Việt Nam đăng cai SNC, giải đấu Esports đầu tiên của Đông Nam Á

SEA Esports Nations Cup (SNC) do Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF) khởi xướng, với sự tham gia của các liên đoàn thành viên trong khu vực, hướng tới xây dựng một nền tảng thi đấu cấp đội tuyển quốc gia có cấu trúc, tiêu chuẩn và định hướng dài hạn.

Việt Nam lần đầu đăng cai giải Esports cấp đội tuyển quốc gia của Đông Nam Á

Theo kế hoạch, mùa giải đầu tiên sẽ diễn ra trong hai ngày 8–9/5/2026 tại TP.HCM, trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026. Việc lựa chọn Việt Nam làm quốc gia đăng cai không chỉ mang ý nghĩa tổ chức một giải đấu, mà còn thể hiện vai trò chủ động của nước chủ nhà trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực.

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) cùng các đối tác trong nước sẽ đảm nhiệm công tác vận hành, dựa trên bộ tiêu chuẩn chung đã được thống nhất giữa các quốc gia.

Mùa giải đầu tiên của SNC sẽ diễn ra trong hai ngày 8–9/5/2026 tại TP.HCM. Ảnh: VIRESA

Khác với các giải đấu đơn lẻ trước đây, SNC được xây dựng như một hệ thống thi đấu đa phương, nơi các quốc gia cùng tham gia thiết lập quy chuẩn tổ chức, cấu trúc nội dung và cơ chế vận hành.

Mô hình này phản ánh xu hướng phát triển mới của Esports khu vực, trong đó các bên liên quan không chỉ tham gia thi đấu mà còn đồng thời đóng vai trò kiến tạo nền tảng chung.

Ở mùa giải đầu tiên, SNC lựa chọn 5 bộ môn với 9 nội dung tranh huy chương, bao gồm PUBG Mobile, Teamfight Tactics, Crossfire Legends, Total Football và Audition. Danh sách này được xây dựng trên cơ sở tham vấn giữa các liên đoàn thành viên, nhằm đảm bảo tính cân bằng giữa yếu tố cạnh tranh, mức độ phổ biến và khả năng đại diện cho hệ sinh thái Esports khu vực.

Ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch SEAEF, nhận định SNC là “Việc đăng cai SEA Esports Nation Cup là cơ hội để Việt Nam đóng góp vào một sáng kiến chung của khu vực, nơi các quốc gia cùng hợp tác xây dựng hệ thống thi đấu Esports có cấu trúc và định hướng dài hạn. Giá trị cốt lõi của SNC không nằm ở một quốc gia riêng lẻ, mà ở sự đồng hành và đóng góp của toàn khu vực Đông Nam Á.”

Ban tổ chức công bố tổng giá trị giải thưởng của mùa giải đầu tiên đạt 41.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá giá trị cốt lõi của SNC không nằm ở tiền thưởng, mà ở việc thiết lập một sân chơi chính thức, nơi các đội tuyển quốc gia có thể cạnh tranh trong một hệ thống ổn định và mang tính định kỳ.

Tác động của giải đấu SNC đối với sự phát triển của thể thao điện tử khu vực Đông Nam Á

Trước khi SNC ra đời, các đội tuyển Esports quốc gia tại Đông Nam Á chủ yếu tham gia thi đấu tại SEA Games hoặc một số giải quốc tế riêng lẻ. Esports bắt đầu xuất hiện tại SEA Games từ năm 2019 và dần mở rộng số lượng nội dung thi đấu qua các kỳ đại hội. Tuy nhiên, mô hình này vẫn mang tính thời điểm, chưa hình thành được một hệ thống thi đấu liên tục và chuyên biệt cho cấp đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của SNC vì vậy được xem là bước bổ sung quan trọng, góp phần hoàn thiện lộ trình phát triển Esports từ cấp khu vực đến châu lục và toàn cầu, song hành với các sự kiện như Asian Games. Việc duy trì giải đấu theo chu kỳ thường niên cũng giúp các đội tuyển có thêm cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ và chuẩn bị tốt hơn cho các đấu trường lớn.

Trước khi SNC ra đời, đội tuyển Esports quốc gia chủ yếu tham gia thi đấu tại SEA Games

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, SNC còn phản ánh một mô hình hợp tác mới giữa thể thao điện tử và ngành công nghiệp game. Việc tổ chức giải đấu trong khuôn khổ Vietnam GameVerse cho thấy xu hướng tận dụng các sự kiện sẵn có để mở rộng quy mô ảnh hưởng, đồng thời kết nối Esports với các lĩnh vực sáng tạo, công nghệ và truyền thông.

Các chuyên gia nhận định, nếu được duy trì ổn định, SNC có thể trở thành một trong những trụ cột của hệ sinh thái Esports Đông Nam Á. Thông qua cơ chế phối hợp đa phương, giải đấu không chỉ giúp chuẩn hóa hoạt động thi đấu mà còn tạo nền tảng để khu vực từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản trị thể thao hiện đại.

Trong bối cảnh Esports toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc Đông Nam Á chủ động xây dựng một hệ thống thi đấu cấp đội tuyển quốc gia được xem là bước đi cần thiết. Với nền tảng được thiết lập từ sự đồng thuận của các quốc gia thành viên, SEA Esports Nations Cup được kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô trong các mùa giải tiếp theo, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của khu vực trên bản đồ thể thao điện tử thế giới.