Microchip tung firmware bảo mật cho siêu máy tính AI cá nhân NVIDIA DGX Spark

Hãng sản xuất vi mạch Microchip (Mỹ) phát hành phiên bản firmware mới dành riêng cho bộ điều khiển nhúng MEC1723. Phần mềm chạy trên nền tảng siêu máy tính AI cá nhân NVIDIA DGX Spark, tạo nền tảng quản lý tác vụ trí tuệ nhân tạo với mức độ bảo mật cao hơn các thế hệ trước.

Microchip phát hành Firmware chuyên biệt dành cho NVIDIA DGX Spark được sử dụng trong bộ điều khiển nhúng MEC1723 của mình

Xác thực firmware theo tiêu chuẩn mật mã học

Bộ điều khiển nhúng MEC1723 vận hành quy trình xác thực firmware thông qua công nghệ mã hóa đường cong Elliptic Curve Cryptography chuẩn ECC-P384. NVIDIA ký số trực tiếp lên mã nguồn firmware, tạo lớp bảo vệ đầu tiên ngay khi máy tính khởi động.

Thiết bị hoạt động như thành phần đầu tiên nhận nguồn điện trong toàn bộ hệ thống laptop. Cơ chế xác minh mật mã học đảm bảo máy tính chỉ chạy phần mềm đã qua kiểm định an toàn từ nhà sản xuất, chặn các mối đe dọa từ firmware giả mạo.

MEC1723 điều phối hoạt động sạc pin, phát cảnh báo và chuyển trạng thái nguồn của hệ thống. Firmware mới tích hợp khả năng kiểm soát luồng điện đến từng linh kiện, giảm tiêu thụ năng lượng trong các tình huống máy hoạt động ở công suất thấp.

Bộ điều khiển giám sát thao tác quét phím và bàn phím, xác thực dữ liệu người dùng nhập vào trước khi truyền đến bộ xử lý trung tâm. Khả năng này nâng độ tin cậy của hệ thống nhập liệu, đặc biệt quan trọng với các ứng dụng yêu cầu bảo mật cao.

Giao diện mới cho nền tảng NVIDIA DGX

Firmware triển khai xử lý định dạng lệnh gói tin đơn nhất, vượt xa phương thức truyền dữ liệu theo byte thông thường. Cơ chế này tương thích trực tiếp với giao diện NVIDIA DGX, tối ưu tốc độ trao đổi thông tin giữa bộ điều khiển nhúng và các thành phần khác trong máy tính.

Hệ thống tích hợp bộ lọc Nhiễu điện từ EMI và Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh SRAM. Hai thành phần này làm việc song song với firmware, tăng hiệu suất tổng thể của nền tảng điện toán AI.

Ông Nuri Dagdeviren, Phó chủ tích Tập đoàn phụ trách bộ phận giải pháp điện toán an toàn của Microchip Technology nhận định: "Firmware MEC1723 của chúng tôi được tùy chỉnh để đảm bảo hoạt động tin cậy và chức năng tiên tiến dành cho kiến trúc NVIDIA DGX, đáp ứng các yêu cầu ngày càng phát triển của các sản phẩm máy khách."

Microchip thiết kế dòng bộ điều khiển nhúng MEC cho thế hệ máy tính xách tay và máy tính để bàn phục vụ ba lĩnh vực: công nghiệp, trung tâm dữ liệu và tiêu dùng cá nhân. Các thiết bị này cung cấp khả năng quản lý hệ thống, tính năng bảo mật và quản lý năng lượng phù hợp với nhu cầu điện toán hiệu suất cao hiện nay.

Quan hệ hợp tác giữa Microchip và NVIDIA tạo giải pháp firmware an toàn cho nền tảng máy tính thế hệ mới.