BYD Việt Nam khởi động Tuần lễ Công nghệ, cơ hội lái thử SEALION và loạt mẫu xe mới

Thông tin thêm cho bạn Ngày 18/4/2025, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV hybrid thông minh Sealion 6, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ DM-i Super Hybrid xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Không chỉ là sản phẩm chiến lược mở màn năm 2025, Sealion 6 còn thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, lấy công nghệ làm trung tâm trong chiến lược điện hóa của hãng. Thiết kế hiện đại, hiệu suất vận hành vượt trội Sealion 6 sở hữu thiết kế theo ngôn ngữ Ocean Aesthetics, lấy cảm hứng từ sự chuyển động mềm mại của đại dương, kết hợp các đường nét hiện đại và đậm chất khí động học. Với kích thước tổng thể 4.775 x 1.890 x 1.670 mm, mẫu SUV này trở thành xe có thân hình lớn nhất phân khúc hạng C, đồng thời mang lại không gian nội thất rộng rãi cho cả gia đình. Điểm nhấn của Sealion 6 nằm ở hệ thống truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện mạnh mẽ, cho tổng công suất 214 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Nhờ cơ chế hoạt động thông minh, trong đó động cơ xăng chủ yếu làm nhiệm vụ phát điện, Sealion 6 có thể đạt mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,1L/100 km (khi pin đầy), thiết lập tiêu chuẩn mới về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc. Xe được trang bị pin Blade Battery 18,3 kWh, cho phép vận hành thuần điện đến 100 km, trong khi tổng quãng đường hỗn hợp có thể vượt mốc 1.200 km, lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển xa nhưng vẫn muốn trải nghiệm lái xe điện trong đô thị. Công nghệ hướng đến trải nghiệm người dùng Sealion 6 mang đến trải nghiệm cao cấp với loạt tính năng hiện đại như màn hình xoay 15,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển giọng nói tiếng Việt, sạc không dây kép 15W, và hệ thống âm thanh cao cấp Infinity 10 loa. Camera toàn cảnh tích hợp tính năng nhìn xuyên gầm cũng là điểm nổi bật hỗ trợ tối đa người lái trong các tình huống phức tạp. Bên cạnh các tính năng an toàn bị động đạt chuẩn A-NCAP, mẫu SUV mới của BYD còn tích hợp nhiều công nghệ an toàn chủ động trong gói ADAS, bao gồm: cảnh báo va chạm phía trước (FCW), phanh tự động khẩn cấp (AEB), cảnh báo và phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA & RCTB), hỗ trợ giữ làn (LDA), và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Ứng dụng thông minh và chính sách hậu mãi hấp dẫn Cùng với Sealion 6, BYD đồng thời ra mắt ứng dụng BYD App – công cụ quản lý phương tiện toàn diện, đóng vai trò như “chìa khóa thông minh” giúp người dùng điều khiển xe từ xa, kiểm soát điều hòa, định vị vị trí xe và theo dõi tình trạng pin/lốp ngay trên điện thoại. Mọi mẫu xe BYD tại Việt Nam đều đi kèm chính sách bảo hành lên đến 6 năm hoặc 150.000 km đối với thân xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho bộ pin – một trong những chính sách ưu đãi hàng đầu thị trường hiện nay. Giá bán cạnh tranh cho thị trường Việt BYD Sealion 6 được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản: Sealion 6 Dynamic: 799 triệu đồng (ưu đãi), 839 triệu đồng (niêm yết)

Sealion 6 Premium: 899 triệu đồng (ưu đãi), 936 triệu đồng (niêm yết) Giá ưu đãi dành cho 1.000 đơn đặt hàng đầu tiên, đã bao gồm thuế VAT và TTĐB. Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm Xám Harbour, Đen Delan và Trắng Arctic.