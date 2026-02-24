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VNVC đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới

Bùi Hiển

Bùi Hiển

22:05 | 24/02/2026
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Ngày 24/2, Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) để mua hệ thống thiết bị sản xuất vaccine công suất lớn, công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, phục vụ Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh.
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Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo nhiều đơn vị chuyên môn.

VNVC ký hợp đồng mua dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn chứng kiến đại diện Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp đồng mua hệ thống thiết bị công nghệ cao từ Tập đoàn Syntegon (Đức) (Ảnh: Thế Vinh).

Theo thỏa thuận, Syntegon sẽ cung cấp dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất, được thiết kế và chuyển giao từ Đức cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC. Syntegon có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực dược phẩm, sinh phẩm, với các đối tác lâu năm như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson…

Dây chuyền áp dụng công nghệ “No Touch Transfer” – chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, tích hợp robot tự động và hệ thống buồng cách ly hoàn toàn (isolator), cho phép tự động hóa tối đa khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót, đóng nút đến đóng gói được thực hiện khép kín bằng robot và các hệ thống chuyên biệt.

Nhờ đó, nguy cơ nhiễm vi sinh được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, độ chính xác định lượng từng liều vaccine, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất, đồng thời hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Hệ thống có thể sản xuất bốn dạng vaccine phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Dây chuyền đạt tốc độ chiết rót hàng trăm lọ mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml, xử lý sấy đông khô hàng trăm nghìn lọ mỗi mẻ. Với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút để đảm bảo độ ổn định tối ưu.

Việc đầu tư công nghệ này giúp Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC gia nhập nhóm 20 nhà máy hiện đại nhất thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến của Syntegon ngay từ giai đoạn đầu. Đây cũng là nền tảng để các sản phẩm vaccine sản xuất tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt như EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP, mở ra khả năng tham gia thị trường toàn cầu cho vaccine “made in Vietnam”.

Toàn bộ dây chuyền sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

VNVC đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới
Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp từ Syntegon (Đức) chính thức đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 nhà máy hiện đại nhất thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vaccine tương đương các trung tâm hàng đầu toàn cầu (Ảnh: VNVC và Syntegon).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá hợp tác giữa hai đơn vị là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập của ngành y tế Việt Nam, thể hiện sự chủ động tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất vaccine hiện đại, qua đó nâng cao năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao trong nước.

“Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tăng cường năng lực phòng bệnh quốc gia, phù hợp định hướng của Đảng, Nhà nước và tinh thần Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sản xuất vaccine không chỉ là hoạt động công nghiệp mà còn gắn trực tiếp với an ninh y tế, năng lực tự chủ và khả năng ứng phó dịch bệnh của quốc gia. Ông đánh giá cao vai trò khu vực tư nhân khi mạnh dạn đầu tư vào công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng.

Đại diện Syntegon, ông Florian Blobel - Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nhận định dự án Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC có quy mô và mức đầu tư ấn tượng so với nhiều dự án sản xuất vaccine hiện nay. Theo ông, việc đầu tư đồng bộ thiết bị và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ đầu thể hiện tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam.

“Hợp tác này không chỉ là thỏa thuận thương mại mà còn là biểu tượng chuyển giao công nghệ hiện đại từ Đức sang Việt Nam, gắn kết hai thị trường và hai tầm nhìn chung vì sức khỏe cộng đồng”, ông Florian Blobel nhấn mạnh.

VNVC đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới
Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Việt Nam khởi công ngày 27/5/2025 với sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Hải Nam).

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC được khởi công tháng 5/2025 tại Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, công suất khoảng 100 triệu liều mỗi năm. Lễ khởi công có sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNVC, mỗi năm doanh nghiệp đang phục vụ hàng chục triệu liều vaccine chất lượng cao cho người dân. Mục tiêu khi tham gia sản xuất là nội địa hóa chính các vaccine đang sử dụng phổ biến, góp phần giảm giá thành và đảm bảo an toàn nguồn cung trong nước.

VNVC đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới
Hiện mỗi năm, VNVC phục vụ hàng chục triệu lượt tiêm vaccine cao cấp hàng đầu thế giới, tương đương với các quốc gia phát triển cho người dân (Ảnh: Khánh Hòa).

Trước đó, VNVC đã đạt nhiều thỏa thuận chuyển giao công nghệ với các hãng dược toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Việc đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại được xem là yếu tố then chốt để vaccine sản xuất tại Việt Nam đạt chất lượng tương đương các nhà máy quốc tế, tiến tới tham gia chuỗi giá trị vaccine toàn cầu.

dantri.com.vn
Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) hợp đồng với Tập đoàn Syntegon dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhà máy vaccine Việt Nam công nghệ sản xuất vaccine vaccine made in Vietnam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

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