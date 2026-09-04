BYD Việt Nam khởi động "Chiến dịch 120 ngày thần tốc"* từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 31/12/2026 trên toàn quốc, chương trình mang đến cơ hội vàng để người tiêu dùng Việt sở hữu một trong các dòng xe năng lượng mới thông qua chuỗi chính sách bán hàng vượt trội: hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ, ưu đãi giá bán, tặng gói bảo hiểm vật chất, bộ sạc chính hãng cùng ưu đãi cho ứng dụng thông minh BYD App.

Chương trình “Chiến dịch 120 ngày thần tốc”* đóng vai trò là đòn bẩy trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của BYD Việt Nam. Bằng việc đồng bộ chính sách ưu đãi hấp dẫn trên toàn bộ hệ thống nhà phân phối (NPP), BYD Việt Nam kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người tiêu dùng cá nhân cũng như các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp cận những giải pháp di chuyển thông minh, an toàn và tiết kiệm chi phí vận hành. Thông qua chiến dịch này, BYD Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó dài hạn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông xanh bền vững tại thị trường Việt Nam.

BYD Fest 102 Mùa 2 diễn ra ngày 23/7 tại TP. HCM

Gói giải pháp ưu đãi toàn diện cho người sở hữu xe BYD

Không chỉ áp dụng các khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp, BYD Việt Nam còn trang bị đồng bộ các gói tiện ích thiết thực giúp tối ưu hóa chi phí sử dụng hàng ngày cho khách hàng. Các gói ưu đãi bao gồm:

Giải pháp sạc trọn gói tại nhà: Tặng kèm bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (đã bao gồm phí lắp đặt), thiết bị sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L (tùy dòng xe)

Bảo vệ toàn diện: Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất cho nhiều dòng xe chủ lực.

Hệ sinh thái kết nối thông minh: Tặng ứng dụng BYD App hoặc ưu đãi 50% giá bán lẻ ứng dụng.

Phụ kiện & Quà tặng chính hãng: Bộ thảm sàn thiết kế riêng cho từng dòng xe và các phần quà giá trị.

Danh mục áp dụng bao gồm toàn bộ các dòng xe thuần điện (EV) và xe hybrid cắm sạc (DM-i Super Hybrid) hiện hành của BYD tại Việt Nam, từ xe hatchback đô thị, sedan, MPV đa dụng cho đến các mẫu SUV cao cấp.

BYD Fest 102 Mùa 2 đến Hà Nội - Điểm hẹn lý tưởng cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng Thủ đô Hà Nội

Tiếp nối thành công tại TP.Hồ Chí Minh với cột mốc ấn tượng 457 xe được chốt cọc chỉ trong 24 giờ, BYD Fest 102 Mùa 2 chuẩn bị đổ bộ thị trường Hà Nội.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 17/09/2026 tại Trống Đồng Palace Lãng Yên (Số 2 Phố Lãng Yên, phường Hồng Hà).

Đây được xem là tâm điểm chú ý của thị trường xe năng lượng mới trong tháng 9, mang đến giải pháp di chuyển xanh cùng những chính sách hỗ trợ tài chính vượt trội cho người tiêu dùng.

Tại sự kiện lần này, BYD Việt Nam cùng hệ thống đối tác chiến lược mang đến chuỗi chính sách ưu đãi bùng nổ, đặc biệt dành riêng cho các dòng xe năng lượng mới trọng điểm. Điểm nhấn nổi bật là mẫu hatchback đô thị BYD DOLPHIN với tổng giá trị ưu đãi kỷ lục lên đến 125 triệu đồng. Bên cạnh đó, các dòng xe như BYD M6 và BYD SEAL 5 cũng nhận được hàng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn.

BYD DOLPHIN

Đặc biệt, khách hàng đặt cọc mua xe mới tại sự kiện sẽ được tùy chọn một trong hai gói quà tặng gồm bộ sạc treo tường 7kW hoặc gói bảo hành pin mở rộng lên tới 8 năm/300.000 km. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng ưu đãi giảm 50% phí mua BYD App và bộ sạc treo tường 7kW theo chính sách bán hàng trong tháng.

