Phú Thọ: Trình diễn đồ hoạ 3D trên nền Visual Art khai mạc Lễ giỗ tổ Vua Hùng 2026

Sự kiện Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách, khẳng định quy mô và vị thế của một lễ hội mang tầm quốc gia. Trên nền đồ họa Visual Art 3D, Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 diễn ra ấn tượng, tôn vinh tính trang trọng và quy mô tầm vóc quốc gia.

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là sự kiện văn hóa trọng đại của tỉnh Phú Thọ, mà còn là ngày hội chung của cả dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hôm nay đã và đang phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh, trở thành trung tâm kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch và đầu tư. Với tinh thần hướng về cội nguồn, lễ hội năm nay được tổ chức quy mô, sáng tạo, vừa tôn vinh giá trị di sản, vừa quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đánh trống khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Ngay sau nghi thức đánh trống khai hội, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” mở màn với quy mô lớn, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân. Sân khấu được thiết kế hiện đại, kết hợp nhiều lớp không gian, tạo hiệu ứng thị giác rõ nét. Chương trình tái hiện lịch sử thời đại Hùng Vương, đồng thời lồng ghép các giá trị văn hóa tiêu biểu như Hát Xoan, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng - những di sản đã được quốc tế ghi nhận.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Nội dung chương trình được xây dựng theo ba phần, dẫn dắt người xem đi từ cội nguồn đến hiện tại và hướng tới tương lai. Phần đầu tập trung khắc họa truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ và quá trình dựng nước. Phần tiếp theo tôn vinh các giá trị di sản đặc sắc của vùng Đất Tổ thông qua các loại hình diễn xướng dân gian. Phần cuối thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập với những tiết mục mang âm hưởng hiện đại, khẳng định khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Năm 2026, ban tổ chức triển khai nhiều đổi mới về quy mô và phương thức tổ chức. Lễ hội huy động sự tham gia của 148 xã, phường thông qua 18 cụm liên kết, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, phản ánh rõ bản sắc từng vùng. Các hoạt động không chỉ diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng mà còn lan tỏa tới nhiều địa bàn trong tỉnh, góp phần mở rộng phạm vi hưởng thụ văn hóa cho người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn là việc khôi phục lễ hội văn hóa dân gian đường phố. Hoạt động này quy tụ nhiều loại hình truyền thống như trò chơi dân gian, diễn xướng cộng đồng, góp phần tăng tính tương tác và gắn kết. Bên cạnh đó, hệ thống hội trại được tổ chức bài bản, tái hiện không gian sinh hoạt của cư dân Bắc Bộ và đồng bào Mường, kết hợp các trải nghiệm như gói bánh chưng, giã bánh dày, bắn nỏ, thi đấu cờ tướng.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Song song với lễ khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa - du lịch được triển khai ngay từ những ngày đầu. Các chương trình trưng bày chuyên đề về thời đại Hùng Vương, hội sách, biểu diễn Hát Xoan tại đình cổ, cùng các loại hình nghệ thuật như múa rối nước, chiêng Mường đã tạo nên chuỗi trải nghiệm phong phú. Lần đầu tiên, triển lãm mỹ thuật quốc tế được tổ chức, mở rộng không gian giao lưu và quảng bá hình ảnh Đất Tổ ra bên ngoài.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao và thương mại như hội chợ, giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, marathon, bơi chải… góp phần đa dạng hóa sản phẩm lễ hội, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Công tác tổ chức các nghi lễ trọng tâm như dâng hương các Vua Hùng, giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tính trang nghiêm và đúng truyền thống.

Thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch, tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh quảng bá các điểm đến nổi bật như Tây Thiên, Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, khoáng nóng Thanh Thủy và hồ Hòa Bình. Việc kết nối các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa giúp địa phương xây dựng hình ảnh điểm đến đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm du khách.

Lễ hội Đền Hùng năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26/4, tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt của quốc gia. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, lễ hội còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân. Với cách tổ chức ngày càng chuyên nghiệp và sáng tạo, Phú Thọ từng bước đưa giá trị di sản trở thành nguồn lực phát triển bền vững, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hướng về cội nguồn trong cộng đồng.