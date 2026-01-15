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Microchip tung firmware bảo mật cho siêu máy tính AI cá nhân NVIDIA DGX Spark

Công Trí

Công Trí

09:35 | 15/01/2026
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Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) vừa phát hành phiên bản firmware riêng biệt cho bộ điều khiển nhúng MEC1723, tối ưu hoạt động siêu máy tính trí tuệ nhân tạo cá nhân của NVIDIA thông qua cơ chế xác thực mã hóa ECC-P384.

Hãng sản xuất vi mạch Microchip (Mỹ) phát hành phiên bản firmware mới dành riêng cho bộ điều khiển nhúng MEC1723. Phần mềm chạy trên nền tảng siêu máy tính AI cá nhân NVIDIA DGX Spark, tạo nền tảng quản lý tác vụ trí tuệ nhân tạo với mức độ bảo mật cao hơn các thế hệ trước.

Microchip phát hành Firmware chuyên biệt dành cho NVIDIA DGX Spark được sử dụng trong bộ điều khiển nhúng MEC1723 của mình
Microchip phát hành Firmware chuyên biệt dành cho NVIDIA DGX Spark được sử dụng trong bộ điều khiển nhúng MEC1723 của mình

Xác thực firmware theo tiêu chuẩn mật mã học

Bộ điều khiển nhúng MEC1723 vận hành quy trình xác thực firmware thông qua công nghệ mã hóa đường cong Elliptic Curve Cryptography chuẩn ECC-P384. NVIDIA ký số trực tiếp lên mã nguồn firmware, tạo lớp bảo vệ đầu tiên ngay khi máy tính khởi động.

Thiết bị hoạt động như thành phần đầu tiên nhận nguồn điện trong toàn bộ hệ thống laptop. Cơ chế xác minh mật mã học đảm bảo máy tính chỉ chạy phần mềm đã qua kiểm định an toàn từ nhà sản xuất, chặn các mối đe dọa từ firmware giả mạo.

MEC1723 điều phối hoạt động sạc pin, phát cảnh báo và chuyển trạng thái nguồn của hệ thống. Firmware mới tích hợp khả năng kiểm soát luồng điện đến từng linh kiện, giảm tiêu thụ năng lượng trong các tình huống máy hoạt động ở công suất thấp.

Bộ điều khiển giám sát thao tác quét phím và bàn phím, xác thực dữ liệu người dùng nhập vào trước khi truyền đến bộ xử lý trung tâm. Khả năng này nâng độ tin cậy của hệ thống nhập liệu, đặc biệt quan trọng với các ứng dụng yêu cầu bảo mật cao.

Giao diện mới cho nền tảng NVIDIA DGX

Firmware triển khai xử lý định dạng lệnh gói tin đơn nhất, vượt xa phương thức truyền dữ liệu theo byte thông thường. Cơ chế này tương thích trực tiếp với giao diện NVIDIA DGX, tối ưu tốc độ trao đổi thông tin giữa bộ điều khiển nhúng và các thành phần khác trong máy tính.

Hệ thống tích hợp bộ lọc Nhiễu điện từ EMI và Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh SRAM. Hai thành phần này làm việc song song với firmware, tăng hiệu suất tổng thể của nền tảng điện toán AI.

Ông Nuri Dagdeviren, Phó chủ tích Tập đoàn phụ trách bộ phận giải pháp điện toán an toàn của Microchip Technology nhận định: "Firmware MEC1723 của chúng tôi được tùy chỉnh để đảm bảo hoạt động tin cậy và chức năng tiên tiến dành cho kiến trúc NVIDIA DGX, đáp ứng các yêu cầu ngày càng phát triển của các sản phẩm máy khách."

Microchip thiết kế dòng bộ điều khiển nhúng MEC cho thế hệ máy tính xách tay và máy tính để bàn phục vụ ba lĩnh vực: công nghiệp, trung tâm dữ liệu và tiêu dùng cá nhân. Các thiết bị này cung cấp khả năng quản lý hệ thống, tính năng bảo mật và quản lý năng lượng phù hợp với nhu cầu điện toán hiệu suất cao hiện nay.

Quan hệ hợp tác giữa MicrochipNVIDIA tạo giải pháp firmware an toàn cho nền tảng máy tính thế hệ mới.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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