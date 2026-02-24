VNVC đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới

Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo nhiều đơn vị chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn chứng kiến đại diện Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp đồng mua hệ thống thiết bị công nghệ cao từ Tập đoàn Syntegon (Đức) (Ảnh: Thế Vinh).

Theo thỏa thuận, Syntegon sẽ cung cấp dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất, được thiết kế và chuyển giao từ Đức cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC. Syntegon có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực dược phẩm, sinh phẩm, với các đối tác lâu năm như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson…

Dây chuyền áp dụng công nghệ “No Touch Transfer” – chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, tích hợp robot tự động và hệ thống buồng cách ly hoàn toàn (isolator), cho phép tự động hóa tối đa khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót, đóng nút đến đóng gói được thực hiện khép kín bằng robot và các hệ thống chuyên biệt.

Nhờ đó, nguy cơ nhiễm vi sinh được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, độ chính xác định lượng từng liều vaccine, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất, đồng thời hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Hệ thống có thể sản xuất bốn dạng vaccine phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Dây chuyền đạt tốc độ chiết rót hàng trăm lọ mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml, xử lý sấy đông khô hàng trăm nghìn lọ mỗi mẻ. Với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút để đảm bảo độ ổn định tối ưu.

Việc đầu tư công nghệ này giúp Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC gia nhập nhóm 20 nhà máy hiện đại nhất thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến của Syntegon ngay từ giai đoạn đầu. Đây cũng là nền tảng để các sản phẩm vaccine sản xuất tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt như EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP, mở ra khả năng tham gia thị trường toàn cầu cho vaccine “made in Vietnam”.

Toàn bộ dây chuyền sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp từ Syntegon (Đức) chính thức đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 nhà máy hiện đại nhất thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vaccine tương đương các trung tâm hàng đầu toàn cầu (Ảnh: VNVC và Syntegon).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá hợp tác giữa hai đơn vị là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập của ngành y tế Việt Nam, thể hiện sự chủ động tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất vaccine hiện đại, qua đó nâng cao năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao trong nước.

“Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tăng cường năng lực phòng bệnh quốc gia, phù hợp định hướng của Đảng, Nhà nước và tinh thần Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sản xuất vaccine không chỉ là hoạt động công nghiệp mà còn gắn trực tiếp với an ninh y tế, năng lực tự chủ và khả năng ứng phó dịch bệnh của quốc gia. Ông đánh giá cao vai trò khu vực tư nhân khi mạnh dạn đầu tư vào công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng.

Đại diện Syntegon, ông Florian Blobel - Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nhận định dự án Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC có quy mô và mức đầu tư ấn tượng so với nhiều dự án sản xuất vaccine hiện nay. Theo ông, việc đầu tư đồng bộ thiết bị và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ đầu thể hiện tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam.

“Hợp tác này không chỉ là thỏa thuận thương mại mà còn là biểu tượng chuyển giao công nghệ hiện đại từ Đức sang Việt Nam, gắn kết hai thị trường và hai tầm nhìn chung vì sức khỏe cộng đồng”, ông Florian Blobel nhấn mạnh.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Việt Nam khởi công ngày 27/5/2025 với sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Hải Nam).

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC được khởi công tháng 5/2025 tại Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, công suất khoảng 100 triệu liều mỗi năm. Lễ khởi công có sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNVC, mỗi năm doanh nghiệp đang phục vụ hàng chục triệu liều vaccine chất lượng cao cho người dân. Mục tiêu khi tham gia sản xuất là nội địa hóa chính các vaccine đang sử dụng phổ biến, góp phần giảm giá thành và đảm bảo an toàn nguồn cung trong nước.

Hiện mỗi năm, VNVC phục vụ hàng chục triệu lượt tiêm vaccine cao cấp hàng đầu thế giới, tương đương với các quốc gia phát triển cho người dân (Ảnh: Khánh Hòa).

Trước đó, VNVC đã đạt nhiều thỏa thuận chuyển giao công nghệ với các hãng dược toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Việc đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại được xem là yếu tố then chốt để vaccine sản xuất tại Việt Nam đạt chất lượng tương đương các nhà máy quốc tế, tiến tới tham gia chuỗi giá trị vaccine toàn cầu.