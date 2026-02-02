TV và màn hình OLED Samsung 2026 đạt chứng nhận NVIDIA® G-SYNC™ Compatible

Cụ thể, công nghệ NVIDIA G-SYNC cho phép đồng bộ tần số quét của màn hình với tốc độ khung hình từ GPU NVIDIA GeForce, giúp giảm hiện tượng xé hình và giật hình, mang lại trải nghiệm hình ảnh liền mạch hơn. Các mẫu đạt chứng nhận G-SYNC Compatible bao gồm OLED S95H, S90H, S85H và các màn hình gaming mới Odyssey G6 (G60H, G61SH).

“Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời một cách nhất quán, bất kể bạn chơi tựa game nào hay ở đâu. Với những đổi mới trên cả TV OLED và màn hình chơi game, chúng tôi mang đến nhiều sức mạnh, độ chính xác và mức độ đắm chìm hơn cho mọi game thủ.” ông Kevin Lee, Phó Chủ tịch Điều hành ngành hàng Màn hình Hiển thị, Samsung Electronics, chia sẻ.

TV Samsung 2026 đạt chứng nhận NVIDIA® G-SYNC™ Compatible

Trong đó, dòng TV Samsung OLED 2026 được thiết kế cho trải nghiệm chơi game hiệu năng cao. Các mẫu S95H và S90H hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz, trong khi S85H hỗ trợ đến 120Hz, mang lại chuyển động mượt mà và độ trễ thấp cho các tựa game tốc độ cao. Bên cạnh chứng nhận G-SYNC Compatible, dòng sản phẩm mới, còn hỗ trợ AMD FreeSync Premium Pro, đảm bảo hiệu năng HDR ổn định, không xé hình trên cả nền tảng PC và console.

Đáng chú ý, dòng OLED năm nay còn giới thiệu HDR10+ ADVANCED, chuẩn HDR thế hệ mới giúp cải thiện độ sáng, độ tương phản, chuyển động và độ chính xác màu sắc trên mọi loại nội dung.

Để tối ưu điều kiện xem, công nghệ chống chói độc quyền Glare Free của Samsung cũng được tích hợp trên các mẫu S95H và S90H, giúp giảm phản chiếu ánh sáng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị OLED.

Màn hình Odyssey G6 27inch (mẫu G60H)

Trong khi đó, màn hình Odyssey G6 27inch (mẫu G60H) thiết lập chuẩn mực mới cho gaming thi đấu khi trở thành màn hình đầu tiên đạt tần số quét 1.040Hz, nhờ tính năng Dual Mode. Tính năng này cho phép người chơi chuyển đổi linh hoạt giữa tốc độ khung hình siêu cao ở độ phân giải HD và hiệu năng QHD gốc lên đến 600Hz, mang lại độ rõ nét, tốc độ và khả năng phản hồi cần thiết cho các tựa game tốc độ cao, đòi hỏi độ chính xác.

Đối với game thủ cần chất lượng hình ảnh điện ảnh song song với hiệu năng thì Odyssey G6 27inch (mẫu G61SH) được trang bị tấm nền QD-OLED với độ phân giải QHD và tần số quét 240Hz chính là lựa chọn sáng giá. Ngoài độ tương phản sâu, màu sắc sống động và hiệu năng mượt mà, thì thời gian phản hồi 0,03ms GTG cùng HDR10+ GAMING, màn hình là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn hình ảnh đắm chìm mà không đánh đổi tốc độ.

Cả hai màn hình đều đạt chứng nhận NVIDIA G-SYNC Compatible, đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà, không xé hình, hạn chế giật hình, dù người chơi ưu tiên tốc độ khung hình cực cao, độ phân giải cao, hay cả hai yếu tố.