AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

14:27 | 07/03/2026
AWS vừa ra mắt Amazon Connect Health, nền tảng “AI agent” dành cho ngành y tế. Động thái này cho thấy các “ông lớn” công nghệ đang tăng tốc đưa AI vào vận hành hệ thống y tế, nơi chi phí quản lý và áp lực nhân lực ngày càng gia tăng.
Các nền tảng AI trong y tế được thiết kế để phân tích dữ liệu bệnh nhân, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả vận hành bệnh viện.

Amazon Web Services (AWS) mới đây công bố nền tảng Amazon Connect Health, một hệ thống sử dụng “tác nhân AI” (AI agent) để hỗ trợ các tổ chức y tế. Nền tảng này có thể tự động hóa nhiều quy trình lặp lại trong bệnh viện như đặt lịch khám, xác minh thông tin bệnh nhân, ghi chép hồ sơ khám bệnh và chuẩn hóa dữ liệu y khoa. Các tác vụ vốn chiếm phần lớn thời gian làm việc của nhân viên y tế nhưng ít liên quan trực tiếp đến chuyên môn điều trị.

Hệ thống được thiết kế để tích hợp với phần mềm “hồ sơ bệnh án điện tử” (Electronic Health Record - EHR) đang được sử dụng trong bệnh viện, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu y tế theo quy định HIPAA tại Mỹ.

Đây cũng là lần đầu AWS đưa “tác nhân AI” (AI agent) - phần mềm có khả năng tự thực hiện các tác vụ phức tạp thay con người - vào một nền tảng tuân thủ quy định y tế đầy đủ. AI có thể hỗ trợ bác sĩ xử lý quy trình hành chính như xem lại tiền sử bệnh án, mã hóa thông tin y khoa hoặc tạo tài liệu lâm sàng.

Ở giai đoạn đầu, Amazon Connect Health cung cấp hai tính năng chính gồm “xác minh bệnh nhân và ghi chép hồ sơ khám bệnh tự động” (ambient documentation). Một số chức năng khác như đặt lịch hẹn, phân tích dữ liệu bệnh nhân và mã hóa y khoa đang được thử nghiệm trước khi triển khai rộng rãi.

AWS cho biết chi phí sử dụng nền tảng là 99 USD mỗi tháng cho mỗi người dùng (khoảng 2,5 triệu đồng), hỗ trợ tối đa 600 lượt khám bệnh mỗi tháng - cao gấp đôi khối lượng trung bình của một bác sĩ chăm sóc ban đầu tại Mỹ.

Mảnh ghép mới trong chiến lược y tế của Amazon

Việc ra mắt Amazon Connect Health không phải là bước đi đơn lẻ. Trong nhiều năm qua, Amazon đã liên tục mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Năm 2018, công ty ra mắt Amazon Comprehend Medical, công cụ sử dụng “xử lý ngôn ngữ tự nhiên” (NLP) để phân tích dữ liệu y khoa phi cấu trúc. Đến năm 2021, AWS tiếp tục giới thiệu Amazon HealthLake, nền tảng quản lý và chuẩn hóa dữ liệu y tế theo tiêu chuẩn FHIR. Một năm sau đó, hãng bổ sung HealthOmics, hệ thống quản lý quy trình công việc (workflow) phục vụ phân tích dữ liệu sinh học và nghiên cứu gene.

Song song với các sản phẩm điện toán đám mây, Amazon cũng đầu tư trực tiếp vào dịch vụ y tế. Công ty mua lại nhà thuốc trực tuyến PillPack năm 2018 với giá khoảng 1 tỷ USD và thâu tóm mạng lưới chăm sóc sức khỏe One Medical năm 2022 với giá 3,9 tỷ USD. Những thương vụ này giúp Amazon từng bước xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe kết hợp giữa nền tảng công nghệ, bán lẻ và dịch vụ khám chữa bệnh.

Trong bối cảnh đó, Amazon Connect Health được xem là bước tiến tiếp theo, khi “tác nhân AI” (AI agent) bắt đầu tham gia trực tiếp vào vận hành của hệ thống y tế.

Cuộc đua AI trong ngành chăm sóc sức khỏe

AWS không phải doanh nghiệp duy nhất nhìn thấy tiềm năng của AI trong lĩnh vực y tế. Việc sử dụng AI để giảm tải công việc hành chính cho bác sĩ đã trở thành xu hướng được nhiều công ty công nghệ theo đuổi.

Một số startup như Regard hay Notable đã phát triển các công cụ AI giúp ghi chép tự động trong quá trình khám bệnh, phân tích dữ liệu bệnh nhân và hỗ trợ quản lý quy trình điều trị. Các hệ thống này hướng đến mục tiêu giảm bớt khối lượng nhập liệu thủ công trong bệnh viện.

Các công ty AI lớn cũng nhanh chóng tham gia cuộc chơi. Đầu năm 2026, OpenAI giới thiệu ChatGPT Health, phiên bản chatbot được tối ưu để trả lời câu hỏi về sức khỏe của người dùng. Trong khi đó, Anthropic công bố Claude for Healthcare, giải pháp hướng đến cả bác sĩ và bệnh viện, với khả năng tích hợp vào hệ thống phần mềm y tế hiện có.

Gợi mở cho chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

Việc các tập đoàn công nghệ toàn cầu đẩy mạnh AI trong y tế cũng phản ánh xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Tại Việt Nam, nhiều bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) và nền tảng đặt lịch khám trực tuyến. Tuy nhiên, khối lượng công việc hành chính của bác sĩ vẫn còn lớn, đặc biệt ở các bệnh viện tuyến trung ương.

Các nền tảng “tác nhân AI” (AI agent) như Amazon Connect Health cho thấy hướng đi mới về tự động hóa các quy trình vận hành phía sau hệ thống khám chữa bệnh. Từ tiếp nhận bệnh nhân đến xử lý dữ liệu y khoa.

Nếu được triển khai phù hợp với quy định bảo mật và hạ tầng dữ liệu trong nước, các công nghệ này có thể giúp bệnh viện giảm tải công việc hành chính, đồng thời cải thiện trải nghiệm khám chữa bệnh cho người dân.

