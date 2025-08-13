Samsung Việt Nam tổng kết dự án Samsung Innovation Campus 2024-2025

Dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus năm học 2024 – 2025 được chính thức khởi động tại NIC vào tháng 4 năm 2025 nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam – là những người sẽ dẫn dắt sự thành công của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam trong tương lai.

Ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ tại lớp học SIC tại NIC.

Trong chương trình SIC 2024-2025 triển khai tại NIC Hòa Lạc, Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng NIC triển khai 05 lớp đào tạo về Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), 03 lớp đào tạo về Internet Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT) và 04 lớp đào tạo về Dữ liệu lớn (Big Data), mang lại cơ hội được đào tạo về công nghệ cao cho 330 sinh viên đến từ nhiều trường đại học như trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội, trường Đại học FPT, trường Đại học Thương mại, Học viện Chính sách và Phát triển,…

Các khóa học trong chương trình được thiết kế trên nền tảng giáo dục kết hợp giữa kỹ năng công nghệ cốt lõi trong tương lai với các kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc trong thực tiễn. Các nội dung đào tạo này được lựa chọn thông qua việc thực hiện khảo sát phân tầng theo các xu hướng phát triển trong các ngành công nghiệp ở từng khu vực khác nhau, kết hợp với nhu cầu tuyển dụng tại các công ty lớn. Cùng với các kiến thức chuyên môn, Chương trình còn cung cấp cho học viên những nội dung liên quan đến kỹ năng hướng nghiệp.

Giảng viên và nhóm sinh viên chia sẻ kiến thức tại lớp học Samsung Innovation Campus.

Các học viên tham gia chương trình SIC tại NIC Hoà Lạc cũng đã được hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn miễn phí. Bên cạnh đó, các học viên đã có cơ hội gặp gỡ các kỹ sư làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung để có thêm định hướng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực IT trong tương lai.

Chia sẻ sau khóa học, em Mai Đình Đức Trung – sinh viên lớp IOT – đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội cho biết “Việc tham gia lớp IoT của chương trình SIC như mở ra một cánh cửa dẫn vào thế giới công nghệ kết nối. Từ những kiến thức lập trình cơ bản, mình được khám phá cách vận hành và ứng dụng IoT vào những dự án thực tiễn, biến ý tưởng thành sản phẩm. Không chỉ nắm vững kiến thức kỹ thuật, mình còn trưởng thành qua kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo, thuyết trình và giải quyết vấn đề. Đây không chỉ là một khóa học, mà là nền móng vững chắc để mình tự tin bước vào tương lai số.”

Nhóm sinh viên hào hứng trao đổi kiến thức tại lớp học Samsung Innovation Campus.

Đánh giá về chương trình, thầy Vũ Thành Vinh – giảng viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Thủy Lợi, hiện đang tham gia giảng dạy tại khóa học IoT cho biết “Chương trình SIC cho thấy Samsung đã có sự quan tâm rất lớn trong các hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Các em học sinh tham gia khóa học đã được trang bị nhiều kiến thức thực tiễn cùng nhiều kỹ năng mềm, qua đó giúp các em tự tin hơn. Sau khi học xong khóa học này, các bạn sinh viên phản hồi rất tích cực trong quá trình tham gia thực tập và làm việc ở các công ty. Nhiều bạn chia sẻ rằng khóa học này đã giúp các bạn có thêm điểm cộng khi xin việc. Cá nhân tôi đánh giá chương trình SIC này là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển như hiện nay. Rất hy vọng trong thời gian tới chương trình này sẽ tiếp tục duy trì và ngày càng phát triển”

Được triển khai lần đầu tiên trong năm học 2023 - 2024, năm nay là năm thứ 2 Samsung phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai các lớp học SIC tại NIC Hòa Lạc. Những kết quả đạt được từ chương trình này đã bước đầu chứng minh tính hiệu quả trong hợp tác đào tạo nhân tài công nghệ giữa Samsung và NIC, đáp lại lời kêu gọi của Chính phủ huy động các nguồn lực hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030.

Ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, chia sẻ: “SIC không chỉ cung cấp kiến thức công nghệ tiên tiến mà còn tạo sân chơi sáng tạo, giúp thế hệ trẻ Việt Nam sẵn sàng dẫn dắt cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao".