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ABBank ra mắt 'Tích lũy An Gia' hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn

Nhất Tâm

Nhất Tâm

14:31 | 06/09/2026
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Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa ra mắt Giải pháp Tích lũy An Gia, cho phép khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính trong 1-10 năm, kết hợp giữa tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe.
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Ngày 5/9, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chính thức ra mắt Giải pháp Tích lũy An Gia – giải pháp tài chính tiên phong với ba giá trị vượt trội đồng hành cùng khách hàng: gửi góp linh hoạt theo khả năng, gia tăng giá trị tích lũy thông qua đầu tư cam kết lợi suất và đồng hành bảo vệ sức khỏe cho khách hàng bằng bảo hiểm sức khỏe trong suốt quá trình tích lũy.

ABBank ra mắt giải pháp Tích lũy An Gia, hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn
Tích lũy An Gia – giải pháp tài chính tiên phong từ ABBank với ba giá trị vượt trội đồng hành cùng khách hàng kiến tạo tương lai hạnh phúc.

Mô tả ngắn gọn, khách hàng chọn mục tiêu tích lũy theo thời gian phù hợp (từ 1- 10 năm) với mức khởi điểm tối thiểu là 50 triệu đồng và tích lũy tối thiểu 5 triệu đồng/tháng. Khách hàng duy trì kỷ luật tài chính tích lũy hàng tháng và lựa chọn tỷ lệ phân bổ tiết kiệm và/hoặc đầu tư theo số tiền gốc đóng vào.

Với số tiền tiết kiệm, khách hàng sẽ hưởng lãi suất tiết kiệm cố định 7%/năm cho năm đầu tiên, và với số tiền đầu tư, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn theo thông báo của đối tác hợp tác với ABBank tại từng thời điểm áp dụng. Khách hàng sẽ không bị trừ bất kỳ khoản phí quản lý nào.

Ngoài ra, khách hàng còn có quyền lợi 1 gói bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian tích lũy với mức chi trả lên tới 3 triệu đồng/ngày nằm viện. Các lựa chọn tích lũy được khách hàng chủ động thực hiện và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng ngân hàng số ABBank.

Một kế hoạch tài chính, ba giá trị đồng hành

Tích lũy An Gia là giải pháp tài chính tiên phong trao quyền cho khách hàng chủ động lựa chọn, xây dựng một kế hoạch tích lũy phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính của bản thân thông qua ba giá trị vượt trội.

ABBank ra mắt giải pháp Tích lũy An Gia, hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn
Với giải pháp Tích lũy An Gia, khách hàng được chủ động lựa chọn, xây dựng một kế hoạch tích lũy phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính của bản thân.

Linh hoạt theo thực tế: Tùy thuộc vào thu nhập và thực tế của bản thân/gia đình để khách hàng chọn số tiền mục tiêu tích lũy trong tương lai. Khách hàng có thể lựa chọn thời gian tham gia từ 1 đến 10 năm, được chủ động điều chỉnh số tiền đóng phù hợp với khả năng tài chính thực tế; số tiền tối thiểu lần đầu từ 50 triệu đồng và tối thiểu từ 5 triệu đồng tích lũy hàng tháng. Sự linh hoạt này giúp khách hàng vừa duy trì kỷ luật tài chính, vừa chủ động thích ứng khi nguồn tiền thay đổi trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Gia tăng giá trị tích lũy, đảm bảo hiệu suất đầu tư: Điểm khác biệt vượt trội của giải pháp nằm ở cách nguồn tiền tích lũy của khách hàng được vận hành. Tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm – đầu tư do chính khách hàng quyết định. Phần tiết kiệm tạo nền tảng ổn định, trong khi phần đầu tư sẽ giúp gia tăng giá trị dòng tiền. Tại hạng mục đầu tư, tỷ suất lợi nhuận được đối tác của ABBank cam kết cố định theo từng năm nhằm tối ưu hiệu quả sinh lời, giúp khách hàng cân bằng giữa kỳ vọng tăng trưởng và sự an tâm cho một kế hoạch dài hạn.

An tâm sức khỏe – bảo vệ tích lũy: một giá trị nhân văn từ ABBank gửi tới khách hàng thông qua giải pháp Tích lũy An Gia. Theo đó, khách hàng tham gia giải pháp còn được quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khi ốm đau mà không khấu trừ vào nguồn tiền tiết kiệm – đầu tư, giúp bảo vệ và tối ưu mục tiêu tích lũy.

ABBank ra mắt giải pháp Tích lũy An Gia, hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn

Tùy kế hoạch lựa chọn, khách hàng có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng, cùng quyền lợi trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu/năm và thời gian bảo vệ tới 71 tuổi. Quyền lợi này tạo thêm lớp bảo vệ, giúp khách hàng yên tâm khi cần chăm sóc sức khỏe.

Chủ động kiến tạo tương lai vững chắc tài chính

Giải pháp Tích lũy An Gia là hành động cụ thể để ABBank hiện thực hóa định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” với khách hàng. ABBank tin rằng, để tạo lập được một tương lai hạnh phúc, nền tảng tài chính vững chắc là yếu tố quan trọng quyết định điều đó.

Tuy nhiên, để có một khoản tiền lớn phục vụ cho các nhu cầu khác nhau trong tương lai: nghỉ hưu, đầu tư giáo dục cho con, hay đơn giản là mua ô tô, đổi nhà... đang được hầu hết khách hàng tích lũy từ khoản thu nhập hàng tháng. Tích lũy An Gia là giải pháp giúp khách hàng tối ưu khoản tích lũy đó, thực hiện kỷ luật tài chính và mang lại những giá trị cộng thêm vượt trội.

Ông Đan Ngọc Anh, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân ABBank cho biết: “Tích lũy An Gia thể hiện sự chuyển dịch trong cách ABBank phục vụ khách hàng: từ cung cấp từng sản phẩm sang xây dựng giải pháp theo mục tiêu dài hạn, đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa những dự định cho tương lai thành kế hoạch bắt đầu từ hôm nay”.

Nhân dịp ra mắt Giải pháp Tích lũy An Gia, ABBank dành tặng 2.000 khăn lụa phiên bản đặc biệt cho những khách hàng đầu tiên. Số lượng quà tặng có hạn và áp dụng theo thể lệ chương trình.

Quyền lợi, điều kiện tham gia và các nội dung liên quan đến Tích lũy An Gia được áp dụng theo quy định của ABBank tại từng thời kỳ.

ABBank Tích lũy An Gia

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 147,600
Hà Nội - PNJ 144,100 147,600
Đà Nẵng - PNJ 144,100 147,600
Miền Tây - PNJ 144,100 147,600
Tây Nguyên - PNJ 144,100 147,600
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 147,600
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 14,760
Miếng SJC Nghệ An 14,460 14,760
Miếng SJC Thái Bình 14,460 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 14,810
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 14,810
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 14,810
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,120 14,720
Trang sức 99.99 14,130 14,730
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 14,762
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 14,763
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 1,471
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 1,472
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 1,461
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 144,653
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 109,736
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 99,508
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 8,928
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 85,335
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 6,108
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cập nhật: 06/09/2026 22:45
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AUD 18231 18506 19083
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CHF 31533 31913 32561
CNY 0 3840 3936
EUR 29628 29849 30930
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KRW 0 18 20
NZD 0 15012 15597
SGD 20025 20307 20884
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Cập nhật: 06/09/2026 22:45
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,845 - -
USD(10-20) 24,845 - -
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Cập nhật: 06/09/2026 22:45

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