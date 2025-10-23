Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Con chip AI sắp ra mắt của Tesla có tên AI5 sẽ được sản xuất bởi Samsung tại Texas, cũng như bởi TSMC tại Arizona. Ảnh: Getty.

Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm giúp hãng xe điện Mỹ giảm phụ thuộc vào Nvidia, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua phát triển chip AI toàn cầu.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III, Musk cho biết Tesla đang hướng tới “sản xuất dư thừa chip AI5”, đồng nghĩa với việc những con chip không sử dụng trong xe hay robot của hãng có thể được tái sử dụng cho trung tâm dữ liệu AI nội bộ.

“Mục tiêu rõ ràng của chúng tôi là cung cấp đủ chip AI5,” Musk nhấn mạnh.

Tesla từng sử dụng GPU của Nvidia trong hệ thống Autopilot, nhưng đã chuyển sang chip tự thiết kế từ năm 2019. Dù vậy, Musk khẳng định hãng vẫn kết hợp cả hai dòng chip - dùng chip riêng để vận hành xe, nhưng vẫn sử dụng GPU Nvidia trong đào tạo mô hình AI.

“Chúng tôi không định thay thế Nvidia. Tesla dùng cả hai,” Musk nói, đồng thời cho biết công ty hiện sở hữu năng lực tính toán tương đương 81.000 chip Nvidia H100.

Được công bố lần đầu vào cuộc họp cổ đông năm 2024, AI5 là phiên bản mới nhất của phần cứng Autopilot, xử lý toàn bộ tín hiệu phục vụ tính năng tự lái.

Vào tháng 7, Samsung thông báo đã ký hợp đồng chip trị giá 16,5 tỷ USD với một “khách hàng giấu tên” - sau đó Musk xác nhận đó chính là Tesla.

Ban đầu, Musk nói TSMC sẽ đảm nhiệm chip AI5 và Samsung sẽ sản xuất AI6, nhưng đến nay, ông cho biết cả hai hãng đều cùng tham gia sản xuất AI5 tại Mỹ.

Musk cho biết AI5 nhỏ gọn và tối ưu hơn so với thiết kế chip của Nvidia hay AMD và nhấn mạnh: “Tesla chỉ cần đáp ứng nhu cầu của một khách hàng - chính là Tesla.”

Điều này cho phép đội ngũ thiết kế tùy chỉnh chip hoàn toàn, loại bỏ các bộ phận không cần thiết như GPU hoặc bộ xử lý tín hiệu, giúp tăng hiệu suất và giảm chi phí.

Theo Musk, AI5 có thể đạt hiệu suất/chi phí tốt gấp 10 lần so với chip AI đa năng hiện nay. “Nvidia đã làm rất tốt khi xử lý hàng loạt yêu cầu gần như không tưởng. Nhưng Tesla chọn cách đơn giản triệt để,” Musk nói thêm.

Công ty AI khác của Musk, xAI, hiện là khách hàng lớn của Nvidia và đang xây dựng siêu máy tính AI tại Memphis, Tennessee, sử dụng chip Grace Blackwell cao cấp. Đây là cơ sở thứ hai của xAI trong khu vực, minh chứng cho tham vọng mở rộng hệ sinh thái AI “Made in USA” của Musk.

Với việc AI5 được sản xuất trong nước, Tesla không chỉ tiến gần hơn đến mục tiêu tự chủ công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng chip Mỹ, trong bối cảnh các ông lớn như Google, Amazon và Microsoft cũng đang chạy đua phát triển chip AI riêng nhằm giảm sự thống trị của Nvidia.