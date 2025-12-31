Điện tử tiêu dùng
ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

10:02 | 31/12/2025
ASUS chuẩn bị ra mắt thế hệ tiếp theo của dòng màn hình gaming cao cấp ROG Swift OLED PG32UCDM. Theo các thông tin rò rỉ, sản phẩm mới mang tên ROG Swift PG32UCDM3, sản phẩm tiếp tục sử dụng tấm nền QD-OLED 4K tần số quét 240Hz, đồng thời bổ sung công nghệ lớp phủ BlackShield nhằm khắc phục những hạn chế cố hữu của OLED trong môi trường nhiều ánh sáng.
ROG Swift PG32UCDM3 được xem là phiên bản thế hệ thứ ba của dòng PG32UCDM, hướng đến nhóm người dùng cao cấp như game thủ chuyên nghiệp và nhà sáng tạo nội dung. Dù ASUS chưa công bố chính thức, cấu hình bị lộ cho thấy đây là một bản nâng cấp tập trung vào chất lượng hiển thị và trải nghiệm HDR.

Về thông số kĩ thuật, màn hình được cho là sở hữu độ tương phản gần như vô hạn (khoảng 1.500.000:1), bao phủ 99% không gian màu DCI-P3 và được hiệu chỉnh màu sẵn tại nhà máy với sai số Delta E trung bình dưới 2.

Sản phẩm hỗ trợ Dolby Vision, HDR10 và đạt chứng nhận DisplayHDR 500 True Black, với độ sáng HDR tối thiểu khoảng 500 nit. Một số nguồn tin cho rằng Asus có thể sử dụng tấm nền QD-OLED thế hệ mới, cho độ sáng ổn định và cao hơn so với các phiên bản trước.

Điểm đáng chú ý nhất trên PG32UCDM3 là lớp phủ BlackShield Film. Theo thông tin rò rỉ, công nghệ này giúp cải thiện độ sâu của màu đen lên tới 40% so với các lớp phủ OLED truyền thống, đồng thời tăng khả năng chống trầy xước khoảng 2,5 lần.

Trong thực tế sử dụng, OLED dù có khả năng hiển thị màu đen tuyệt đối nhưng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng phản chiếu từ môi trường. BlackShield được kỳ vọng sẽ giảm phản xạ mà không làm mất đi đặc trưng độ tương phản cao của tấm nền OLED.

Bên cạnh đó, PG32UCDM3 cũng được nhắc đến với khả năng tăng cường độ sáng, một yếu tố quan trọng đối với trải nghiệm HDR và sử dụng trong không gian nhiều ánh sáng. Nếu được cải thiện đáng kể, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn của mẫu màn hình này so với các đối thủ QD-OLED hiện nay.

Về khả năng kết nối, sản phẩm được trang bị DisplayPort 2.1a chuẩn UHBR20, HDMI 2.1 và cổng USB-C hỗ trợ cấp nguồn lên tới 90W, đáp ứng nhu cầu sử dụng với laptop cao cấp. Màn hình được kỳ vọng vẫn giữ các trang bị quen thuộc của dòng ROG như chân đế công thái học và hệ thống đèn RGB.

Hiện tại, ASUS chưa công bố thời điểm ra mắt cũng như giá bán chính thức. Tuy nhiên, với việc phiên bản PG32UCDM đang được bán trong khoảng 900-1.000 USD, PG32UCDM3 nhiều khả năng sẽ có mức giá cao hơn. Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, đây có thể sẽ là một trong những mẫu màn hình QD-OLED cao cấp và đáng chú ý nhất trên thị trường gaming trong thời gian tới.

