

Dù thời tiết có mưa lớn nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển hợp lý, không để xảy ra ùn ứ, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đoạn đường từ cổng Đền bắt đầu lên núi Nghĩa Lĩnh, từng đoàn người đến từ các tỉnh thành trong và ngoài nước ùn ùn đổ về.

Trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, đợi tạnh mưa, lượng người toả ra lên lễ Đền đông, đoạn đường lên núi Nghĩa Lĩnh lại càng đông và có lúc tắc nghẽn cục bộ, đi lại khó khăn.

Để tránh gây nguy hiểm, lực lượng Công an đã có lúc yêu cầu các đoàn tạm dừng, ko gây chen lấn, ùn ứ, xô đẩy dẫn đến mất an ninh trật tự.

Lực lượng y tế luôn túc trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra.

Du khách vẫn giữ ý thức trật tự, chấp hành hướng dẫn của ban tổ chức, góp phần đảm bảo không khí lễ hội văn minh.

Du khách thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn tới các vị Vua Hùng đã có công dựng nước.

Dưới sân lớn trung tâm Khu di tích, còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, sinh hoạt cộng đồng như Hội trại đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Bà con đồng bào dân tộc Mường trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện lòng tự tôn, gìn giữ giá trị bản sắc văn hoá dân tộc giữa dòng chảy văn hoá công nghiêp.

Trao đổi với phóng viên Điện tử và Ứng dụng, bà Trương Thị Ngọc (xã Tân Lạc) chia sẻ: "Nay là lần thứ ba tôi quay trở lại Di tích kể từ năm 2017. Trước khi nghỉ hưu, tôi công tác tại Mặt trận Tổ quốc của xã, từng cùng đoàn địa phương đến dâng hương ngày Giỗ tổ Vua Hùng, trân trọng và biết ơn giá trị lịch sử, văn hoá cùng không khí của lễ hội nên hôm nay tôi và các chị em tiếp tục quay lại hành hương".

"Điều đặc biệt của Lễ hội năm nay, sau sát nhập ba địa phương Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hoà Bình về một tỉnh, các địa phương cùng hội tụ, lễ hội được tổ chức quy mô lớn, trang trọng, phong phú hơn, tạo không khí phấn khởi, đa dạng sắc màu văn hoá và khiến tôi thêm tự hào vì mình cũng trở thành một phần người con đất Tổ".

Bà Trương Thị Ngọc (xã Tân Lạc)

Bạn Nguyễn Thị Tường Vi ( tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Đây là lần thứ hai em được đi Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. Lần gần nhất cách đây khoảng 3 năm, so với lần đi trước, em nhận thấy cảnh quan khu di tích hiện nay khang trang, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Em mong rằng, nếu sắp xếp được thời gian, em sẽ cùng bố mẹ quay lại để trải nghiệm hoạt động chính Mùng 10 tới".

Bạn Nguyễn Thị Tường Vi ( tỉnh Thái Nguyên)

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