BYD M6

Các đối tác chiến lược cũng tham gia tiếp sức toàn diện: Grab mang đến gói hỗ trợ đặc quyền cho các tài xế chuyển đổi sang xe điện BYD với chính sách đảm bảo thu nhập lên tới 40 triệu VNĐ/tháng và hỗ trợ nâng cấp lên chuẩn GrabCar Plus. Ở mảng tài chính, các Ngân hàng Shinhan Bank, Ngân hàng VPBank triển khai gói vay lên tới 85% giá trị xe cùng mức lãi suất ưu đãi đặc quyền chỉ từ 8,4%/năm.

BYD SEAL 5

Bên cạnh đó, đối tác hạ tầng sạc Bitcharge, Charge+ cùng các đơn vị bảo hiểm uy tín như Bảo Việt, MIC và DBV cũng đồng hành cung cấp các gói ưu đãi lắp đặt trụ sạc tại nhà và phí bảo hiểm vật chất tối ưu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cả khách hàng cá nhân lẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Không dừng lại là một sự kiện mua sắm đi kèm ưu đãi, BYD Fest 102 Mùa 2 còn được định hình là một diễn đàn uy tín để đồng hành lâu dài, giải đáp những nỗi bận tâm thực tế và giúp các bác tài, doanh nghiệp vận tải tối ưu bài toán chi phí đầu tư, gia tăng lợi nhuận. Sự kiện như một hệ sinh thái giải pháp toàn diện góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh mạnh mẽ trong hạ tầng giao thông đô thị và lan tỏa những giá trị tích cực, bền vững cho cộng đồng.

BYD Fest 102 Mùa 2 diễn ra ngày 23/7 tại TP. HCM

Song song với chuỗi ưu đãi hấp dẫn tại ngày hội BYD Fest 102 Mùa 2 ở Hà Nội, BYD mang đến một tháng 9 đầy sôi động cho thị trường ô tô Việt Nam khi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe năng lượng mới chất lượng cao cùng chi phí đầu tư tối ưu nhất.

Sự cam kết của thương hiệu còn được khẳng định qua chính sách hậu mãi vượt trội: tất cả dòng xe BYD đều hưởng chế độ bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, riêng hệ thống Pin Blade, mô-tơ điện và bộ điều khiển điện tử được bảo hành lên tới 8 năm hoặc 160.000 km. Đáng chú ý, chu kỳ bảo dưỡng định kỳ dành cho xe thuần điện cũng được kéo dài lên mốc 20.000 km hoặc 12 tháng góp phần giảm số lần bảo dưỡng định kỳ, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí sử dụng cho khách hàng.

Chi tiết chương trình ưu đãi:

STT DÒNG XE KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG (*) 1 BYD SEAL 5 PREMIUM (MY 2025) 100% phí trước bạ (trị giá 69.600.000 VNĐ).

Tiền mặt 15.000.000 VNĐ

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ**). 2 BYD SEAL 5 PREMIUM (MY 2026) 50% phí trước bạ (trị giá 34.800.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ**). 3 BYD DOLPHIN (MY 2026) Tiền mặt 43.000.000 VNĐ

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.300.000 VNĐ**)

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ**). 4 BYD SEALION 6 PREMIUM 50% phí trước bạ (trị giá 46.800.000 VNĐ**).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.300.000 VNĐ**).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ**).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ**). 5 BYD M6 STANDARD Tiền mặt 10.000.000 VNĐ

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ**). 6 BYD ATTO 2 PREMIUM 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 7 BYD HAN EV, PERFORMANCE-AWD (MY 2025) Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ**).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 17.900.000 VNĐ**).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ**).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ**, đã bao gồm phí lắp đặt). 8 BYD HAN EV, PERFORMANCE-AWD (MY 2026) 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, đã bao gồm phí lắp đặt). 9 BYD SEALION 8 PERFORMACE-AWD (MY 2025) Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ**).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 18.900.000 VNĐ**).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ**).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ**, đã bao gồm phí lắp đặt). 10 BYD SEALION 8 PERFORMACE-AWD (MY 2026) 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ**).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ**).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD và 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ**, đã bao gồm phí lắp đặt). 11 BYD M9 ADVANCED và BYD M9 PREMIUM 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ)**.

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.897.560 VNĐ).

Quà tặng trị giá tối đa 5.000.000 VNĐ**. 12 BYD APP 50% giá bán lẻ (trị giá 7.452.000 VNĐ)**.

*) Áp dụng tùy theo điều kiện đến trước của từng dòng xe khác nhau.

**) Giá bán đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.