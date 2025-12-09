Kinh tế số
Trump bật đèn xanh bán chip AI Nvidia H200 cho Trung Quốc

14:19 | 09/12/2025
Mới đây, Trump đã bật đèn xanh cho việc bán chip AI Nvidia H200 cho Trung Quốc nếu Mỹ hưởng 25% và Tập Cận Bình đã “phản hồi tích cực” về điều đó.
Trump bật đèn xanh cho việc bán chip AI Nvidia H200 cho Trung Quốc
Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ cho phép gã khổng lồ công nghệ Nvidia vận chuyển chip trí tuệ nhân tạo H200 cho “những khách hàng được chấp thuận” ở Trung Quốc và những nơi khác.

Trong một động thái gây chú ý giữa cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung, Tổng thống Donald Trump ngày thứ Hai cho biết Nhà Trắng sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo H200 sang Trung Quốc, với điều kiện chính phủ Mỹ được hưởng mức “hoa hồng” 25% trên doanh thu bán hàng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã “phản hồi tích cực” với đề xuất này, Trump thông báo trên nền tảng Truth Social.

Theo ông Trump, chính sách mới không chỉ duy trì việc làm trong ngành công nghệ Mỹ mà còn củng cố năng lực sản xuất bán dẫn nội địa. “Chính sách này hỗ trợ việc làm cho người Mỹ, củng cố ngành sản xuất của Hoa Kỳ và mang lại lợi ích cho người nộp thuế,” ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết Bộ Thương mại đang hoàn thiện chi tiết và sẽ áp dụng cơ chế tương tự với AMD, Intel cùng các tập đoàn bán dẫn lớn khác của Mỹ.

Nvidia và AMD đều từ chối bình luận sâu, nhưng Nvidia xác nhận họ “hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump”, xem đây là bước đi giúp ngành chip Mỹ cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa chuỗi cung ứng bán dẫn đang thay đổi nhanh chóng.

Nhượng bộ công nghệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại kéo dài

Động lực phía sau đề xuất của Trump xuất hiện trong thời điểm Washington và Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát thương mại công nghệ cao, đặc biệt là chip AI – yếu tố sống còn trong cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, Nvidia từng đồng ý chia sẻ 15% doanh thu từ việc bán chip tại Trung Quốc với chính phủ Mỹ vào tháng 8. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Trung Quốc được cho là đã cảnh báo các doanh nghiệp nội địa hạn chế sử dụng H20 – dòng chip Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc và bị cắt giảm hiệu năng để phù hợp với yêu cầu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

H200 là loại chip được Trump đề cập mạnh hơn H20 và nằm ở phân khúc cao cấp, dù không phải dòng hàng đầu của Nvidia như H100 hay H200 HGX.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng trong phiên giao dịch đầu tuần khi xuất hiện thông tin Bộ Thương mại sắp phê duyệt xuất khẩu H200 sang Trung Quốc, dù đà tăng hạ nhiệt về cuối phiên. Chứng khoán Nvidia vẫn tăng khoảng 2% sau giờ giao dịch.

Một phát ngôn viên Nvidia nói với CNBC: “Việc cung cấp H200 cho các khách hàng thương mại được phê duyệt tạo ra sự cân bằng cần thiết, mang lại lợi ích cho nước Mỹ.”

Bán dẫn - tâm điểm trong quan hệ Mỹ Trung

Chất bán dẫn đang là trung tâm của chiến lược AI toàn cầu và cũng là điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đây, khi Bắc Kinh áp hạn chế xuất khẩu đất hiếm, đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất chip cao cấp đã từng được chính quyền Trump từng đe dọa tăng mạnh thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc.

Sau cuộc gặp tại Hàn Quốc cuối tháng 10, Tổng thống Trump và ông Tập đạt một thỏa thuận thương mại tạm thời, trong đó Trung Quốc cam kết dừng “trả đũa” các nhà sản xuất chip Mỹ. Trump cho biết ông đã trực tiếp thảo luận với ông Tập về việc xuất khẩu chip Nvidia trong cuộc gặp này.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

