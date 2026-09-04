“Trọn góc nhìn, Trọn kì quan” cùng DJI Osmo 360 II

Đặc biệt, với khả năng quay 8K/60fps bản địa (native), sản phẩm là tuyên ngôn của RoBoBoss về việc trao quyền năng sáng tạo tuyệt đối cho các nhà làm phim, vận động viên mạo hiểm và những người đam mê công nghệ tại Việt Nam.

Sở dĩ nói DJI Osmo 360 mở chương mới của công nghệ hình ảnh, là bởi nhờ sức mạnh cốt lõi nằm ở hệ thống cảm biến Square HDR 1/1.1inch kép mang tính cách mạng, DJI Osmo 360 với thiết kế tối ưu cho góc nhìn 360°, mỗi cảm biến sở hữu diện tích thu sáng tương đương với cảm biến 1inch truyền thống (tỷ lệ 4:3), nhưng điểm đột phá nằm ở việc tăng hiệu suất sử dụng cảm biến thêm 25%.

DJI Osmo 360 II có thể ghi hình 8K liên tục

Sự gia tăng hiệu suất này không chỉ là một con số kỹ thuật, nó còn là thiết bị vận hành mát hơn, kéo dài thời gian ghi hình 8K liên tục, trong khi khẩu độ f/1.9 và kích thước pixel lớn 2.4 μm đã giúp Osmo 360 II mang đến khả năng quay video 360° 8K/60fps native với độ sắc nét vượt trội. Ngay cả trong những tình huống tốc độ cao như nhảy dù hay đua xe, mọi khung hình đều được bảo toàn chi tiết, không hiện tượng mờ nhòe (motion blur), mang lại sự mượt mà đến kinh ngạc.

Nhiều người cho rằng, dải động (dynamic range) là thước đo của sự tự do trong sáng tạo. Osmo 360 II thiết lập một tiêu chuẩn mới với dải động lên tới 14.5 stop, cho phép bảo toàn chi tiết hoàn hảo từ vùng sáng rực rỡ đến vùng tối sâu thẳm. Đặc biệt, đối với các nhà làm phim hậu kỳ chuyên sâu, thiết bị hỗ trợ profile màu D-Log M với dải động 13.5 stop, đảm bảo sự đồng nhất hoàn hảo với hệ sinh thái màu sắc chuyên nghiệp của DJI.

Osmo 360 II đó chính là có thể đương đầu với những môi trường khắc nghiệt nhất mà không làm thỏa hiệp thẩm mỹ

Đặc biệt thuật toán AI SuperNight 2.0 sẽ trực tiếp can thiệp để khử nhiễu thông minh. Ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu (trên 10 lux), các thước phim vẫn giữ được độ trong trẻo, biến những khoảnh khắc đời thường dưới ánh đèn phố thị trở thành những tác phẩm điện ảnh sống động.

Một trong những ưu thế của Osmo 360 II đó chính là có thể đương đầu với những môi trường khắc nghiệt nhất mà không làm thỏa hiệp thẩm mỹ. Theo đó DJI Osmo 360 có ống kính siêu cứng: nhờ sử dụng công nghệ tráng phủ màng quang học ion thế hệ mới, thấu kính có khả năng chịu được 2.000 lần ma sát bằng bổi sắt, đảm bảo độ trong suốt bền bỉ theo thời gian. Thiết kế ống kính có thể thay thế nhanh chóng, giúp người dùng tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa vòng đời sản phẩm trong trường hợp xảy ra va chạm. Và để trở thành một thiết bị hoàn hảo, DJI Osmo 360 còn đạt chuẩn kháng nước IP68, chịu được độ sâu 10 mét mà không cần vỏ.

DJI Osmo 360 đảm bảo độ chính xác quang học tuyệt đối khi quay dưới nước

Đặc biệt để đảm bảo độ chính xác quang học tuyệt đối dưới nước, nơi khúc xạ ánh sáng thường gây biến dạng hình ảnh qua thấu kính mắt cá.

RoBoBoss, nhà phân phối các sản phẩm DJI tại Việt Nam khuyến nghị người dùng nên sử dụng vỏ bảo vệ chuyên dụng để đạt độ sâu 50 mét với khoảng cách ghép nối an toàn (safe stitching distance) là 1 mét. Trong điều kiện thông thường, khoảng cách ghép nối an toàn lý tưởng là ≥ 75 cm để tránh hiện tượng bóng ma (ghosting).

Để mang đến sự trải nghiệm liền mạch, công nghệ NFC Quick Connect cho phép kết nối một chạm với ứng dụng DJI Mimo. Hệ thống âm thanh OsmoAudio cho phép kết nối trực tiếp với DJI Mic 3 hoặc Mic Mini 2 mà không cần bộ thu, kết hợp mảng 4 mic tích hợp mang lại chất âm trung thực và khả năng lọc gió ấn tượng.

Máy sở hữu thông số ấn tượng

Sản phẩm sẽ bao gồm 128GB (105GB khả dụng), viên pin 2150 mAh cho 100 phút quay 8K/30fps liên tục và khả năng sạc nhanh 80% chỉ trong 22 phút, đảm bảo dòng chảy sáng tạo không bao giờ bị ngắt quãng.

Osmo 360 II Standard Combo hiện đang có giá 13,860,000 đồng

Osmo 360 II Adventure Combo có giá bán 16,650,000 đồng

Và Osmo 360 II Limitless Riding Combo được bán với giá 14,650,000 đồng

Chi tiết xem thêm tại: https://dji.com.vn/