Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Esports Nations Cup 2026 lựa chọn VIRESA làm đối tác quốc gia tại Việt Nam

Esports Foundation (EF) đã chính thức lựa chọn Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) làm đối tác quốc gia tại Việt Nam trong khuôn khổ Esports Nations Cup 2026 (ENC). Đây là giải đấu thể thao điện tử toàn cầu vận hành theo mô hình đội tuyển quốc gia, dự kiến tổ chức lần đầu tại Riyadh (Saudi Arabia) từ ngày 2 đến 29/11/2026.

Quyết định này đưa Việt Nam trở thành một mắt xích trong mạng lưới hơn 100 quốc gia tham gia xây dựng hệ thống thi đấu Esports cấp đội tuyển.

Esports Foundation chọn VIRESA làm đối tác quốc gia tại Việt Nam. Ảnh: Esports Foundation

Không dừng ở việc tham dự một giải đấu, VIRESA sẽ trực tiếp đảm nhiệm vai trò tổ chức: thành lập đội tuyển quốc gia ở nhiều bộ môn, triển khai quy trình tuyển chọn tuyển thủ, đồng thời xây dựng bộ khung vận hành theo chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, bộ máy điều hành trong nước cũng được thiết lập. Tổng thư ký VIRESA Cao Thị Thu Phương được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động đội tuyển, kết nối với các bên liên quan và đảm bảo tuân thủ hệ thống quy định của ENC.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một giải đấu Esports toàn cầu thiết lập cấu trúc đồng bộ dành riêng cho các đội tuyển quốc gia, tạo thêm một tầng thi đấu mới bên cạnh hệ thống câu lạc bộ vốn đã phát triển mạnh trong nhiều năm qua.

Esports Việt Nam hưởng lợi ra sao từ cột mốc mới?

Việc Việt Nam tham gia ENC tạo ra lợi ích đa tầng, tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi giá trị của ngành thể thao điện tử tại Việt Nam

Đối với tuyển thủ, đây là bước mở rộng quan trọng về con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nếu trước đây vận động viên chủ yếu thi đấu dưới màu áo câu lạc bộ, thì nay họ có thêm cơ hội đại diện quốc gia. Điều này không chỉ nâng cao giá trị cá nhân mà còn tạo động lực cạnh tranh và cống hiến dài hạn.

Bê cạnh đó, các tổ chức quản lý (đại diện là VIRESA) có cơ hội củng cố vai trò trung tâm trong việc điều phối hệ sinh thái. Việc tham gia mạng lưới quốc tế buộc tổ chức này phải nâng cao năng lực quản trị, từ tuyển chọn, đào tạo đến tổ chức thi đấu, qua đó tạo ra chuẩn chung cho toàn ngành trong nước.

Việc tham gia ENC tác động trực tiếp đến đà phát triển của Esports Việt Nam

Mô hình đội tuyển quốc gia mở ra không gian đầu tư mới. Khi Esports gắn với yếu tố đại diện quốc gia, giá trị truyền thông và sức hút thương mại tăng đáng kể. Điều này đem lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp và nhà phát hành khi tạo môi trường thuận lợi, giúp thu hút tài trợ, quảng cáo và phát triển các sản phẩm dịch vụ xoay quanh hệ sinh thái thi đấu.

Đối với cộng đồng người chơi, lợi ích nằm ở sự kết nối và trải nghiệm. Với quy mô khoảng 28,2 triệu người tham gia, thị trường Việt Nam có đủ nền tảng để hình thành một cộng đồng cổ vũ mang tính quốc gia, tương tự các môn thể thao truyền thống.

Bước đệm quan trọng cho sự phát triển của Esports Việt Nam

Việc tham gia Esports Nations Cup không chỉ là một cột mốc mang tính danh nghĩa, mà còn tạo ra những thay đổi mang tính cấu trúc đối với Esports Việt Nam.

Trước hết là sự thay đổi về mô hình thi đấu. Hệ sinh thái Esports trong nước lâu nay phát triển dựa trên các giải đấu câu lạc bộ và hệ thống do nhà phát hành tổ chức. ENC bổ sung một lớp thi đấu hoàn toàn mới: Cấp đội tuyển quốc gia – giúp hoàn thiện cấu trúc theo hướng đa tầng và bền vững hơn.

Tham gia Esports Nations Cup là một cột mốc quan trọng đối với Esports Việt Nam

Thứ hai là quá trình chuẩn hóa. Khi tham gia sân chơi quốc tế có quy chuẩn rõ ràng, Việt Nam buộc phải xây dựng hệ thống tuyển chọn minh bạch, quy trình huấn luyện bài bản và cơ chế đánh giá hiệu suất cụ thể. Điều này góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, giảm tính tự phát vốn tồn tại trong một số khâu của ngành.

Thứ ba là tác động đến chiến lược phát triển dài hạn. Một giải đấu diễn ra định kỳ hai năm một lần tạo ra chu kỳ ổn định cho việc chuẩn bị lực lượng, đào tạo tuyển thủ và phân bổ nguồn lực. Điều này giúp các bên liên quan, từ tổ chức quản lý đến doanh nghiệp, có thể xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn thay vì chạy theo từng sự kiện ngắn hạn.

Thứ tư là nâng cao vị thế quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam đã đạt nhiều thành tích như vô địch PUBG Nations Cup 2025, top 4 ASIAD 2022 và nhiều huy chương SEA Games, việc tham gia ENC giúp chuyển các kết quả riêng lẻ thành một chiến lược quốc gia có hệ thống, qua đó củng cố hình ảnh Việt Nam trên bản đồ esports toàn cầu.

Dấu mốc mới mở lối cho xu hướng của Esports Việt Nam

Sự ra đời của Esports Nations Cup phản ánh một xu hướng lớn: chuyển dịch từ mô hình “câu lạc bộ hóa” sang “quốc gia hóa” trong thể thao điện tử. Đây là bước tiến tương tự những gì đã diễn ra trong các môn thể thao truyền thống, nơi đội tuyển quốc gia đóng vai trò trung tâm trong việc thu hút người hâm mộ và định hình bản sắc.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu gia tăng tính đại diện. Khi thị trường Esports phát triển nhanh, yếu tố quốc gia giúp tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ hơn với khán giả, từ đó nâng cao giá trị thương mại và truyền thông.

Xu hướng "quốc gia hóa" của Esports Việt Nam dần được hình thành

Bên cạnh đó là yêu cầu về quản trị. Một hệ thống thi đấu toàn cầu với hàng trăm quốc gia tham gia đòi hỏi phải có các đầu mối quốc gia để đảm bảo tính thống nhất trong vận hành, luật lệ và tiêu chuẩn chuyên môn.

Ngoài ra, áp lực cạnh tranh cũng là yếu tố quan trọng. Với hơn 630 đơn đăng ký từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Esports đang bước vào giai đoạn cạnh tranh toàn cầu ở quy mô lớn. Các quốc gia không chỉ cạnh tranh về thành tích mà còn về năng lực tổ chức, đào tạo và phát triển hệ sinh thái.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam tham gia ENC cho thấy sự chủ động hòa nhập với xu thế mới. Với nền tảng người chơi đông đảo, thành tích thi đấu đang được cải thiện và hệ thống quản lý ngày càng hoàn thiện, Việt Nam có điều kiện để chuyển từ một thị trường tiềm năng thành một quốc gia có vị thế trong cấu trúc Esports toàn cầu.